വര്ഷം മുഴുവൻ ഐശ്വര്യത്തിന് ഈ ഒരൊറ്റ വ്രതം, ആറ് ഷഷ്ഠിയുടെ പുണ്യം ഒറ്റനാളിൽ ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്...
Skanda Sashti vratam 2026: കുടുംബത്തില് സര്വ്വ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കാനായി ഒരൊറ്റ സ്കന്ദഷഷ്ഠി വ്രതം. പുണ്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ആറുദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട്...
Published : November 10, 2026 at 12:28 PM IST
മനസ്സിലെ ഇരുളകറ്റി ഇനി വെളിച്ചം നിറയ്ക്കുന്ന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ നാളുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മുരുകഭക്തർ ഏറെ പുണ്യത്തോടെയും സമർപ്പണത്തോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കന്ദഷഷ്ഠി മഹോത്സവം ഈ വർഷം നവംബർ 15 ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കുന്നു. തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലായ ഈ പുണ്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ആറുദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് നവംബർ 10 മുതൽ തുടക്കമാവുകയാണ്. കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശരണഘോഷങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്ന ഈ പുണ്യവേളയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വ്രതശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി പയ്യന്നൂരിലെ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ.
"ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ മുരുകഭക്തർ ആചരിക്കുന്ന സ്കന്ദഷഷ്ഠി 2026 നവംബർ 15 ഞായറാഴ്ച. തുലാം മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ (വെളുത്തപക്ഷ) ഷഷ്ഠി ദിനത്തിലാണ് സ്കന്ദഷഷ്ഠി കൊണ്ടാടുന്നത്. അസുരശക്തികളെ നിഗ്രഹിച്ച് ധർമം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശ്രീമുരുകൻ്റെ വിജയത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ദിനം തമിഴ്നാട്ടിലും, കേരളത്തിലും വിശേഷാൽ പൂജകളോടെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയും സമുജിതമായി ആചരിക്കുന്നു. സ്കന്ദഷഷ്ഠിക്ക് മുന്നോടിയായി ആറുദിവസത്തെ വ്രതം നവംബർ 10ന് ആണാരംഭിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസം, ദീർഘായുസ്സ്, സത്ഗുണ സന്താനഭാഗ്യം, രോഗശാന്തി, ഭദ്രമായ ദാമ്പത്യം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ജാതകത്തിലെ ചൊവ്വാ ദോഷങ്ങൾ അകറ്റുവാനും ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു" പൊതുവാള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
അസുരചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ശൂരപദ്മാസുരൻ്റെ ദേവന്മാരെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും രക്ഷിക്കാനായി ശിവപാർവതിമാരുടെ പുത്രനായി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി (മുരുകൻ) അവതരിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ദേവസേനയുടെ സേനാനായകനായി അസുരശക്തികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത മുരുകൻ ഷഷ്ഠി ദിനത്തിൽ താരകാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ച് ധർമം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ വിജയത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ശൂരസംഹാരം. പാർവ്വതീദേവി 108 ഷഷ്ഠിവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേടിയ ദിനമായും ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു
മുരുകൻ്റെ വിജയവും അധർമത്തിനുമേൽ ധർമം നേടിയ ആധിപത്യവുമാണ് സ്കന്ദഷഷ്ഠി ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന സന്ദേശം. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചെന്തൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശൂരസംഹാര ചടങ്ങ് വലിയ ഭക്തിസാന്ദ്രമായാണ് നടത്തുന്നത്. സ്കന്ദഷഷ്ഠിയോടനുബന്ധിച്ച് സാധാരണയായി ആറുദിവസത്തെ വ്രതമാണ് ഭക്തർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.
വ്രതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും രീതിയും
"ഷഡാഹ വ്രതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാനം ഷഷ്ഠിക്ക് ആറുദിവസം മുമ്പ് ആരംഭിക്കും. 2026ൽ നവംബർ 10നാണ് വ്രതാരംഭം. വ്രതദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണനിയന്ത്രണത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചിലർ ഒരിക്കലൂണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു നേരം മാത്രം അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റുചിലർ പൂർണ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെ ആചാരരീതിക്കും ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്കും അനുസരിച്ച് വ്രതചര്യയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. സുബ്രഹ്മണ്യഭുജംഗം, സ്കന്ദഷഷ്ഠി കവചം, കാവടി ചിന്തുകൾ തുടങ്ങിയ സ്തോത്രങ്ങളും ഭക്തിഗാനങ്ങളും ജപിക്കുന്നത് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മുരുകൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർഥനകളിലും നാമജപത്തിലും മുഴുകിയാണ് ഭക്തർ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്," പൊതുവാള് പ്രതികരിച്ചു.
സ്കന്ദഷഷ്ഠി ദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് വിശേഷമായി കണക്കാക്കുന്നു. പാലഭിഷേകം, ഭസ്മാഭിഷേകം, പാനകം, വെടിവഴിപാട് തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകളും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നടത്താറുണ്ട്. സ്കന്ദഷഷ്ഠി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗദുരിതങ്ങൾ അകലുമെന്നും ശത്രുദോഷങ്ങൾ മാറുമെന്നും സന്താനഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും ലഭിക്കുമെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്. കുടുംബത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി ഭക്തർ ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു .
പഴനിയിലും തിരുച്ചെന്തൂരിലും വിശേഷാൽ ആഘോഷങ്ങൾ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്കന്ദഷഷ്ഠി വലിയ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. മുരുകൻ്റെ ആറുപടൈവീടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ആറു പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പഴനിയും തിരുച്ചെന്തൂരും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെ കന്ദഷഷ്ഠി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ഭക്തർ എത്താറുണ്ട്.
2026ലെ സ്കന്ദഷഷ്ഠിയോടനുബന്ധിച്ച് പഴനി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗിരിവലം, മയിലുകൾക്കുള്ള പൂജ തുടങ്ങിയ വിശേഷ ചടങ്ങുകളും നടത്തപ്പെടും. മുരുകൻ്റെ വാഹനമായ മയിലിനെ ആരാധിക്കുന്നതും മല ചുറ്റിയുള്ള പ്രദക്ഷിണവും ഈ വർഷത്തെ ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഐതിഹ്യവും വ്രതാനുഷ്ഠാനവും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന സ്കന്ദഷഷ്ഠി, മുരുകഭക്തർക്ക് ആത്മീയമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനമാണ്. ഭക്തിയും സമർപ്പണവും പ്രാർഥനയും നിറഞ്ഞ ആറുദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഇന്നു നവംബർ 10ന് തുടക്കമാകും. നവംബർ 15ന് സ്കന്ദഷഷ്ഠി ദിനത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളോടെയും ക്ഷേത്രദർശനത്തോടെയും ആഘോഷങ്ങൾ സമാപിക്കുമെന്നും ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രസിദ്ധ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായിരുന്ന കെ. സി. ശ്രീകണ്ഠപൊതുവളുടെ ചെറുമകനും, പ്രമുഖ ജ്യോതിഷിയും, സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും, ഡോക്ടറും, ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും, പി. എസ്. പി യുടെ നേതാവുമായിരുന്ന ഡോ. കെ. എം. പൊതുവളുടെ മകനുമാണ് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി പയ്യന്നൂരിലെ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ, ബന്ധപ്പെടാൻ +9194968 55070.
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