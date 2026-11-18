നല്ല മാനസികാരോഗ്യത്തിന് പുതിയൊരു ശീലം; ഫലം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും
വേദനയും വിഷാദവും കുറയ്ക്കാൻ കൃത്യമായ ദിനചര്യ സഹായിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ.
Published : November 18, 2026 at 3:10 PM IST
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ശീലം പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലും അപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം. കൃത്യമായ ദിനചര്യകൾ പിന്തുടരുന്ന മുതിർന്നവരിൽ ശാരീരിക വേദനയും വിഷാദരോഗ ലക്ഷണങ്ങളും കുറവാണെന്നാണ് മിസോറി സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ. രാത്രിയിൽ നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ പോലും കൃത്യമായ ദിനചര്യകൾ പിന്തുടരുന്ന മുതിർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നതായും സയൻസ് ഡെയ്ലി വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നു.
ഉണരുന്ന സമയം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം, മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്ന സമയം, ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയം എന്നിങ്ങനെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ആന്തരിക ഘടികാരത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ, ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനപ്പുറം ആരോഗ്യപരമായ പല ഗുണങ്ങളും ഇത്തരം ചിട്ടയായ ദിനചര്യകൾ നൽകുന്നു.
ദൈനംദിന ദിനചര്യകൾ വേദനയും വിഷാദവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
ഉറക്കം, ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ, മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി മിസോറി സർവകലാശാലയിലെ കോളജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായ യൂൻജിൻ ട്രേസി, പ്രായമായ 67 പേരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സർവേ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോള് ഇതിൽ 37 പേർക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി.
ഗവേഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ, ഉറക്കക്കുറവുള്ളവരിൽ അല്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ശാരീരിക വേദനയും വിഷാദരോഗ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എന്തുതന്നെയായാലും കൃത്യമായ ദിനചര്യകൾ പിന്തുടരുന്നവരിൽ ശാരീരിക വേദനയും വിഷാദരോഗ ലക്ഷണങ്ങളും കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഉറക്കസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ചിട്ടയായ ദിനചര്യകൾ പിന്തുടരുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
"ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, കൃത്യമായ ദിനചര്യകൾ പിന്തുടരുന്നവരിൽ, അല്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ശാരീരിക വേദനയും വിഷാദവും കുറവാണെന്ന് കാണാം" ട്രേസി പറഞ്ഞു. "ഉണരുന്ന സമയം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം, ജോലി ചെയ്യുന്നതോ പഠിക്കുന്നതോ ആയ സമയം, മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്ന സമയം, ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയം എന്നിവയിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ജൈവഘടികാരത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടികാരം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ശരീരത്തിൻ്റെ 24 മണിക്കൂർ സമയക്രമീകരണ സംവിധാനമായ 'സർക്കാഡിയൻ റിഥം' (circadian rhythm) ആണ് നാം എപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കണം, എപ്പോൾ ഉറങ്ങണം, ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനം, ഉപാപചയ പ്രക്രിയകൾ (metabolism), മാനസികാവസ്ഥ തുടങ്ങി ശരീരത്തിലെ ഒട്ടനവധി ജൈവപ്രക്രിയകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ബാഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന് പകരം, സമയം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സൂചനകളോട് ഈ സർക്കാഡിയൻ സംവിധാനം പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രകാശത്തിനും ഇരുട്ടിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്. കൂടാതെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ജോലി ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുക, ഉറങ്ങുക തുടങ്ങിയ നിത്യജീവിതത്തിലെ പതിവ് കാര്യങ്ങളും ശരീരത്തിന് സമയക്രമം മനസിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ സൂചനകൾ നൽകുന്നു.
ലളിതമായ ശീലം
താരതമ്യേന പ്രായമായവരുടെ ചെറിയ ഒരു കൂട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നടത്തിയ സർവേ ഡാറ്റയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനം ആയതിനാൽ, ഒരു പതിവ് ദിനചര്യ സ്വീകരിക്കുന്നത് വേദനയോ വിഷാദമോ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈനംദിന ദിനചര്യകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നേരിട്ട് ഈ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വലിയ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും. പതിവായി ഉണരുന്ന സമയം നിലനിർത്തുക, സ്ഥിരമായ ഷെഡ്യൂളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വാരാന്ത്യ ഉറക്ക രീതികളിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ലളിതമായ ശീലങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതു വഴി പ്രായമായവർക്കും മറ്റും ജീവതാളം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.
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