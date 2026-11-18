ഇതാണ് യഥാർഥ 'സിങ്കം', 14 ദിവസം കൊണ്ട് കേരളം ഓടിത്തീർത്ത കേരള പൊലീസിലെ ഷിജിത്ത്!
ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ 'നോ കോംപ്രമൈസ്', ഫോണിൽ ഒതുങ്ങുന്ന 'ജെൻസി' ലോകത്തിന് മുന്നില് കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ ഷിജിത്തിൻ്റെ 590 കിലോമീറ്റർ കുതിപ്പ്.
Published : November 18, 2026 at 3:19 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇഎം
കണ്ണൂർ: ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കഠിനമായ ഒരു ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റമായ കാസർകോട് നിന്ന് തുടങ്ങി, തെക്കേ അറ്റമായ തിരുവനന്തപുരം വരെ കാൽനടയായി, അതും ദിവസവും 42 കിലോമീറ്റർ വീതം ഓടിച്ചെന്ന് തീർത്ത അത്ഭുതം. ഇരട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ കെ. ഷിജിത്ത് എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കായികതാരം ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിലേക്ക് നടന്നു കയറിയിരിക്കുകയാണ്.
മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള തുടക്കം
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പൊലീസിൽ ചേരാനുള്ള പരിശീലനത്തിനായി മാത്രമാണ് ഷിജിത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കളിക്കളത്തിലോ കായിക മത്സരത്തിലോ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. കൃഷിയോടും മണ്ണിനോടുമായിരുന്നു ഷിജിത്തിന് എക്കാലത്തും വലിയ പ്രണയം. തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ വാഴയും കപ്പയും തെങ്ങും കവുങ്ങും നട്ട് പരിപാലിച്ച്, ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പിൻബലത്തിലാണ് ഈ പൊലീസുകാരൻ വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ആ പ്രയത്നം ഇന്ന് എത്തിനിൽക്കുന്നത് കേരളം മുഴുവൻ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടത്തിലാണ്.
14 ദിവസം, 590 കിലോമീറ്റർ
കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിനാണ് കാസർകോട് നിന്ന് ഈ ചരിത്രയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. 'ഊർജ്ജസ്വലമായ ജീവിതം, ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യം' എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി 'കേരളത്തോൺ' എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ഈ ദൗത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലൂടെയും ഷിജിത്ത് ഓടിക്കടന്നു.
ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഈ വഴി. കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ട യാത്രയിൽ ശാരീരികമായ അവശതകളെയും കാലാവസ്ഥാ വെല്ലുവിളികളെയും തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മറികടന്നത്. ദിവസവും 42 കിലോമീറ്റർ എന്ന കണക്കിൽ 14 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകെ 590 കിലോമീറ്ററാണ് ഷിജിത്ത് ഓടിത്തീർത്തത്. ഒടുവിൽ നവംബർ 14-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ തൊടുമ്പോൾ അത് ചരിത്രമായി മാറുകയായിരുന്നു.
കുട്ടിക്കാലം മുതല് മാതാപിതാക്കളായ പുരുഷോത്തമനും പുഷ്പവല്ലിക്കുമൊപ്പം കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങി മണ്ണിനോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഷിജിത്തിനെയാണ് നാട്ടുകാര് അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോള് 41 വയസ് കഴിഞ്ഞ ഷിജിത്ത് നേരത്തെ സ്കൂള് തലത്തില് പോലും ഒരു കായിക ഇനത്തിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.
കേരളത്തിൻ്റെ കായിക ചരിത്രത്തില് പുതിയ അധ്യായം രചിച്ച യാത്രയായിരുന്നു മാരത്തോണ്. ഫുള് മാരത്തോണ് എന്ന കായിക അനുഭവം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത. മാരത്തോണ് എന്നത് പരിചയ സമ്പന്നരായ അത്ലറ്റുകള്ക്ക് മാത്രമല്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഏത് സാധാരണക്കാരനും നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന് ഷിജിത്ത് പറയുന്നു.
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"കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കൃഷി പണികളിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. അതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ കമ്പം. 40 വയസുവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കായിക ഇനങ്ങളില് ഒന്നും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പൊലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. തുടർന്ന് 40 വയസിന് ശേഷം പൊലീസിലെ കായിക മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഊർജ്ജമാണ് എന്നെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്," ഷിജിത്ത് പറയുന്നു.
