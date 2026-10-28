പണമല്ല, യഥാർഥ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്; വെളിപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രലോകം
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ സുപ്രധാന പഠനത്തിലാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഈ രഹസ്യം ചുരുളഴിയുന്നത്
Published : October 28, 2026 at 10:27 AM IST
പണമുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം താനേ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ ബാങ്ക് ബാലൻസോ ആഡംബര ജീവിതമോ അല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധങ്ങളാണ് യഥാർഥ സന്തോഷത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ സുപ്രധാന പഠനത്തിലാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഈ രഹസ്യം ചുരുളഴിയുന്നത്.
കാനഡയിലെ സൈമൺ ഫ്രേസർ സർവകലാശാലയിലെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറായ ലാറ അക്നിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പഠനം നടന്നത്. സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രശാഖയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള മറ്റ് 12 പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം അക്നിൻ ഈ വർഷം ആദ്യം ഒരു ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ ഗവേഷണ മേഖലയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവർ വിശദമായി സംസാരിച്ചു. ഇവരുടെ കൂട്ടായ 600 വർഷത്തെ ഗവേഷണങ്ങളും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. ഇവരുടെ ചിന്തകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും അടുത്തിടെ ജേണൽ ഓഫ് ഹാപ്പിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന ശാസ്ത്ര മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല സുപ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും ഈ പഠനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനം
മറ്റെന്തിനേക്കാളും മനുഷ്യർ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കാണെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ബോധപൂർവം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പല ഗവേഷകരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പൂർണമായ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മാന്യമായ വരുമാനവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറകൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികമായി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം സന്തോഷത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്വാധീനം മാത്രമേ ചെലുത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അർഥവത്തായ ജോലി സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതും സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദവുമായ ജോലികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. ബോധപൂർവമായ ശീലങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷം വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണെന്നും പഠനം നിർദേശിക്കുന്നു.
നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക, നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക, ബന്ധങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുക, മറ്റുള്ളവരെ ആഴത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, സന്നദ്ധസേവനം ചെയ്യുക, സാമൂഹികമായി കൂടുതൽ സജീവമാകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചതായി പല ഗവേഷകരും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം തോന്നുന്ന അവസ്ഥയല്ല സന്തോഷം. ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ, കരുത്ത്, സദ്ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചുറ്റും ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുകയും മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർഥ സന്തോഷം വളരുന്നതെന്ന് പഠനം അടിവരയിടുന്നു.
സന്തോഷം ഒരു യാത്രയാണ്
ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ സാഡെ സ്റ്റെൻലണ്ട്, ലക്സംബർഗിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസിലെ സീനിയർ റിസർച്ചർ കെൽസി ഒ കോണർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ചേർന്നാണ് ലാറ അക്നിൻ ഈ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയത്. സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിലുടനീളമുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്തോഷം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് അക്നിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങളും നാം ഭാഗമായ കൂടുതൽ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ സന്തോഷത്തെ ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സന്തോഷത്തെ ഒരു യാത്രയായിട്ടാണ് ഗവേഷകർ കാണുന്നത്. പൊതുവെ സന്തോഷമുള്ള ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതുപോലെ അനുയോജ്യമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളോ തികഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമോ വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമോ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതുമല്ല സന്തോഷം. പകരം ജീവിതം കഠിനമാകുമ്പോൾ പോലും ബോധപൂർവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെയും സ്വയം തിരിച്ചറിവിലൂടെയും സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിലൂടെയും ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും.
സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രമുഖ മാതൃകകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതായത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, പ്രായം, ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹജീവിതം തുടങ്ങിയവയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ 40 ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കാലങ്ങളായി അശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളായി തുടരുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട തന്ത്രങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ ഇത് വലിയ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഇത് ലോകത്തെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായി കാണാൻ അവരെ സഹായിച്ചേക്കാം എന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വാർഷിക വേൾഡ് ഹാപ്പിനസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോ എഡിറ്റർ കൂടിയായ അക്നിൻ 1970കളിൽ ഈ ശാസ്ത്രശാഖ ആദ്യമായി ചുവടുറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ മേഖലയിലെ ആദ്യകാല ഗവേഷകരുടെ കണ്ണുകളിലെ ഒരു ചെറിയ തിളക്കം മാത്രമായിരുന്നെന്ന് ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് കൂടുതൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സന്തോഷ ഗവേഷണത്തെ തങ്ങളുടേതായ ദിശകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ മേഖല പലതായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ആദ്യകാല ഗവേഷകർക്കിടയിലുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ പഠനങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഗവേഷകർക്കിടയിൽ ഒരു യോജിച്ച ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അക്നിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ലോകത്ത് പല ഭീഷണികളും പ്രതിസന്ധികളും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായി തോന്നാമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് അക്നിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈ സന്തോഷ പഠനത്തിൽ തുടരുന്നതിൻ്റെ കാരണം സന്തോഷം എന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ഉൾപ്പെടെ വിലപ്പെട്ട പല നല്ല ഫലങ്ങളും മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നു എന്നതിനാലാണെന്നും അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
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ആളുകൾ തങ്ങൾ നല്ല നിലയിലാണെന്ന് കരുതുമ്പോൾ അവർക്ക് ലോകകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സമൂഹത്തെയും പരിപാലിക്കാനുമുള്ള കഴിവും യോഗ്യതയും പ്രചോദനവും ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കായി സമയം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അവർ അത് തിരിച്ചു നൽകുന്നു. ഉദാരമനസ്കത എന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാത്ത ഒന്നാണ് എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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