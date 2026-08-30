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രുചി മാറും, കുപ്പി മാറിയാൽ! പ്ലാസ്റ്റിക്കിനേക്കാൾ ചില്ലുകുപ്പിയിലെ പാനീയങ്ങൾക്ക് രുചി കൂടാൻ കാരണമെന്ത്?

ഒരേ പാനീയം ഒരേ ബ്രാന്‍ഡ് എന്നാല്‍ രുചി വ്യത്യസ്‌തം, ഗ്ലാസ് ജാറിലെ പാനിയങ്ങള്‍ക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പിയിലെ പാനിയങ്ങള്‍ക്കും വ്യത്യസ്‌ത രുചി, എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം..

SOFT DRINK TASTE IN GLASS TASTE AND FLAVOUR GLASS VS PLASTIC FOOD AND BEVERAGES
Glass bottles retain the original flavour and aroma of the juic (getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2026 at 2:48 PM IST

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ടകളില്‍ പല നിറങ്ങളില്‍ പാനീയങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. ചിലത് ഗ്ലാസ് ജാറുകളിലും ചിലത് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പികളിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പികളിലെ പാനീയങ്ങളാണ് കൂടുതലായും വാങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍ ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിനും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പിയിലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിനും രുചി വ്യത്യസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ വിശ്വസിക്കുമോ? എന്നാല്‍ സംഗതി സത്യമാണ്. ശാസ്‌ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒരേ പാനീയമാണ് ഒരേ ബ്രാന്‍ഡാണ് എന്നാല്‍ രുചി വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. കുപ്പിക്ക് തന്നെ ഒരു പാനീയത്തിൻ്റെ രുചിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും.

ഗ്ലാസ് ജാറിലെ പാനിയങ്ങള്‍ക്ക് അധിക രുചിയോ ?

ഗ്ലാസ് ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള, സുഷിരങ്ങളില്ലാത്ത വസ്‌തുവാണ്, അത് പാനീയവുമായി പെട്ടെന്ന് ഇടപെഴകുന്നില്ല. അതിനാൽ ഉള്ളിലെ വെള്ളം, ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ രുചിയും സുഗന്ധവും നിലനിർത്തുന്നു. പാനീയത്തിലെ മധുരം, അസിഡിറ്റി, വിവിധ ഫ്ലേവറുകള്‍, കാർബണേഷൻ എന്നിവ സംയോജിച്ച ജ്യൂസുകളില്‍ ഇത് ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

SOFT DRINK TASTE IN GLASS TASTE AND FLAVOUR GLASS VS PLASTIC FOOD AND BEVERAGES
Plastic bottles can sometimes develop odours or a faint taste, especially when they are exposed to heat or reused (Getty Images)

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പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പിയിലെ പാനീയങ്ങള്‍ക്ക് രുചി വ്യത്യാസം

ഗ്ലാസ് ജാറുകളേക്കാള്‍ വ്യത്യസ്‌തമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പികള്‍ ഇവ ഉള്ളിലെ പദാര്‍ഥങ്ങളുമായി സംയോജിക്കുന്നു. അതായത് ഇതിലെ ചെറു സുഷിരങ്ങളില്‍ ചില പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ അടിഞ്ഞ് കൂടുകയും ജ്യൂസുമായോ മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങളുമായോ ഇടപെഴകുകയോ ചെയ്യുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ ചിലപ്പോൾ മുമ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ നേരിയ ഗന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പികള്‍ ഈ ദുർഗന്ധം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഇത് പിന്നീട് ജ്യൂസിൻ്റെ രുചിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ച ജ്യൂസിനും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പിയില്‍ ഒഴിച്ച ജ്യൂസിനും രുചി വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഗന്ധം നല്‍കുന്നു. ഗ്ലാസ് ജാറുകള്‍ക്ക് ഇത്തരം ഗന്ധം നിലനിര്‍ത്താനും പാനീയത്തിൻ്റെ കാർബണേഷൻ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം, പ്ലാസ്റ്റിക് വാതകങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനക്ഷമതയുണ്ട്. ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ വീര്യം കുറയ്‌ക്കുന്നതിലേക്കും ഗന്ധം കുറയ്‌ക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കും.

