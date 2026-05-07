സണ് ടാൻ ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമല്ല, ചർമ്മത്തെ തകർക്കും വില്ലൻ; വെയില് കൊള്ളണം, പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങള് ഓർക്കാതെ വേണ്ട
വെയില് കൊള്ളുന്നത് നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷേ എപ്പോഴും അല്ല. ചർമ്മത്തെ തകർക്കുന്ന വില്ലനാണ് സണ് എക്സ്പോഷർ. വേനല്ക്കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാം.
Published : May 7, 2026 at 10:54 AM IST
'വെയിലൊക്കെ കൊള്ളണം, അത് നല്ലതാണ്' -ജീവിതത്തില് ഇത് കേള്ക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കണമെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാല് അതിനായി വെയില് നിന്ന് കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അടുത്തകാലത്ത് ട്രെൻഡായതാണ് 'സണ് കിസ്സ്ഡ് ഫോട്ടോസ്'. വെയിലത്ത് നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തില് പതിക്കുന്ന രീതിയില് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണീ ട്രെൻഡ്. സണ് കിസ്സിനും വിറ്റാമിൻ ഡിയ്ക്കും വേണ്ടി പൊരിവെയില് കൊള്ളുമ്പോള് നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ചർമ്മം അപകടത്തിലാണ് എന്ന്.
ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നന്നായി വെയില് അല്ലെങ്കില് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴും എന്തിനധികം തുറന്നിട്ടൊരു ജനാലയ്ക്കരില് നില്ക്കുമ്പോള് പോലും സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നമ്മിലേക്ക് എത്താനാകും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തലേഗാവിലുള്ള ടിജിഎച്ച് ഓങ്കോ ലൈഫ് കാൻസർ സെന്ററിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. വിവേക് ബന്ദേ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. "മിതമായ സൂര്യപ്രകാശം പ്രത്യേകിച്ച് വിറ്റാമിൻ ഡി സിന്തസിസിന് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ അമിതവും, സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ സണ് എക്സ്പോഷർ, പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്."
ചർമ്മത്തില് ടാൻ വരുന്നത് മാത്രമല്ല, പ്രശ്നം അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമാണെങ്കില് പ്രശ്നം അത്ര ഗുരുതരമല്ല. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അള്ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളടക്കം ചർമ്മത്തിന് വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും. മലീനീകരണം കൂടി ആകുമ്പോള് ചർമ്മത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനുണ്ടാകില്ല. അള്ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികള് ചർമ്മത്തിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ചർമ്മത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ആക്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണത്. ഒരു ഗ്ലോ സെറം കൊണ്ടും പരിഹരിക്കാനാകാത്ത വിധം ചർമ്മത്തില് ചുളിവും പിഗ്മെന്റേഷനും മറ്റ് കേടുപാടുകളും വരും.
ടാനിങ്ങും പിഗ്മെന്റേഷനും
നിങ്ങള് സ്ഥിരമായി കുറച്ച് ദിവസം വെയില് കൊള്ളുമ്പോള് ചർമ്മത്തില് ഡിസ്കളറേഷൻ അഥവാ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. സാധാരണ ഗതിയില് തന്നെ മനസിലാകും. കാല് പാദങ്ങളിലും കൈകളിലും ശ്രദ്ധിക്കൂ, വെയില് നന്നായി കൊള്ളുന്ന ഭാഗത്തെ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറവും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ നിറവും വ്യത്യാസമില്ലേ? ഇത് സണ് കിസ്സ് അല്ലേ എന്തിനാണ് പിഗ്മെന്റേഷനായി കാണുന്നത് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായൊരു ജീവശാസ്ത്രമാണ്. യുവി രശ്മികള് (അള്ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികള്) ചർമ്മത്തിലെ മെലാനിൻ ഉത്പാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിന് ഇരുണ്ട നിറം നല്കുന്ന പിഗ്മെന്റാണ് മെലാനിൻ. കൂടുതല് സൂര്യപ്രകാശം സമം കൂടുതല് മെലാനിൻ സമം ചർമ്മത്തിലെ ഇരുണ്ട പാടുകള്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സമവാക്യം. സാധാരണയായി പിഗ്മെന്റേഷൻ, ടാൻ എന്നിവ ഒരു ഫെയർനെസ് പ്രശ്നമാണ് പലർക്കും. എന്നാല് വാസ്തവത്തില് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം സമ്മർദത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടാനിങ്. അതുകൊണ്ട് ടാനിങ് മാറ്റാൻ ഫെയർനെസ് ക്രീമോ അത്തരം മരുന്നുകളോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല.
