മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറാൻ വാഴപ്പഴത്തോൽ ഉപയോഗിക്കാമോ? 'ബനാന ബോട്ടോക്സ്' എന്താണെന്ന് നോക്കാം
മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാനും ചർമ്മം മിനുസപ്പെടുത്താനും 'ബനാന ബോട്ടോക്സ്' സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
Published : November 14, 2026 at 4:05 PM IST
ചർമ്മസംരക്ഷണം എന്നാൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുകയും മഞ്ഞൾ പുരട്ടുകയും മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന്, വർധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിപണിയിൽ നിരവധി ചർമ്മസംരക്ഷണ ഉത്പ്പന്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, പരമ്പരാഗത വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.
ഇക്കാലത്ത് മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ അകറ്റാൻ 'ബനാന ബോട്ടോക്സ്' എന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ആശയം വളരെക്കാലമായി നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റികൾ പലരും ഈ രീതി പിന്തുടർന്നതോടൊയാണ് ഇതിന് വളരെയധികം പ്രചാരം ലഭിച്ചത്.
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എന്താണ് ബനാന ബോട്ടോക്സ്?
വാഴപ്പഴത്തോലിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മുഖത്ത് ഉരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇത് ചർമ്മത്തെ മിനുസപ്പെടുത്തുകയും ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയിൽ പോഷകങ്ങളും ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പല പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തങ്ങളും അവയുടെ തൊലിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, വാഴപ്പഴത്തോൽ മാത്രം പുരട്ടുന്നത് ബോട്ടോക്സ് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ പോലെയുള്ള ഫലമുണ്ടാക്കുമെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ബോട്ടോക്സ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. അതിൻ്റെ ഫലം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ ക്രമേണ കുറയും. അതുകൊണ്ട് വാഴപ്പഴത്തോൽ മുഖത്ത് തേയ്ക്കുന്നത് ബോട്ടോക്സ് പോലെയുള്ള ഫലമുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതരുത്.
പ്രത്യേക പേശികളിലേക്ക് ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് ബോട്ടോക്സ്. ഇത് മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വാഴപ്പഴത്തോലുകൾ ഇതുപോലെ അത്ര ഫലപ്രദമല്ല. മുഖത്ത് വാഴപ്പഴത്തോലുകൾ തേയ്ക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്നോ കൊളാജൻ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നോ എന്നതിന് ഒരു തെളിവുമില്ല.
കൂടാതെ, ചില ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നേരിട്ട് ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുന്നതിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കാം. വാഴപ്പഴത്തോൽ കൊണ്ട് ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുന്നതിനു പകരം ചർമ്മത്തെ ശരിയായി പരിപാലിക്കുക. ചുളിവുകൾ, പാടുകൾ, വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ചർമ്മ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.
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