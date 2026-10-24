ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം തേടുകയാണോ? പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അറിയാം..
മറ്റ് ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന വസ്തുത പഠനം തെളിയിക്കുന്നു.
Published : October 24, 2026 at 2:17 PM IST
ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേ പുരുഷന്മാരുടെ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുന്ന പുത്തൻ പ്രതിവിധികളുമായി പുത്തൻ പഠനം. ടിൻഡർ, ഹിഞ്ച് പോലുള്ള മുഖ്യധാരാ ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകളും, ഗ്രിൻഡർ (Grindr) പോലുള്ള ഗേ ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകളും ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മൊബൈൽ ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേ പുരുഷന്മാരിലെ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനം തെളിയിക്കുന്നു. ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 'സൈക്കോളജി ആൻഡ് സെക്ഷ്വാലിറ്റി' എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത തരം ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം, മാനസികാരോഗ്യം എന്നിവ ക്ഷേമ ഫലങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നടത്തിയ ആദ്യകാല ശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പഠനം. മറ്റ് ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന വസ്തുതയെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.
"ഗേ ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകളും മുഖ്യധാരാ ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകളും തമ്മിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുഭവത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന നിരവധി അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോളജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസസ് ആൻഡ് കൾച്ചറിലെ പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകനും പഠനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ രചയിതാവുമായ സാക് ബോമാൻ പറയുന്നു. ആപ്പുകളുടെ ഇൻ്റർഫേസ്, ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെക്കൽ, ഉപയോക്താവിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു", എന്നും ഗവേഷകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
18 നും 69 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 578 ഓസ്ട്രേലിയൻ പുരുഷന്മാരിൽ നടത്തിയ സർവേ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പഠനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പഠന ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യവും മുഖ്യധാരാ അല്ലെങ്കിൽ ഗേ-ഒൺലി ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കവും മാനസികാരോഗ്യവുമായി വ്യത്യസ്ത ബന്ധങ്ങളാണ് പുലർത്തുന്നതെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ ഒരു വിഭജനമുണ്ടെന്ന് ബോമാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രിൻഡർ (Grindr), സ്ക്രഫ് (Scruff) തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ ബാഹ്യ രൂപത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതും താത്കാലിക ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്കായുള്ളതുമായ ഇടങ്ങളായാണ് പരക്കെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ടിൻഡർ, ഹിഞ്ച് എന്നിവ ഡേറ്റിങിനും ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇടങ്ങളായാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
"പുരുഷന്മാർക്ക് മറ്റ് പുരുഷന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ മാത്രമായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകൾ, സ്വൈപ്പ് അധിഷ്ഠിത മുഖ്യധാരാ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചോദിക്കാതെ വരുന്നതും ചിലപ്പോൾ അപ്രിയവുമായ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്നും," എന്ന് ബോമാൻ പറയുന്നു. ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലും ആഹാരക്രമത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലോകമെമ്പാടും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും സജീവവും എന്നാൽ മാനസികമായി പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഉപയോക്താക്കളിൽ ഗേ, ബൈസെക്ഷ്വൽ, മറ്റ് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരം ആപ്പ് മാത്രം പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിച്ച ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷ പുരുഷന്മാരിലും ഗേ-മുഖ്യധാരാ ആപ്പുകൾ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിച്ച ഹെറ്ററോസെക്ഷ്വൽ പുരുഷന്മാരിലും മറ്റ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഉത്കണ്ഠ ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായി പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുരുഷന്മാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും ഡേറ്റിങ് ആപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗവും ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ആപ്പ് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ശാരീരിക രൂപത്തിന് നൽകുന്ന അമിത പ്രാധാന്യവും ലൈംഗിക വസ്തുവത്ക്കരണവും കുറയ്ക്കാനും ചില സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഗ്രിൻഡറിൽ മാത്രം ഏകദേശം 15 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ സംസ്ക്കാരം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കും വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
റെഫറൻസ്: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19419899.2026.2734896
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