സ്വര്ണ മെഡല് നേട്ടത്തില് ഷിജിത്ത്
2025 ലെ സംസ്ഥാന മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് 40 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തില് 1500 മീറ്ററിലും 5000 മീറ്ററിലും സ്വര്ണ മെഡല് ജേതാവായിരുന്നു ഷിജിത്ത്. ഈ വര്ഷം ജനുവരിയില് നടന്ന നാഷണല് മലയാളി മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് 1500 മീറ്ററിലും 10,000 മീറ്ററിലും ഷിജിത്ത് വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റില് 5,000 മീറ്ററിലും 10,000 മീറ്ററിലും ഷിജിത്ത് സ്വര്ണം നേടി നേടിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം കോയമ്പത്തൂരില് നടന്ന വെറ്ററന്സ് സ്പോട്സ് ആൻ്റ് ഗെയിംസ് മീറ്റില് 1,500, 5,000, 10,000 മീറ്ററുകളില് വെള്ളി മെഡല് കരസ്ഥമാക്കി. പ്രത്യേക പരിശീലനമൊന്നുമില്ലാതെ കൃഷിയിടത്തിലെ അധ്വാന പാഠത്തിലൂടെയാണ് മാരത്തോണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയതെന്ന് ഷിജിത്ത് പറയുന്നു. തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും നിര്ലോഭമായ സഹകരണവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായെന്നും വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അത് കൂടിയാണെന്നും ഷിജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
ഇനി വരുന്ന മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കയാണ് ഷിജിത്ത്. മാരത്തോണ് ചാലഞ്ചില് സാധാരണക്കാര്, സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങി വിവിധ ജില്ലകളെ പ്രതിനീധീകരിച്ച് 14 പേര് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ജില്ലകളില് നിന്നുളള റണ്ണിങ് ക്ലബ്ബുകള്, സൈക്ലിങ് ഗ്രൂപ്പുകള്, റോട്ടറി ക്ലബ്ബുകള്, സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകര് തുടങ്ങിയവര് മാരത്തോണുമായി സഹകരിച്ചു. അദ്ധ്യാപികയായ പ്രവിതയാണ് ഷിജിത്തിൻ്റെ ഭാര്യ. മകന് ആഗ്നേയ്.
ഫോണിൽ ഒതുങ്ങുന്ന 'ജെൻസി' ലോകം; കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ ഷിജിത്ത്
സ്മാർട്ട്ഫോണിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ജനിച്ചുവളർന്ന ഇന്നത്തെ 'ജെൻസി' തലമുറയുടെ ജീവിതം പലപ്പോഴും വിരൽത്തുമ്പിലെ റീലുകളിലും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളിലും ഒതുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട്. കട്ടിലിൽ കിടന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, പലരും മറന്നുപോകുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയുമാണ്. വ്യായാമമില്ലായ്മയും ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളും കൗമാരക്കാരെപ്പോലും വിഴുങ്ങുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്, കാസർകോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ 590 കിലോമീറ്റർ ഓടിത്തീർത്ത് ഷിജിത്ത് എന്ന യുവാവ് ചരിത്രം കുറിക്കുന്നത്.
കേവലം 14 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഷിജിത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഓടിയെത്തിയത്. ഇത് വെറുമൊരു റെക്കോഡ് നേട്ടമല്ല മറിച്ച്, ഫോൺ സ്ക്രീനുകളിൽ തലപൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്ന ശക്തമായൊരു സന്ദേശമാണ് "ആരോഗ്യമാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത്."
റീലുകളല്ല, റിയൽ ലൈഫാണ് പ്രധാനം
ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഫിറ്റ്നസ് റീലുകൾ കണ്ട് കൈയടിക്കുമെങ്കിലും, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താൻ മടിക്കാറുണ്ട്. വ്യായാമം ചെയ്യാൻ സമയമില്ലെന്ന് പരാതി പറയുന്നവർക്ക് മുന്നിലേക്കാണ് ഷിജിത്ത് കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മാതൃക വെച്ചുനീട്ടുന്നത്. മടിയെയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും കാറ്റിൽപ്പറത്തി, വെയിലും മഴയും അവഗണിച്ച് ഓരോ കിലോമീറ്ററും ഓടിത്തീർക്കാൻ ഷിജിത്തിന് കരുത്തായത് ആത്മവിശ്വാസവും ലക്ഷ്യബോധവുമാണ്.
ഈ ഓട്ടം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ
ദിവസത്തിൽ കുറച്ചുസമയമെങ്കിലും ഫോൺ മാറ്റിവെച്ച് പുറത്തിറങ്ങാനും നടക്കാനും ഓടാനും നാം തയ്യാറാകണം. ശാരീരിക വ്യായാമം ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, മനസ്സിനെയും ഉന്മേഷമുള്ളതാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഷിജിത്തിൻ്റെ ഈ വിജയം തെളിയിക്കുന്നു. 590 കിലോമീറ്റർ എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും കഠിനാധ്വാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വലിയ ലക്ഷ്യവും കീഴടക്കാം.
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