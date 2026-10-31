ഐസിലും തീയിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമാന്തര ലോകങ്ങൾ; കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിസ്മയമായി സരികയുടെ മാന്ത്രിക ചിത്രങ്ങൾ
നമ്മൾ യാഥാർഥ്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യമായ വായന മാത്രമാണെന്ന് സരിക ദണ്ഡോനയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Published : October 31, 2026 at 10:15 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉരുകുന്ന ഒരു കഷണം ഐസിലോ പൊട്ടിയ ചില്ലിലോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമാന്തര ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സാധാരണമെന്ന് തോന്നുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെയും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും മാന്ത്രികതയിലൂടെ വിസ്മയകരമായ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് സരിക ദണ്ഡോന എന്ന കലാകാരി. യാഥാർഥ്യവും സങ്കൽപവും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ മായ്ക്കുന്ന ഈ അപൂർവ കാഴ്ചകൾ കലാലോകത്ത് പുതിയൊരു ചരിത്രം രചിക്കുകയാണ്.
നമ്മളിൽ പലരും ഉരുകുന്ന ഒരു ഐസ് കഷണം കാണുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാകുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു പാനീയം കുടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാകും ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ സരിക ദണ്ഡോന അതേ ഐസ് കഷണത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു ചില്ല് പാളിയിലെ വിള്ളൽ ഒരു നദീതടമോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭ്രംശരേഖയോ ആയി മാറാം.
അതുപോലെ തീയ്ക്ക് ഒരു വാസ്തുവിദ്യാ ഘടനയുടെ രൂപം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബിക്കാനീർ ഹൗസിലുള്ള എൽടിസി ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്ന സരികയുടെ ക്യാപ്ചറിങ് ദി മൾട്ടിവേഴ്സ് പാരലൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന ഏകാംഗ പ്രദർശനത്തിന് പിന്നിലെ ആശയവും ഇതുതന്നെയാണ്. നിരൂപകയും ക്യൂറേറ്ററുമായ ജോർജീന മാഡോക്സ് ആണ് ഈ പ്രദർശനം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നവംബർ ഒന്ന് വരെയാണ് പ്രദർശനം നടക്കുന്നത്. പ്രകാശം ഒരു വസ്തുവുമായി എങ്ങനെ സംവദിക്കുന്നു എന്നതിനെയും നാം എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ച് ഒരേ വസ്തുവിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ദൃശ്യയാഥാർഥ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആശയമാണ് ഈ പ്രദർശനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്.
മൾട്ടിവേഴ്സ് അഥവാ സമാന്തര പ്രപഞ്ചം എന്നത് സാധാരണയായി സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രവുമായും പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ ബദൽ പതിപ്പുകളുടെ സാധ്യതകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സരികയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളിൽ തന്നെ ഈ സമാന്തര യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാകാം എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
കൺമുന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകങ്ങൾ
തൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളിലൊന്ന് താൻ എന്താണ് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാത്തതാണെന്ന് സരിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചില്ല് പാളി, ഉരുകുന്ന ഐസ് കഷണം, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എന്നിങ്ങനെ പരിചിതമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് താൻ തുടങ്ങുന്നതെന്നും എന്നാൽ അസാധാരണമായ വെളിച്ചത്തിലോ മാക്രോ തലത്തിലോ അതിനെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യാഥാർഥ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുമെന്നും അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
സരികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെപ്പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലും. പരിചിതമായ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നായിരിക്കാം അവർ തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു മാക്രോ ലെൻസിലൂടെ അതിനെ പരിശോധിക്കുകയും പ്രകാശവുമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപം പൂർണമായും മാറുന്നു. താൻ സങ്കൽപിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രങ്ങളല്ല ഇതെന്നും മറിച്ച് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നുവരുന്നതാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാധാരണമായ ഒന്നിൽ അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുന്ന നിമിഷം തിരിച്ചറിയുകയും അത് പകർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് തൻ്റെ റോൾ എന്നും അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, അത് എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു, എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിന് ഒന്നിലധികം ദൃശ്യ സ്വത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് കാലക്രമേണ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ക്യാപ്ചറിങ് ദി മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു.
സരികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്നത് സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ സമാന്തര പ്രപഞ്ചങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം മാത്രമല്ല. ഒരേ ഭൗതിക വസ്തുവിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്ക് സഹവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യത്യസ്തമായി നോക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് വരെ നാം അതിലൊന്ന് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നുമുള്ള ധാരണ കൂടിയാണിത്.
ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ കൗതുകമുള്ള കലാകാരി
ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്കുള്ള സരികയുടെ യാത്ര തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു വഴിയായിരുന്നു. തൻ്റെ കലാപരമായ പരിശീലനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർ ബയോടെക്നോളജിയിലും മൈക്രോബയോളജിയിലും പരിശീലനം നേടുകയും പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സംരംഭകയായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇവ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതങ്ങളായി തോന്നാമെങ്കിലും അവയെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതുഘടകം അവർ കാണുന്നുണ്ട്.
ഈ അനുഭവങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അധ്യായങ്ങളായി തോന്നാമെങ്കിലും ഉപരിതലത്തിന് താഴെ എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൗതുകം ഇവയിലെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ലോകത്തെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കാനും നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് അദൃശ്യമായി തുടരുന്ന ഘടനകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനും ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രീയമോ വിശകലനപരമോ വാണിജ്യപരമോ ആയ വിഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ ഈ സ്വാധീനങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ഇടമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്രമേണ മാറിയെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്ത സഹജവാസനകളുടെ സംയോജനമായാണ് അവർ തൻ്റെ സമീപനത്തെ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ കൗതുകത്തോടെയും പത്രപ്രവർത്തകയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സഹജവാസനയോടെയും കലാകാരിയുടെ അവബോധത്തോടെയുമാണ് താൻ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവസാന ചിത്രം ഒരു ശാസ്ത്രീയ ആശയത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമല്ല. ഭൗതികമായി യാഥാർഥ്യമായതും എന്നാൽ കാഴ്ചയിൽ അപരിചിതവുമായ ഒന്ന് അനുഭവിക്കാനുള്ള ക്ഷണമാണിതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളെ ശാസ്ത്രീയ രേഖാചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനോ കലയിലൂടെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനോ സരിക ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പകരം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾക്കായി തുറന്നിരിക്കാൻ തൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നേടിയ നിരീക്ഷണ ശീലങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോകം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിൻ്റെ നിഗൂഢതകൾക്കായി തുറന്നിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ തൻ്റെ പരിശീലനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിർമിത ബുദ്ധിയില്ല, ദ്രവ്യവും പ്രകാശവും മാത്രം
സരികയുടെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ യഥാർഥ ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ഡിജിറ്റലായി നിർമിച്ചതോ നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതോ അല്ലാത്ത ഈ അന്യഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കാമറയിലാണ് പകർത്തുന്നത്. കാഴ്ചക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി മാറ്റം വരുത്താനോ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയുന്ന ചിത്രങ്ങളുമായി നാം പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിലവിലുള്ളത് കണ്ടെത്താനാണ് സരികയ്ക്ക് താത്പര്യം. ചിത്രവും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വ്യത്യാസം കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
താൻ രൂപകൽപന ചെയ്യാത്തതോ പ്രവചിക്കാത്തതോ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാത്തതോ ആയ തന്നിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലും അത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മെറ്റീരിയലിന് അതിൻ്റേതായ സ്വഭാവമുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രകാശത്തിന് അതിൻ്റേതായ സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. അവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം ഉയർന്നുവരുന്നത്. ആ നിമിഷത്തെ എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു, പകർത്തുന്നു എന്നതിലാണ് അവരുടെ ഇടപെടൽ ഉള്ളത്. താൻ ഡിജിറ്റൽ കൃത്രിമത്വമോ നിർമിത ബുദ്ധിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും കണ്ണുകൾക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും യാഥാർഥ്യത്തിൽ സാധ്യമായത് കണ്ടെത്താനാണ് തനിക്ക് താത്പര്യമെന്നും അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റലായി നിർമിച്ചതോ നിർമിത ബുദ്ധി സൃഷ്ടിച്ചതോ ആയ ചിത്രങ്ങളെ താൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്നും അവർ വേഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും യഥാർഥവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ കീഴടങ്ങലിൻ്റെ ഒരു ഘടകമുണ്ടെന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും പരീക്ഷണം നടത്താനും കാത്തിരിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തുകയെന്ന് എപ്പോഴും നിർദേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഒരു ഫലം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ സ്വയം അനുവദിക്കുമ്പോഴുമാണ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും അസാധാരണമായ ചിത്രം ഉയർന്നുവരുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്യൂറേറ്ററുടെ കാഴ്ചപ്പാട്
സമാന്തര ഭൗതിക യാഥാർഥ്യങ്ങൾ എന്ന സരികയുടെ ആശയത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഗാലറി അനുഭവമാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ക്യൂറേറ്റർ ജോർജീന മാഡോക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഇത് കേവലം ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചുവരുകളിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമായിരുന്നില്ല.
ചിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളും സന്ദർശകർ അവയെ കാണുന്ന ക്രമവും പ്രദർശനത്തിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ പ്രധാനമായി മാറി. മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്ന ആശയവുമായാണ് സരിക തന്നെ സമീപിച്ചതെന്നും കാൻവാസ്, ഗ്ലാസ്, കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവയിൽ സൃഷ്ടികൾ ആദ്യം പ്രകടമാക്കുക എന്നത് ക്യൂറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നുവെന്നും മാഡോക്സ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്ത പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇരുവരും ഗണ്യമായ സമയം ചെലവഴിച്ചു. സൃഷ്ടികൾ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാടകീയമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗാലറിക്കുള്ളിൽ അവ ക്രമീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത വെല്ലുവിളി. കാഴ്ചക്കാർക്ക് പരിചിതമായതിനാൽ കാൻവാസുകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതെന്നും പിന്നീട് ഗ്ലാസിലേക്ക് പോയി ഒടുവിൽ ഒരു വലിയ ചിത്രമാക്കാൻ ഒത്തുചേരുന്ന കോൺക്രീറ്റിലെ ഒൻപത് സൃഷ്ടികളിലൂടെ അത് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും അവർ പറയുന്നു.
ഓരോ മാധ്യമത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഇടം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ബോധപൂർവമായിരുന്നു. സൃഷ്ടികൾ ഇടകലർത്തി ദൃശ്യപരമായ ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പകരം അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് സന്ദർശകർ ഓരോ മെറ്റീരിയലും വ്യത്യസ്തമായ അന്തരീക്ഷമായി അനുഭവിക്കണമെന്ന് മാഡോക്സ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇത് സരികയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ കാഴ്ചക്കാർ കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്രമാനുഗതമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
കാൻവാസ് പരിചിതമായ ഒരു പ്രവേശന പോയിൻ്റ് നൽകുന്നു. ഗ്ലാസ് മറ്റൊരു ദൃശ്യ, ഭൗതിക മാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ മുറി പ്രദർശനത്തെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുതും നാടകീയവുമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒൻപത് കോൺക്രീറ്റ് സൃഷ്ടികൾ ഈ യാത്രയുടെ പാരമ്യമായി മാറുകയും വ്യക്തിഗത ചിത്രങ്ങളെ ഒരു വലിയ കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമായാണ് മാഡോക്സ് ഇതിനെ വിവരിക്കുന്നത്.
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിട്ടുനൽകുന്നു
അമൂർത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫി കലാകാരിക്കും ക്യൂറേറ്റർക്കും രസകരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ പരമ്പരാഗത ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു അമൂർത്ത ചിത്രം അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല. മാഡോക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തുറന്ന സമീപനമാണ് ഇതിൻ്റെ ആകർഷണം. ചിത്രങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ രീതിയെ പരാമർശിച്ച് സൃഷ്ടികൾ തന്നെ ഇത് സാധ്യമാക്കിയെന്ന് ക്യൂറേറ്റർ പറയുന്നു.
ഓരോ മാധ്യമത്തിനും അതിൻ്റേതായ മുറി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അമൂർത്ത കലാസൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം അത് ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഗാലറിയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊടുത്തത് മുതൽ കാഴ്ചക്കാർ ചെയ്യുന്നതും ഇതുതന്നെയാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സന്ദർശകർ എന്താണ് കാണേണ്ടതെന്ന് അവരോട് പറയുകയല്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പകരം അവരുടേതായ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രദർശനം അവരെ അനുവദിക്കുന്നു. സരികയുടെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ മാഡോക്സ് പ്രത്യേകിച്ചും സന്തുഷ്ടയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിത ബുദ്ധി ജനപ്രിയമാകുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി സരിക ഈ സൃഷ്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവരുടെ രീതി അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ സവിശേഷമാണെന്നും ഇത് കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു കലാകാരിയെന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. മാക്രോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ആളുകൾ പരിചിതമായ വസ്തുക്കളെ കാണുന്ന രീതി മാറ്റുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതുവരെ തങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അമൂർത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിലും ഈ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ക്യൂറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
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നാം യാഥാർഥ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതിൻ്റെ സാധ്യമായ ഒരു വായന മാത്രമാണെന്ന് സരികയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ അളവിലോ വ്യത്യസ്ത ലൈറ്റിങ് സാഹചര്യങ്ങളിലോ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരിചിതമായ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഘടനകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
വസ്തു അതേപടി തുടരുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രദർശനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ആശയവും ഇതുതന്നെയാണ്. യാഥാർഥ്യം അപൂർവമായി മാത്രമേ ഏകവചനമാകുന്നുള്ളൂ എന്നും നാം എത്രത്തോളം അടുത്തുനോക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പാളികൾ ഉയർന്നുവരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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