സെറ്റാവും... ഉറപ്പാണ്, പ്രണയിനിയെ വീഴ്ത്താൻ ഇതാ വഴികൾ, Happy Propose Day
"നീ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പൂർണനാകുന്നത്. വിൽ യു ബി മൈൻ?....
Published : February 7, 2026 at 7:11 PM IST
"പ്രിയപ്പെട്ട സാറാമ്മേ..,
ജീവിതം യൗവ്വന തീക്ഷ്ണവും ഹൃദയം പ്രേമ സുരഭിലവുമായിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ കാലഘട്ടത്തെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു? ഞാനാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നും സാറാമ്മയോടുള്ള പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. സാറാമ്മയോ?..
ഗാഢമായി ചിന്തിച്ച് മധുരോദാരമായ ഒരു മറുപടിയിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് സാറാമ്മയുടെ കേശവൻ നായർ..."
പ്രണയത്തെ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാതെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയാഭ്യർഥന. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ പ്രേമലേഖനത്തിലെ ഈ വാക്കുകള് ഇന്നും ചാരുതയേറെയാണ്. അതുപോലെ പ്രണയാഭ്യർഥനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പം പകർന്ന മറ്റൊരു പത്മരാജൻ ഡയലോഗും കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
"നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങിൽച്ചെന്ന് രാപ്പാർക്കാം. അതികാലത്തെഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരി വള്ളി തളിർത്ത് പൂവിടരുകയും മാതള നാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കാം. അവിടെവച്ച് ഞാൻ നിനക്കെൻ്റെ പ്രേമം തരും".. സോളമനും സോഫിയും ഇന്നും പറഞ്ഞു തീരാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ അടയാളമായിമാറുന്നു.
സോളമനും സോഫിയയും, സാറാമ്മയും കേശവൻ നായരും എല്ലാം കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. എന്നാൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രണയാഭ്യർഥനകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ 80 കളിലും 90 കളിലും കഴിഞ്ഞു. പിന്നീടിങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രണയാഭ്യർഥനകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി. വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതും ഇടക്കാലത്താണ്. ഓരോ വർഷവും വാലൻ്റൈൻസ് വീക്ക് പല ആളുകളും പങ്കാളിയുമൊത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നു.
അതിനാണ് വാലൻ്റൈൻസ് വീക്കിലെ പ്രൊപ്പോസൽ ഡേ. ഈ സുദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളോട് നിങ്ങളുടെ പ്രണയം തുറന്ന് പറയൂ. പ്രൊപ്പോസ് ഡേ ഹൃദയംഗമമായ വികാരങ്ങളെ മനോഹരമായ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ നിമിഷമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ അതിരുകളില്ലാതെ പ്രകടിപ്പിക്കൂ.
പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്സ് ഇതാ..
1. റോസ് ട്രെയിൽ പ്രൊപ്പോസൽ- ഒരു ലൊക്കേഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടേയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽ റോസ്, വെള്ള നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾക്കൊണ്ട് അടയാളങ്ങൾ നൽകുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഇവിടേയ്ക്ക് എത്തിക്കുക. പിന്നീട് ഒരു റോസാപ്പൂവോ, മോതിരമോ, ലവ് ലെറ്ററോ അവർക്കു മുന്നിൽ നീട്ടി നിങ്ങളുടെ മനസിലെ ഇഷ്ടം തുറന്നുപറയുക.
2. ലവ് ലെറ്റർ കൺഫെഷൻ- നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു പ്രേമലേഖനം എഴുതുക. നിങ്ങളുടെ താത്പ്പര്യങ്ങൾ എന്തും ആകട്ടെ. അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയോ അവർക്കത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുക.
3. മെമ്മറി വീഡിയോ സർപ്രൈസ്- നിങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കുന്ന ആളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക. വീഡോയോയുടെ അവസാനം 'Will you be mine?' എന്നിങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശവും ചേർക്കുക. പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ അവരെ കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രണയം പ്രകടിപ്പിക്കുക.
4. ചോക്ലേറ്റ് മെസേജ്- ചോക്ലേറ്റ്, കിറ്റ് കാറ്റ് തുടങ്ങിയവ നൽകി മധുരോദാരമായി പ്രണയാഭ്യർഥന നടത്തുക.
5. സൺസെറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ- ബീച്ച് ഏരിയകൾ ഇതിന് അനുയോജ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കുന്നയാളെ സൂര്യാസ്തമയം കാണാനാകുന്ന ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുക. അവിടെ വച്ച് നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യൂ.
6. വാട്സാപ്പ് കൗണ്ട്ഡൗൺ- ദിവസം മുഴുവൻ ആ വ്യക്തിയുമായി സാധാരണ രീതിയിൽ സംസാരിക്കൂ. ദിവസം കഴിയാറാകുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുക.
7. കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പോസ്- വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇടത്ത് മെഴുകുതിരികളുടെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ സമയം പങ്കിടുക. ഇവിടെവച്ച് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാം.
8. മിഡ് നൈറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ- പ്രൊപ്പോസ് ഡേ ആകാൻ കാത്തിരുന്ന് 12 മണിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചോ മെസേജ് അയച്ചോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുക.
9. കോഫി ഡേറ്റ് കൺഫഷൻ- നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമൊത്ത് ഒരു കോഫി പ്ലാൻ ചെയ്യുക. പതിയെപ്പതിയെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയം തുറന്നുപറയുക.
10. സിമ്പിൾ ആൻഡ് സിൻസിയർ- നിങ്ങൾ ആത്മാർഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ധൈര്യത്തോടെ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഇഷടം തുറന്നുപറയുക. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ഡേയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രണയവും പൂവണിയട്ടെ.
പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പ്രൊപ്പോസ് ഡേയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ചില ആശംസകൾ ഇതാ..
- ഹാപ്പി പ്രൊപ്പോസ് ഡേ! ഞാൻ മറ്റെന്തിനേക്കാളും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രൊപ്പോസ് ഡേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കിടാം.
- "നീയില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. മരണം വരെ എനിക്ക് നിന്റെ കൈപിടിച്ചു നടക്കണം. ഐ ലവ് യു!"
- "വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നതിലും അധികം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ എനിക്കൊപ്പം നീയും ഉണ്ടാകുമോ?"
- എൻ്റെ ലോകത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന നിനക്ക് പ്രൊപ്പോസ് ഡേ ആശംസകൾ.
- നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ സത്യമാക്കാൻ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ?"
- "ഒരായിരം വട്ടം ഞാൻ നിന്നോട് പറയും, എനിക്ക് നിന്നെ അത്രമേൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. ഇന്നും എന്നും നീ എന്റേത് മാത്രമാകണം."
- "എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്നും നിൻ്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. Happy Propose Day! "
- "നീ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണനാകുന്നത്. വിൽ യു ബി മൈൻ?
- ഈ പ്രണയാഭ്യർഥന സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഒരുമയും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിത യാത്രയുടെ തുടക്കമാകട്ടെ.
- ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓർമ്മകളാക്കി മാറ്റാം.
- ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ദിനം സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ.
- വിശ്വാസവും ചിരിയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കമാകട്ടെ ഈ പ്രൊപ്പോസ് ദിനം.
- 2026 ലെ വാലൻ്റൈൻസ് ഡേയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രണയം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയോട് പങ്കുവയ്ക്കാം...പുതിയ യാത്രകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം.
