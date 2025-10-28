ETV Bharat / lifestyle

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുടി വേഗത്തിൽ തഴച്ച് വളരും

മുടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും നഷ്‌ടപ്പെട്ട മുടിയുടെ ആരോഗ്യം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഇനി എന്തെളുപ്പം, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.

WAYS TO MAKE YOUR HAIR GROW FASTER HOW TO GROW HAIR FASTER SIMPLE TRICKS TO GROW HAIR FASTER HAIR GROWTH TIPS
Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 28, 2025 at 7:16 PM IST

3 Min Read
നീളമുള്ള ഇടതൂർന്ന മുടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നാൽ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പലരും മറന്നു പോകുന്നു. അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, മോശം ജീവിതശൈലി, പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം, സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നു. ചെറിയ അശ്രദ്ധപോലും മുടിയിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ നിസാരമെന്ന് കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് മുടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കുകയും നഷ്‌ടപ്പെട്ട മുടിയുടെ ആരോഗ്യം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അത്തരത്തിൽ മുടിയുടെ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

സമീകൃതാഹാരം
മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്താനും പോഷകസമ്പുഷ്‌ടമായ ആഹാരം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ, ബയോട്ടിൻ, സിങ്ക്, വിറ്റാമിൻ എ, സി, ഡി, ഇ, അവശ്യ ധാതുക്കൾ, ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പതിവായി ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇവയെല്ലാം മുടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

മസാജ്
പതിവായി തലയോട്ടിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കാനും രോമകൂപങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. റോസ്മേരി അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർമിന്‍റ് പോലുള്ള എണ്ണകൾ ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് മുടിയുടെ വേരുകളിലേക്ക് ഓക്‌സിജനും പോഷകങ്ങളും എത്തിക്കാൻ ഗുണം ചെയ്യും. ഇത് മുടിയെ ആഴത്തിൽ പോഷിപ്പിക്കുകയും കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുയും ചെയ്യുന്നു.

ഹീറ്റ് സ്റ്റെെലിങ് ഒഴിവാക്കാം
മുടി വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെെലിങ്. ഇത് മുടിയെ ദുർബലമാക്കുകയും പെട്ടന്ന് പൊട്ടിപോകാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. സ്ട്രൈറ്റ്നറുകൾ, കേളിങ് അയേണുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അമിത ചൂട് പ്രകൃതിദത്ത എണ്ണകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് മുടി വരണ്ടതാകാനും പ്രോട്ടീൻ ഘടന നഷ്‌ടമാകാനും ഇടയാക്കും. കൂടാതെ തലയോട്ടിയിൽ പ്രകോപനവും രോമകൂപങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം മുടിയുടെ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാകാനും തടസപ്പെടാനും കാരണമാകുന്നു.

സൂര്യപ്രകശത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാം
അമിതമായി സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് മുടിയുടെയും തലയോട്ടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് മുടി വരണ്ടതാകാനും പൊട്ടിപ്പോകാനും കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ ദീർഘനേരം വെയിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ തൊപ്പി ധരിക്കുകയോ മുടിയിലും തലയോട്ടിയിലും യുവി-പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം. രാവിലെ 10 നും വൈകുന്നേരം 4 നും ഇടയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയോ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക.

ഇറുകിയ ഹെയർ സ്റ്റൈലുകൾ ഒഴിവാക്കാം
പോണിടെയിൽ, ബ്രെയ്‌ഡ്, ബൺസ് എന്നീ ഇറുകിയ ഹെയർ സ്റ്റൈലുകൾ മുടിയുടെ വളർച്ചയെ മോശമായി ബാധിച്ചേക്കാം. മുടി വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടുന്നത് രോമകൂപങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും. കാലക്രമേണ ഇത് ഫോളിക്കിളുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും മുടിയുടെ വളർച്ച തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. മാത്രമല്ല മുടികൊഴിച്ചിൽ, പൊട്ടൽ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും. അതിനാൽ മുടിയിഴകളുടെ സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ അയഞ്ഞ ഹെയർ സ്റ്റൈലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ജലാംശം നിലനിർത്താം
മുടി ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ജലാംശത്തിന്‍റെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. രോമകൂപങ്ങളിലേക്ക് ഓക്‌സിജനും പോഷകങ്ങളും എത്തിക്കാൻ വെള്ളം സഹായിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യമുള്ള തലയോട്ടിയെയും മുടിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈർപ്പം നിലനിർത്തുകയും വരൾച്ച, പ്രകോപനം, ചൊറിച്ചിൽ, താരൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തടയുകയും മുടി വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

നല്ല ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക
ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉറക്കം മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണയകമാണ്. കോശങ്ങൾ നന്നാക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിക്കുന്നത് വഴി രോമകൂപങ്ങളിലേക്ക് ഓക്‌സിജനും പോഷകങ്ങളും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊളാജൻ ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് രോമകൂപങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും തലയോട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മുടി വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

