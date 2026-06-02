പ്രകൃതിയുടെ മായാജാലം; മതിലുകളിൽ പടരുന്ന വർണക്കുടകൾ, വേനലും കടന്ന് കൊഴിയാൻ മടിക്കുന്ന ബൊഗൈൻവില്ലകൾ

BOUGAINVILLEA PEAK BLOOM BOUGAINVILLEA PLANTS BOUGAINVILLEA FLOWERING ബൊഗൈൻവില്ല
Bougainvillea (Getty Images)
Published : June 2, 2026 at 7:13 PM IST

ഗ്രീഷ്‌മകാലത്ത് കടുത്ത വർണങ്ങൾക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി സ്‌നേഹികളുടെ മനം കവരുന്ന ചെടികൾ ധാരാളമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും. ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വഴികളിലൂടെ നടന്നുപോകുമ്പോഴും ഇത്തരം വർണച്ചെടികൾ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പിന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കും. അത്ര വശ്യതയും കുളിർമ്മയുമാണ് ഈ പൂക്കൾ പകരുന്നത്. അവയിൽപ്പെട്ട സുന്ദര പുഷ്‌പ്പങ്ങളാണ് ബൊഗൈൻവില്ലകൾ അല്ലെങ്കിൽ കടലാസുപൂക്കൾ.

പൂവിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കൊഴിയാൻ മടിക്കുന്ന ഈ പൂക്കൾ, പേപ്പർ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പൂക്കൾ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാകാം കടലാസ് പൂക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ബ്രസീലിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്‌ത ചെടിയാണ് ബൊഗൈൻവില്ല. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.

ബൊഗൈൻവില്ല (Getty Images)

കടുത്ത വേനലിൽ ഇലമൂടി പൂക്കുന്ന ഈ ബൊഗൈൻവില്ലകൾ മഴക്കാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതികളിലും പൂത്ത് കാണാറുണ്ട്. വെള്ള, പീച്ച്, ഇളം റോസ്, കടും റോസ്, ഇളം ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളിൽ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും കടും നിറത്തിലെ പൂക്കൾക്കാണ് ആരാധകർ കൂടുതലുള്ളത്. കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോയെങ്കിലും എടുക്കാതെ മടങ്ങുന്നവരും കുറവാണ്. തുറന്നിട്ട ജനാലയ്‌ക്കരികിലും ഇടവഴികളിലും മതിലുകളിൽ പറ്റിച്ചേർന്നും ഈ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്.

ഇന്ന് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും കവലകളിലും ചെറിയ ഇടവഴികളിലും ക്യാമ്പസുകളിലും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ബൊഗൈൻവില്ലകൾ. വള്ളിച്ചെടിയായും കുറ്റിച്ചെടിയായും ചട്ടിയിലും മതിലിലും വളർത്താൻ യോജിച്ചതാണിവ. ചൂട് ശമിപ്പിക്കാൻ ടെറസുകളിലും വീടിൻ്റെ മതിലുകൾക്ക് പുതുമോഡി നിൽകാൻ കേവലം അലങ്കാര പുഷ്‌പമായും വളർത്തുന്നവരുമുണ്ട്. കടുത്ത വേനലാണ് ചെടിയുടെ ഭംഗിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത്. എന്നാൽ മഴക്കാലത്തിൻ്റെ പകുതിവരെയും പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ മഴക്കാലം ശക്തിയാർജിക്കുമ്പോൾ നിറം മങ്ങിത്തുടങ്ങും.

ബൊഗൈൻവില്ലകളുടെ പ്രത്യേകത

സൺസ്‌റ്റോൺ റെഡ്, ലിപ്‌സ്‌റ്റിക് പിങ്ക്, യെല്ലോ താങ്‌ലോങ്, ടൈഗർ ക്രിസ്‌റ്റീന, കാമറില്ലോ ഫിയസ്‌റ്റ, മിസ് ഹോളണ്ട്, മഹാറാണി, ബീഗം സിക്കന്ദർ തുടങ്ങി നിരവധി ഇനം ബൊഗൈൻവില്ലകളുണ്ട്.

വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങൾക്കൊപ്പം മുള്ളുകളോടുകൂടിയ പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നിറത്തിലും രൂപത്തിലും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നവീന സങ്കരയിനങ്ങളും നാട്ടിൽ സുലഭമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഇനങ്ങളിൽ മുള്ളുകൾ ഇല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിൽ മറ്റ് ഉദ്യാനച്ചെടികൾ ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ജലലഭ്യത മതി ബൊഗൈൻവില്ലയ്‌ക്ക് സമൃദ്ധമായി പുഷ്‌പിക്കാൻ.

ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ബൊഗൈൻവില്ലയുടെ യഥാർത്ഥ പൂക്കൾ കാഴ്‌ചയിൽ വളരെ ചെറുതും അനാകർഷകവുമാണ്. പൂക്കൾക്ക് ചുറ്റും വർണ ഇലകളും കാണപ്പെടുന്നു. പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞ് പോയാലും ചുറ്റുമുള്ള വർണ ഇലകൾ ചെടിയുടെ ഭംഗി നിലനിർത്തുന്നു. മിക്ക ബൊഗൈൻവില്ലയ്‌ക്കും മൂന്ന് വർണ ഇലകളാണുള്ളത്. ചില ഇനങ്ങൾക്ക് 20 മുതൽ 30 വരെ വർണ ഇലകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ചെടി വളർത്തലും പരിപാലനവും

സാധാരണ ഗതിയിൽ പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങൾ കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടും പതിവച്ചുമാണ് വളർത്തുന്നത്. ഇതിനായി പൂവിടാത്തതും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായ കമ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെടി വാടിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

തൈകൾ നഴ്‌സറികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നവയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്‌റ്റിക് കവറിൽ കൊക്കോപീറ്റ്, ആറ്റുമണൽ, മണ്ണ്, സ്യൂഡോ മോണാസ് കുമിൾനാശിനി എന്നിവ കലർത്തി കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഒരിഞ്ച് ഇറക്കി ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കവറിന് ആവശ്യത്തിന് സുഷിരങ്ങളും ഇടണം. ഇങ്ങനെ നടുന്നവ തണലത്ത് വെച്ചുവേണം സംരക്ഷിക്കാൻ. ആവശ്യാനുസരണം നനച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണം. പിന്നീട് ചെടി അത്യാവശ്യം വളർന്നതിന് ശേഷം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കവർ മാറ്റി മണ്ണിൽ നടാവുന്നതാണ്.

സങ്കരയിനങ്ങൾ ചട്ടിയിൽ കുറ്റിച്ചെടിയായി വളർത്താനും ലഭ്യമാണ്. ചെടി പൂവിടാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ ഇളം ഇലകൾ വാടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം വെള്ളം നനച്ചാൽ മതിയാകും. പൂവിട്ടു തുടങ്ങിയാൽ കൃത്യമായ നനയും ആവശ്യമാണ്. ഇടയ്‌ക്ക് കമ്പുകൾ കോതി ഇഷ്‌ടമുള്ള ആകൃതിയിലാക്കിയും വളർത്താം.

ചരിത്രത്തിൽ വിരിഞ്ഞ ബൊഗൈൻവില്ല

1768 ൽ ഫ്രഞ്ച് പര്യവേഷകനായ ഫിലിബെർട്ട് കൊമേഴ്‌സൺ ആണ് ലോകസഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി ഈ ചെടി കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെടി യൂറോപ്പിലെത്തി. ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ചെടി വൻതോതിൽ ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് വ്യാപാരം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വിദേശ നാടുകൾക്ക് പുറമേ ചെടികൾ ഇന്ത്യയിലും എത്തി. ഇന്ന് വേനൽക്കാലങ്ങളെ മനോഹരമാക്കുന്ന ബൊഗൈൻവില്ലകൾക്ക് പറയാൻ ചരിത്രകഥകൾ ഏറെയാണ്.

