'നിഴലായെന്നും കൂടെയുണ്ടാകും'; നൽകാം പ്രണയിനിക്ക് ഒരു മനോഹര വാഗ്‌ദാനം, Happy Promise Day

'തല്ലിക്കൊഴിച്ച കാറ്റിനോട് ഇപ്പോഴും പൂവിന് അഗാധ പ്രണയമാണ്' നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടും പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര വികാരമാണ് പ്രണയം.

Promise Day (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 11, 2026 at 9:25 AM IST

2 Min Read
വൃദ്ധനെ പതിനാറുകാരനാക്കുന്ന അസുരനെപ്പോലും സ്വപ്‌നം കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയം, ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നേരത്തെ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് ആശിച്ച് പോവും. വീഴ്‌ചകളുടെ വേദന പോലും അറിയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്‌നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പോവും. 'തല്ലിക്കൊഴിച്ച കാറ്റിനോട് ഇപ്പോഴും പൂവിന് അഗാധ പ്രണയമാണ്' നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടും പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര വികാരമാണ് പ്രണയം.

പ്രണയം വാക്കുകളും വാഗ്‌ദാനങ്ങളും ആവുമ്പോൾ ഒന്നു കൂടി മനോഹരമാവുന്നു. വാലൻ്റൈൻസ് വീക്കിലെ ഏറ്റവും അർഥവത്തായ ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരി 11 'പ്രോമിസ് ഡേ അഥവാ വാഗ്‌ദാന ദിനം'. ഞാൻ എന്നും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് പങ്കാളിക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പിൻ്റെ ദിനം. നേട്ടങ്ങൾക്കും പണത്തിനും വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ കൈവിടില്ലെന്ന് പങ്കാളിക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. കാലത്തിൻ്റെ ചിറകിലേറി വസന്തവും ശൈത്യവും ശരതും എല്ലാം പിന്നിടുമെന്ന വിശ്വാസം.

representative image (Getty Images)

ലൈബ്രറിയിൽ ആരും കാണാതെ പുസ്‌തകത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് പ്രണയ ലേഖനം കൊടുത്തവരും നമുക്കിടയിലുണ്ടാവും. ഓർമ്മകളുടെ ഓളങ്ങൾ മനസിൽ അലയടിക്കുമ്പോൾ അവ വാക്കുകളായി രൂപപ്പെടുത്തി പങ്കാളിക്ക് കൈമാറുന്നു. പേഴ്‌സിലും ബുക്കിലും ശ്വാസം മുട്ടി കിടക്കുന്ന പ്രണയ ലേഖനങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് വിടാം. ഈ വാഗ്‌ദാനത്തിൽ മനോഹര പ്രണയ ലേഖനം എഴുതാം.

ഹൃദയംഗമമായ ഒരു പ്രണയലേഖനം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രകടന അവലോകനമല്ല. അത് ദുർബലതയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും കഴിയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറയുക. തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കുക. വാഗ്‌ദാന ദിനത്തിന് നിത്യ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞകൾ ആവശ്യമില്ല. വൈകാരിക പക്വതയാണ് ആവശ്യം.

valentines day (Getty Images)

നിങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ മാത്രം നൽകുക. നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകാവൂ. ജീവിതം കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാലിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. പ്രണയ ലേഖനം ഒരു കവിത പോലെ എഴുതുന്നതിന് പകരം, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെയോ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെയോ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക.

ലളിതമായ വാചകങ്ങൾ കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇതു പോലുള്ള വാചകങ്ങൾ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലളിതവും മനോഹരവുമായ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിയുടെ മനസിൽ ചേക്കേറാൻ സഹായിക്കും.

representative image (Getty Images)

നാടകീയതയില്ലാതെ മുഖസ്‌തുതി പറയാതെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയാൻ ശീലിക്കുക. തൻ്റെ ചെറിയ ചലനങ്ങളും താൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ നീരീക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്ന തോന്നൽ പങ്കാളിയിലുണ്ടാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഒരു പ്രണയ ലേഖനത്തിൽ അൽപ്പം തമാശ കലർത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അല്‌പം നർമ്മം കലർത്തിയാൽ ഗൗരവമേറിയ പല കാര്യങ്ങളും ലളിതമായി മാറും. തമാശ കലർത്തിയ വാക്കുകൾ പങ്കാളിയുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ സഹായിക്കും.

love letter (Getty Images)

വാഗ്‌ദാന ദിനത്തിൽ ഹൃദയംഗമമായ ഒരു പ്രണയലേഖനം എഴുതാൻ, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ വാക്കുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വാക്കുകളിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടത്ര സമയം മാത്രം മതി. വാക്കുകൾ അപൂർണമായിരിക്കരുത്. സ്‌നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാവണം. പരസ്‌പര വിശ്വാസവും പ്രണയ ബന്ധത്തിലെ സമർപ്പണവും എടുത്ത് കാണിക്കണം.