വരയും ചുളിവും, ചർമത്തിന് അകാല വാർധക്യം
'ചർമ്മം കണ്ടാല് പ്രായം തോന്നില്ല' -എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമുക്ക് പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിനും പ്രായമാകും. എന്നാല് നല്ലരീതിയില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കില് ചർമ്മം എപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിരിക്കും. കൊളാജനാണ് ഇതിനായി ചർമ്മത്തെ സഹായിക്കുന്നത്. കൊളാജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൊളാജനെ തകർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില് നിന്ന് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. കൊളാജന്റെ കുറവ് ചർമ്മത്തില് ചുളിവുകളും വരകളും ഉണ്ടാക്കും. സൂര്യപ്രകാശം കൊളാജനെ തകർക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമാണ്. വെയില് കൊണ്ടാല് അപ്പോള് തന്നെ കൊളാജൻ കുറയും എന്നല്ല, കൊളാജൻ ഇല്ലാതാകുന്ന പ്രക്രിയ വളരെ മന്ദഗതിയില് ഉള്ളതാണ്.
സൂര്യതാപം
പലർക്കും സൂര്യതാപമേറ്റെന്ന തരത്തില് വാർത്തകള് നാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. സ്ഥിരമായുള്ള സണ് എക്പോഷർ ചർമ്മത്തെ കൂടുതല് സെൻസിറ്റീവ് ആക്കും. ചർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി കുറയും. അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നിനോടും പ്രതികരിക്കാനോ ഒന്നിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനോ കഴിയാച്ച രീതിയിലാകും പിന്നീട് ചർമ്മം.
പ്രശ്നം ചെറുതല്ല, വലിയ അപകടസാധ്യത
കേവലം സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം എന്നതിനപ്പുറം ഇവയെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്ന നിലയില് കാണാം. തുടർച്ചയായ അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ്പോഷർ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. "ദീർഘനേരം കഠിനമായ വെയില് കൊള്ളുന്നത് ചർമ്മകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ആക്റ്റിനിക് കേടുപാടുകൾ പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപൂർവവും എന്നാൽ ഗുരുതരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇത് ചർമ്മ കാൻസറിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും." -ഡോ. ബാൻഡെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയില് സാധാരണയായി ആരും സ്കിൻ കാൻസറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സ്കിൻ കാൻസർ എന്നത് ഒരു പാശ്ചാത്യ രോഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക്. എന്നാല് നമ്മളും സേഫ് അല്ല. ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരാകണം.
എന്ത് ചെയ്യണം?
സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തേക്കാള് കൂടുതല് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമാണ് പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സണ് എക്സ്പോഷറിന് പ്രതിവിധിയായി 10 സ്റ്റെപ്പ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങള് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാല് മതി.
- സണ്സ്ക്രീൻ - സൂര്യനെതിരെ ഒരു സ്ക്രീനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തു. സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം സണ്സ്ക്രീൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. എല്ലാ സണ്സ്ക്രീനും എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമാകില്ല. ബ്രൈറ്റണ്, കൂളിങ്, ഓയില് ലോക്ക് തുടങ്ങി നിരവധി ഗുണങ്ങള് പല സണ്സ്ക്രീന്റെയും പരസ്യത്തില് കാണാം. പക്ഷേ സണ്സ്ക്രീനിന്റെ പ്രധമ ലക്ഷ്യം സണ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. എസ്പിഎഫ് (Sun Protection Factor) കുറഞ്ഞത് 30 എങ്കിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സണ്സ്ക്രീൻ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. SPF 50+ ഉണ്ടെങ്കില് വളരെ നന്നായിരിക്കും. യുവിബി രശ്മികളില് നിന്ന് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ എസ്പിഎഫ് സഹായിക്കും. മറ്റൊരു ഘടകമാണ് PA. നിങ്ങളുടെ സണ്സ്ക്രീൻ PA++++ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇത് കൂടുതല് സംരക്ഷണം നല്കും.
- ഫുള് സ്ലീവ് വസ്ത്രങ്ങള്, സണ് ഗ്ലാസ്, തൊപ്പികള് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗുണം ചെയ്യും ഇവ.
- രാവിലെ ഉള്ള വെയില് അത്ര പ്രശ്നക്കാരനല്ല. എന്നാല് 11 മണി മുതല് 3 മണി വരെയുള്ള വെയില് വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും. കഴിയുമെങ്കില് ഈ സമയം പുറത്തിറങ്ങിതിരിക്കുക.
- ചർമ്മം ഇടയ്ക്കൊക്കം പരിശോധിക്കുക. ചുവപ്പ് നിറമോ, തടിപ്പോ, പാടുകളോ കണ്ടാല് ചർമ്മ വിദഗ്ധനെ കാണുക.
ഓർക്കുക, സൂര്യപ്രകാശം വില്ലനല്ല. അത് അത്യാവശ്യമാണ്, പക്ഷേ മിതമായ അളവില് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് മാത്രം. അമിതമായ സണ് എക്സ്പോഷർ തികച്ചും വില്ലനാണ്.
References:
