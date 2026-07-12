ഓണ്ലൈനില് ഫുഡ് ഓര്ഡര് ചെയ്ത് പണി കിട്ടിയോ? നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം...
ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പുകള് കേടായ ഭക്ഷണങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യാപക പരാതി, ഉപഭോക്തയ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവന്മാരാകണമെന്ന് എഫ്എസ്എസ്എഐ
Published : July 12, 2026 at 11:31 AM IST
അങ്കിത കുമാരി
ന്യൂഡല്ഹി: ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഒറ്റക്ലിക്കില് വേണ്ട ഭക്ഷണം നമുക്ക് അരികിലെത്തും. സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട്, സെപ്റ്റോ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. പതിനഞ്ച് മുതല് ഇരുപത് മിനിട്ടിനുള്ളില് ഭക്ഷണം വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം ആപ്പുകള്ക്ക് ധാരാളം ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഗുണനിലവാരവും കണക്കിലെടുത്ത് അവയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആപ്പുകളിലെ സ്പീഡ് ഡെലിവറി എന്ന ടാഗും , കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കില് പൈസ തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പരസ്യങ്ങളും ഇത്തരം ആപ്പുകളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൂടുതല് ആകര്ഷിച്ചു. എന്നാല് ഇത്തരം ആപ്പുകള് പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാതെ വരുന്നു. ഇത്തരം ചില പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കേടായതോ, ചീഞ്ഞതോ, മലിനമായതോ ആയ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പപരാതികള് ഉയരുന്നുണ്ട്.
സ്വിഗ്ഗി ഇന്സ്റ്റമാര്ട്ടിന് കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്വിഗ്ഗി ഇന്സ്റ്റമാര്ട്ടിനെതിരെ വ്യാപക പരാതി ഉയര്ന്നത്. മലിനമായതും കേടായതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉപഭോക്താക്കള് പരാതിപ്പെട്ടതോടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) പ്രശ്നത്തില് ഇടപ്പെട്ടു. 2006-ലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡ നിയമപ്രകാരം സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിന് എഫ്എസ്എസ്എഐ ഒമ്പത് നോട്ടീസുകൾ അയച്ചു.
ഇന്സ്റ്റമാര്ട്ടിൻ്റെ പരാതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുടെ അവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഫ്എസ്എസ്എഐയുടെ മുൻ അംഗം ബെജോൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഗുണമേന്മയും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജാഗോ ഗ്രഹക് ജാഗോ മൾട്ടിമീഡിയ കാമ്പെയ്ൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയഗാഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2005 മുതൽ ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ഉപഭോക്തൃ ക്ഷേമ ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ പരാതി നൽകാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് അറിയേണ്ടുണ്ടെന്നും ബെജോൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും അപകടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ സമയം ആവശ്യമാണ്. എന്നാല് സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം തണുത്ത ആഹാരം സംഭരണം, വിതരണ രീതികൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ പരിമിതികളുണ്ട്. അതേസമയം ദാതാവ് നിർദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വ്യക്തമായും നമ്മൾ ഗുണനിലവാരത്തിലും സുരക്ഷയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണ്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എങ്ങനെ പരാതികൾ ഫയൽ ചെയ്യാം?
മോശമായതും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ നിലയിലായില് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ലഭിച്ചാല് നിങ്ങള്ക്ക് എഫ്എസ്എസ്എഐ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറായ 1800-112-100-ൽ പരാതിപ്പെടാം. അല്ലെങ്കില് അല്ലെങ്കിൽ [fssainrhelpdesk@gmail.com] (mailto:fssainrhelpdesk@gmail.com) എന്ന വിലാസത്തിൽ മെയില് അയക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ 1915-ൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഉപഭോക്താവിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് https://pgportal.gov.in/ എന്ന വിലാസത്തിൽ CPGRAM-ൽ പരാതിപ്പെടാം. ഇതുകൂടാതെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോർട്ടൽ 24×7 പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
സുതാര്യമായ ലൈസൻസിങ് ആവശ്യമാണ്
സുതാര്യമായ ലൈസൻസിങ് സംവിധാനമില്ലാതെ ഒരു അഗ്രഗേറ്ററിനോ ബ്രാൻഡ് ഉടമയ്ക്കോ ബിസിനസ് നടത്താൻ അവകാശമില്ല. നിയമാനുസൃത സേവനങ്ങളെ നിയമവിരുദ്ധ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ലൈസൻസുകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട്. ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിവരങ്ങള് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് എളുപ്പത്തില് പരാതികൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിശ്വസനീയമായ ബിസിനസ് രീതികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുതാര്യതയും സാങ്കേതികവിദ്യയും അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നയപരമായ നടപടികളും എഫ്എസ്എസ്എഐ യുടെ പങ്കും
എല്ലാ ഫുഡ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ ഭാവിയില് ഇനി തെറ്റ് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് കർശനമായ പിഴകൾ നല്കേണ്ടി വരും. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഗുണനിലവാരവും സംബന്ധിച്ച് പ്ലാറ്റ് ഫോമുകള് നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ചാല് എഫ്എസ്എസ്എഐ യുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സുതാര്യമാകുന്നു.
ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി നല്കിയാല് ആളുകള്ക്ക് അതിവേഗം മനസിലാക്കാനും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയുന്നു. കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവരായിരിക്കാനും സഹായിക്കും. സുതാര്യമായിരിക്കുക, കർശനമായ നടപടിയെടുക്കുക, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ബിസിനസ് ഉടമകളോട് പറഞ്ഞു.
ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പുകളില് മോശം അനുഭവമോ?
പല ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പുകളില് നിന്നും മോശ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഏറെ പേര്ക്കാണ്. ചിലര് ദുരനുഭവം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കും ചിലര് രഹസ്യമായി വയ്ക്കും. എന്നാല് ഉപഭോക്തൃ നിയമങ്ങലെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട്.
സൊമാറ്റോയുമായുള്ള തൻ്റെ അനുഭവം വളരെ മോശമായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാർഥിനിയായ മുസ്കാൻ പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് ചിക്കൻ കഷണങ്ങളെപ്പോലെ തോന്നുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെട്ടു. അത് പട്ടിയിറച്ചി പോലെ തോന്നി. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട്. എനിക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനല്ല" മുസ്കാൻ വ്യക്തമാക്കി.
യുപിഎസ്സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉത്കർഷ് ശ്രീവാസ്തവയും തൻ്റെ മോശം അനുഭവം പങ്കിട്ടു. "ഞാൻ ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ പഴകിയിരിക്കും. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പ്രശ്നം ഉടനടി പരിഹരിച്ചു"ഉത്കർഷ് പറഞ്ഞു. ക്വിക്ക്-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികളും പാലും വിപണിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലെന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായ പുരുഷോത്തം പറഞ്ഞു. ഏത് പച്ചക്കറികളാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയതിനാൽ പല പഴങ്ങളും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും പക്ഷേ അവ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകും. വിപണികൾ നിരസിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ വലിയ വിലക്കിഴിവിലാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിനിയായ ദീക്ഷ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്നാണ്. ഒരു ദിവസം ചിക്കൻ മീറ്റ്ബോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫുഡ് പോയിസണ് നേരിട്ടുവെന്നും ശക്തമായ നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. പലരും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണെന്നും അവള് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് താൻ ധാരാളം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുവെന്നും മോശം ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫുഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിജി ഉടമസ്ഥയായ അന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ ഹോട്ടലുകളെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അവര് ഉപദേശിക്കുന്നു.
വിദഗ്ധ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക്
കേടായ ഭക്ഷണങ്ങള് ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഡോ. ശിഖ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. മലിനമായതോ ചീഞ്ഞതോ ആയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും മാരകമായേക്കാമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്നത് സാധാരണ വയറുവേദനയ്ക്ക് അപ്പുറം ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ദിനം പ്രതി ഫുഡ് പോയിസണ് മൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടി വരുന്നുവെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
"ചീഞ്ഞ മുട്ടകളില് ജീവന് ഭീഷണിയായ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ബോട്ടുലിനം പോലുള്ളവ വയറിളക്കത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും കാരണമാകും. സുരക്ഷിതമായ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത പാൽ അപകടകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പാൽ ചേര്ത്ത ബേബി ഫുഡുകളും കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകളും കരളിനെയും വൃക്കകളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ലൈസൻസില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ശുചിത്വം പാലിക്കാതെ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമോ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളാണ് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുന്നത്" അവര് പറഞ്ഞു.
Also Read: ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ; ഫോർച്യൂൺ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തരായ വനിതകളുടെ പട്ടികയിൽ നിത അംബാനിയും