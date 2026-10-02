വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു?
ആർത്തവചക്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ചണവിത്ത്, മത്തങ്ങ വിത്ത് എന്നിവയും രണ്ടാം പകുതിയിൽ എള്ള്, സൂര്യകാന്തി വിത്ത് എന്നിവയും കഴിക്കുന്നതാണ് സീഡ് സൈക്ലിങ്
Published : October 2, 2026 at 9:17 AM IST
ഗർഭധാരണത്തിനും ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തേടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ 'സീഡ് സൈക്ലിങ്' എന്ന ഡയറ്റ് രീതിക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ആർത്തവചക്രത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പലതരം വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്ന ഈ രീതിക്ക് വലിയ പ്രചാരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ.
ആർത്തവചക്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ചണവിത്ത്, മത്തങ്ങ വിത്ത് എന്നിവയും രണ്ടാം പകുതിയിൽ എള്ള്, സൂര്യകാന്തി വിത്ത് എന്നിവയും കഴിക്കുന്നതാണ് സീഡ് സൈക്ലിങ്. ഈ വിത്തുകളിലെ പോഷകങ്ങൾ ഹോർമോൺ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സീഡ് സൈക്ലിങ് ഗർഭധാരണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്നതിനോ ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുമെന്നതിനോ നിലവിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഈസ്റ്റ് ഓഫ് കൈലാഷിലെ നോവ ഐവിഎഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോ. സന്ദീപ് തൽവാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സീഡ് സൈക്ലിങ് ഗുണകരമോ?
ആർത്തവചക്രത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരം സൂപ്പർ സീഡുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. ചണവിത്തിൽ ലിഗ്നാനുകളും ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മത്തങ്ങ വിത്ത്, എള്ള്, സൂര്യകാന്തി വിത്ത് എന്നിവ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫൈബർ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഇവയെല്ലാം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാം. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ ഇവ കഴിക്കുന്നത് ഹോർമോണുകളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയോ അണ്ഡോത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഡോ. സന്ദീപ് തൽവാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഗർഭധാരണവും ആരോഗ്യവും
പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ച പോഷകാഹാരം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ്, ഫൈബർ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഗർഭധാരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. ഇത്തരം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മികച്ച വിഭവമാണ് വിത്തുകൾ. ഇവയിൽ നിന്ന് മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, ഫൈബർ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കാനോ സീഡ് സൈക്ലിങ്ങിന് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മതിയായ വിവരങ്ങളില്ല. പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം (പിസിഒഎസ്), തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്രമരഹിതമായ ആർത്തവം തുടങ്ങിയവയുള്ള സ്ത്രീകൾ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും പകരമായി ഒരിക്കലും സീഡ് സൈക്ലിങ്ങിനെ ആശ്രയിക്കരുത്.
ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിധം
ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ വിത്തുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഓട്സ്, സാലഡ്, സ്മൂത്തി, തൈര് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇവ ചേർക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ മാത്രം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം വിവിധതരം വിത്തുകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിത്തുകൾ പോഷകസമ്പന്നമാണെങ്കിലും ഉയർന്ന കലോറി അടങ്ങിയതിനാൽ കഴിക്കുന്ന അളവ് കൃത്യമായിരിക്കണം. സമീകൃതാഹാരത്തിനൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നായി മാത്രം ഇതിനെ കാണണം. മറ്റ് പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഇവ ഉപയോഗിക്കരുത്.
ഭക്ഷണത്തിൽ വിത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിലും ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ മാർഗമായി ഇതിനെ കാണരുത്. അണ്ഡോത്പാദനം, പ്രായം, പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യം, ഹോർമോണുകൾ, പങ്കാളികളുടെ ആരോഗ്യം തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഗർഭധാരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഡോ. തൽവാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗർഭധാരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ
ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുക. നട്സ്, വിത്തുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്ത് ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുക.
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ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുകയും മാനസിക സമ്മർദം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. പുകവലിയും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. ആർത്തവചക്രം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ക്രമരഹിതമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ സമയം ഗർഭധാരണത്തിന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദഗ്ധോപദേശം തേടുക.
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