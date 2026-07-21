യൗവ്വനവും ആരോഗ്യവും വീണ്ടെടുക്കാം; കർക്കടകത്തിലെ രസായന ചികിത്സയ്ക്കുമുണ്ട് ഏറെ അദ്ഭുത ഗുണങ്ങൾ!
ച്യവനപ്രാശം, കൂഷ്മാണ്ഡ രസായനം, ആട്ടിന് മാംസം കൊണ്ടുളള അജമാംസ രസായനം തുടങ്ങി നിരവധി രസായനങ്ങളുണ്ട്. ദീര്ഘായുസിനും പ്രതിരോധശേഷിക്കും യൗവനം നിലനിര്ത്താനും രസായന ചികിത്സ ഉത്തമമാണ്.
Published : July 21, 2026 at 3:01 PM IST
കണ്ണൂര്: ആയുര്വേദത്തില് ശരീര സംരക്ഷണത്തിനും പ്രതിരോധശേഷി വര്ധിപ്പിക്കാനും വാര്ധക്യത്തെ പിടിച്ചു നിര്ത്താനും രസായനങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രധാനമാണ്. മികച്ച രസായനങ്ങളുടെ പട്ടികയില് സസ്യ-സസ്യേതര രസായനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആയുര്വേദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. നെല്ലിക്ക പ്രധാന ചേരുവയായ ച്യവനപ്രാശം, കുമ്പളങ്ങ മുഖ്യമായുളള കൂഷ്മാണ്ഡ രസായനം, ആട്ടിന് മാംസം കൊണ്ടുളള അജമാംസ രസായനം തുടങ്ങി നിരവധി രസായനങ്ങള് പട്ടികയിലുണ്ട്. ദീര്ഘായുസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രതിരോധശേഷിക്കും യൗവനം നിലനിര്ത്താനും രസായന ചികിത്സ ഉത്തമമാണ്.
രസായനം എന്നാല് പുനരുജ്ജീവനം
ശരീരത്തിനും മനസിനുമുളള ക്ഷേമവും രസായന ചികിത്സയിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആയുര്വേദം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രസായനം എന്നാല് പുനരുജ്ജീവനം എന്നാണ് അര്ഥം. യോഗ്യരായ ആയുര്വേദ ഡോക്ടര്മാരുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം ഏത് പ്രായക്കാര്ക്കും രസായന ചികിത്സ സുരക്ഷിതമായി നടത്താവുന്നതാണ്. ആകെയുളള ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം നാഡീ വൈകല്യങ്ങള്, സന്ധിവാതം തുടങ്ങിയ ചികിത്സകള്ക്ക് പൂരകമാവുന്നതാണ് രസായന ചികിത്സ. വര്ഷ ഋതുവില് അതായത് മഴക്കാലത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്നതിനെ മറികടക്കാനാണ് ഈ കര്ക്കടക ചികിത്സ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
വർഷ ഋതുവും ത്രിദോഷത്തിന് പരിഹാരവും
വര്ഷ ഋതുവില് ത്രിദോഷങ്ങളായ വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നിവ വര്ധിക്കും. ഈ മൂന്ന് ദോഷങ്ങളും അസന്തുലിതാവസ്ഥയില് നില്ക്കുന്നതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് കര്ക്കടകത്തിലെ ആയുര്വേദ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇക്കാലയളവില് ദഹനേന്ദ്രിയത്തെ കൂടുതലായി ബാധിക്കും. ഏത് ചികിത്സ എടുത്താലും ദഹനം കൂട്ടാന് കര്ക്കടക കഞ്ഞി കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. സസ്യേതര ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കില് വിവിധ തരം സൂപ്പുകള് ഉപയോഗിക്കാം. മാംസരസം എന്ന് ആയുര്വേദം പറയുന്നതെല്ലാം കഴിക്കാം. മാംസം നേരിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കില് ദഹന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം.
"ആയുരാരോഗ്യമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിന് മികച്ചതാണ് വർഷ ഋതു. ചൂടുകാലമായ ഗ്രീഷ്മത്തിൽ നിന്ന് മഴക്കാലത്തിലേയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിനും മനസിനും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാൽ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മഴക്കാലത്താണ് ഏറ്റവുമധികം രോഗങ്ങളും പിടിപെടുന്നത്. ഇതിന് കാരണം ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്നാണ് വർഷ കാല ചികിത്സകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വർഷ ഋതുവിൽ മൂന്ന് ദോഷങ്ങളുണ്ട്. വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നിവ. ഇവ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വർഷ ഋതു", എന്ന് ഡോ. അബ്ദുറഹ്മാന് പൊയിലിയന് പറയുന്നു.
ആട്ടിൻ മാംസത്തിൻ്റെ ഗുണം
ആയുര്വേദം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത് ആട്ടിന് മാംസത്തിനാണ്. അതിനാല് സസ്യേതര ഭക്ഷണക്കാര്ക്ക് ആട്ടില് സൂപ്പ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആടിൻ്റെ എല്ലില് നിന്നും എടുക്കുന്ന സൂപ്പാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. കോഴിമാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് കരിങ്കോഴിയുടെ സൂപ്പും കഴിക്കാം. പകരം നാടന് കോഴിയുടെ മാംസം കൊണ്ടുളള സൂപ്പും ഉത്തമം. പോത്തിന് മാംസം കഴിക്കുന്നവര് പോത്തിൻ്റെ എല്ലു കൊണ്ടുള്ള സൂപ്പ് കഴിക്കൂ. ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ സൂപ്പുകള് ഉത്തമമാണ്. അജമാംസ രസായനം, പോത്തിന് ദ്രാവകം എന്നിവയും ശരീരപുഷ്ടിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുളളവയാണ്. മാംസം നേരിട്ട് നല്കാതെ ദേഹ സംരക്ഷണത്തിന് ഉളളവയാണിതെല്ലാം. ഇതെല്ലാം വ്യക്തിഗതമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഔഷധ സേവകളാണ്. ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം ശരീര പോഷണത്തിനുളള മാര്ഗങ്ങള് അവലംബിക്കാം. കര്ക്കടക ചര്യയില് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം ദിനചര്യകള് കൂടി പാലിച്ചാല് ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത് ആക്കം കൂട്ടും.
ആയുർവേദം അനുശാസിക്കുന്നത് ആട്ടിൻ മാംസം
"ആയുർവേദത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആട്ടിൻ മാംസത്തിനാണ്. ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. കരളിന് പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ ആടിൻ്റെ കരൾ കഴിക്കണം, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ ആടിൻ മാംസം കഴിക്കണം, ദഹനശക്തി കുറവാണെങ്കിൽ ആട്ടിൻ രസായനം കഴിക്കണം. സൂപ്പായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം നിർദേശിക്കുന്നത് ആട്ടിൻ മാംസമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടുന്ന കോഴി മാംസത്തിൽ ഫാറ്റ് കുറവാണ്. പല കോഴികളെയും മരുന്നുകൾ നൽകിയാണ് ഭാരം കൂട്ടുന്നത്. മുഴുവൻ കെമിക്കലാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ഏത് കൊഴിക്കും കരിങ്കോഴി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്ന് ഏത് കോഴിയും നാടൻ കോഴിയെന്നും. പല അസുഖങ്ങൾക്കും കോഴിസൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. മാംസവും എല്ല് കൊണ്ടും കഷായവും ഉണ്ടാക്കാം. ശരീരം പുഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഈ മാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്നും", അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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