SOFT DRINK TASTE IN GLASS TASTE AND FLAVOUR GLASS VS PLASTIC FOOD AND BEVERAGES
A cold soft drink from a glass bottle can sometimes seem cleaner or more authentic than the same drink from plastic (Getty Images)

രുചി താപനിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറാം

ഗ്ലാസ് കുപ്പികൾ വ്യത്യസ്‌തമായി തോന്നാൻ മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ട്. അതാണ് താപനില. തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായ താപനില നിലനിർത്താൻ ഗ്ലാസിന് കഴിയും. ഇത് ഒരു തണുത്ത പാനീയത്തിൻ്റെ സംവേദനാത്മക ഗുണങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. രുചിയും കാർബണേഷനും താപനിലയെ ബാധിക്കുന്നു. തണുത്ത പാനീയം, സംരക്ഷിത കാർബണേഷൻ, താരതമ്യേന നിഷ്‌പക്ഷ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്നിവയെല്ലാം ഗ്ലാസ് ജാറില്‍ രുചി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ്.

ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ രുചികരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

മറ്റ് പാനിയങ്ങള്‍ പോലെ ഗ്ലാസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് രുചി കൂടുതൽ ശുദ്ധവും നിഷ്‌പക്ഷവുമായിരിക്കും. ഗ്ലാസ് എളുപ്പത്തിൽ രുചിയുമായി കൂടിച്ചേരുകയും ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നില്ല. ഫിൽട്ടർ ചെയ്‌തതോ മിനറൽ വാട്ടറോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ ചിലപ്പോൾ ദുർഗന്ധമോ നേരിയ രുചിയോ ഉണ്ടാകാം, പ്രത്യേകിച്ചും താപനിലയും സമ്പര്‍ക്കവും പുലര്‍ത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്.

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്ലാസ് വൃത്തിയാക്കാന്‍ താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ്. ആവർത്തിച്ച് കഴുകിയാലും അതിൻ്റെ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ നശിക്കുകയോ ദുർഗന്ധം നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ, ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പഴങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ, ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അത് ആഗീകരം ചെയ്യുന്നു, എന്നാല്‍ ഗ്ലാസ് അതിൻ്റെ സുതാര്യത നിലനിർത്തുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനെ അതിൻ്റെ സുതാര്യതയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് യാന്ത്രികമായി ദോഷകരമാണോ?

SOFT DRINK TASTE IN GLASS TASTE AND FLAVOUR GLASS VS PLASTIC FOOD AND BEVERAGES
Water stored in glass can taste cleaner and more neutral (Getty Images)

ഇവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അൽപ്പം സങ്കീർണമാകുന്നത്. ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിലെ രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ബിസ്ഫെനോൾ എ (ബിപിഎ) ഒരു എൻഡോക്രൈൻ തടസപ്പെടുത്തുന്ന രാസവസ്‌തുവാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വ്യത്യസ്‌ത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത രാസഘടനകളുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ രാസ വസ്‌തുക്കൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. പാനീയ കുപ്പികളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിഇടി വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഗ്ലാസ് വളരെ സ്ഥിരതയുള്ളതും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇത് പാനിയത്തിൻ്റെ രുചിയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിനുള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്?

ഗ്ലാസ് കുപ്പികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സിലിക്ക മണൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത് കുപ്പിയുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വരും. ഇതിലേക്ക് സോഡാ ആഷ് ചേർക്കുമ്പോൾ മണൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉരുകുന്നു. ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ചേർക്കുന്നത് കുപ്പിക്ക് നല്ല ബലവും ഉറപ്പും നൽകുന്നു. അൽപ്പം ലോഹക്കൂട്ടുകളും ഇതിൽ ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് അതിശക്തമായ ചൂടിൽ ഉരുക്കിയാണ് ഗ്ലാസ് കുപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിൽ നിന്ന് പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. അത് തണുപ്പ് കൊണ്ടുമാത്രമല്ല. കുപ്പിയുടെ ആകൃതി, അത് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം, കൈയിൽ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഭാരം, പഴയ നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ രുചിയെയും സന്തോഷത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

SOFT DRINK TASTE IN GLASS
TASTE AND FLAVOUR
GLASS VS PLASTIC
FOOD AND BEVERAGES
SOFT DRINK TASTE GLASS VS PLASTIC

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