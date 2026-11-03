പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റുകൾ കുട്ടികളുടെ വൃക്കകളെ തകർക്കുമോ? മാതാപിതാക്കൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
പ്രോട്ടീൻ ബാറുകൾ, ഷേക്കുകൾ, കുക്കികൾ, പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ആരോഗ്യകരമായ ചോയ്സുകളായി വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്
Published : November 3, 2026 at 10:14 AM IST
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രോട്ടീൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമാണ്. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പേശീബലത്തിനും പ്രോട്ടീൻ പൊടികളും ഷേക്കുകളും നിർബന്ധമാണെന്ന പരസ്യങ്ങൾ കണ്ട് ആശങ്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിരവധിയാണ്. എന്നാൽ വിലയേറിയ ഇത്തരം പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ ഇതെല്ലാം വെറും വിപണന തന്ത്രം മാത്രമാണോ?
പ്രോട്ടീൻ ബാറുകൾ, ഷേക്കുകൾ, കുക്കികൾ, പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ആരോഗ്യകരമായ ചോയ്സുകളായി വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക സ്വാഭാവികമായും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ള മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം 'ഉണ്ട്' എന്ന് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യമായതിലും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ നൽകേണ്ടതില്ല.
പ്രോട്ടീൻ ഷേക്കുകൾ കുട്ടികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണക്രമത്തിന് പകരമാകുന്നതിൽ വലിയ അപകടമുണ്ടെന്ന് പുണെ ലുല്ലാനഗറിലെ മദർഹുഡ് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഡയറ്റീഷ്യനും ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റുമായ ഡോ. ഇൻഷാര മുസ്തഫ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളിൽ അമിതമായ പ്രോട്ടീൻ വൃക്കകളിൽ അനാവശ്യ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ ട്രെൻഡുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാതെ കുട്ടിയുടെ യഥാർഥ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ.
കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ്?
കുട്ടിക്കാലത്ത് കോശങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും പ്രോട്ടീൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വളർച്ച, പേശികൾ, ഹോർമോണുകൾ, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഇത് പ്രധാനമാണ്. കുട്ടികൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യകതയും വർധിക്കും. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ പ്രായം, ശരീരവലുപ്പം, വളർച്ച, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഐസിഎംആർ-എൻഐഎൻ (ICMR-NIN) 2020ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിദിനം ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് താഴെ പറയുന്നതാണ്.
ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രതിദിനം 12.5 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ മതിയാകും. ഇത് ഒരു കപ്പ് പാലും ചെറിയ പാത്രം പരിപ്പും വഴി ലഭിക്കും. നാല് മുതൽ ആറ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 16 ഗ്രാമും, ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 23 ഗ്രാമും പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ്. ഒരു മുട്ട, ഒരു നേരം തൈര്, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നേടാം. 10 മുതൽ 12 വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിദിനം 32 മുതൽ 33 ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ്. കൗമാരപ്രായത്തിൽ വളർച്ചയുടെ വേഗത വർധിക്കുന്നതിനാൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യകതയും കൂടും. ഇത് ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
പ്രധാനമായും ധാന്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നതും പ്രോട്ടീൻ സ്രോതസ്സുകൾ കുറഞ്ഞതുമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ ഓരോ കിലോഗ്രാമിനും ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന കണക്കിൽ നൽകണമെന്ന് ഐസിഎംആർ-എൻഐഎൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉറപ്പാക്കാൻ ധാന്യം, പയർവർഗങ്ങൾ, പാൽ എന്നിവയുടെ അനുപാതം 3:1:2.5 ആയിരിക്കണം. മിക്ക കുട്ടികൾക്കും വിലയേറിയ പൊടികളിൽ നിന്നോ പ്രത്യേകം വിപണനം ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കേണ്ടതില്ല.
പരിപ്പ്, ബീൻസ്, പാൽ, തൈര്, പനീർ, മുട്ട, മത്സ്യം, ചിക്കൻ, സോയ, നട്സ്, വിത്തുകൾ തുടങ്ങിയ സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ലഭ്യമാണ്. ഇവ കുട്ടികളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിന് പുറമെ, പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വലിച്ചെറിയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ചിരട്ടി കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും പ്രകൃതിക്കും ഗുണകരമാണെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പാഴാക്കാതെ അവയുടെ പൂർണമായ ഗുണം കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
പ്രോട്ടീൻ വില്ലനാകുന്നത് എപ്പോൾ?
ഓരോ ഭക്ഷണത്തിലും എത്രമാത്രം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം വിലയിരുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്നെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നായി ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകും. കുട്ടി മെലിഞ്ഞതാണെന്നോ, വളരെ സജീവമാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പേശീബലമില്ലെന്നോ കരുതി മാത്രം സപ്ലിമെൻ്റുകൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം അനാവശ്യ ചിന്തകൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തോടും സ്വന്തം ശരീരത്തോടുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ്, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, നാരുകൾ എന്നിവയും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണക്രമത്തിന് പകരമാകുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രധാന പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കാതെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഇൻഷാര മുസ്തഫ പറയുന്നു. മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികൾ വളർച്ചയുടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ അവരുടെ പോഷകാഹാര ആവശ്യങ്ങൾ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെൻഡുകളോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ തെറ്റായ ആശയങ്ങളോ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കരുത്.
മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
മാതാപിതാക്കൾ പ്രോട്ടീനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഇടയ്ക്കിടെ നൽകുക.
ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് കുട്ടികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷണത്തോട് ആരോഗ്യകരമായ സമീപനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടിക്കാലത്ത് വിശപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഓർക്കണം. ഒരു ദിവസം വളരെ താൽപര്യത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടി പിറ്റേദിവസം അത് തൊട്ടുപോലും നോക്കിയില്ലെന്ന് വരാം. അതിനാൽ ഒറ്റ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം കാലക്രമേണയുള്ള ഭക്ഷണരീതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്.
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വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള മിക്ക കുട്ടികൾക്കും സ്ഥിരമായി പ്രോട്ടീൻ പൊടികൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇൻഷാര മുസ്തഫ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേക പോഷകാഹാര ആവശ്യകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ, ശരിയായ രീതിയിൽ വളരുന്നില്ലെങ്കിലോ, ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിലോ സപ്ലിമെൻ്റുകൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വിപണന തന്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ്റെയോ ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റിൻ്റെയോ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കണം ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്.
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