പ്രഷർ കുക്കർ പണി തരുന്നുണ്ടോ? വീട്ടിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ ചില വഴികൾ
കുക്കറിന് മുകളിലുള്ള ചെറിയ വാൽവിന് വലിയ റോളാണുള്ളത്. ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുടുങ്ങി വാൽവ് അടഞ്ഞുപോയാൽ മർദം കൃത്യമായി പുറത്തുപോകില്ല
Published : September 19, 2026 at 1:14 PM IST
അടുക്കളയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയാണ് പ്രഷർ കുക്കർ. എന്നാൽ മൂന്ന് വിസിൽ കൊണ്ട് വേവേണ്ട പരിപ്പിന് ആറ് വിസിൽ വേണ്ടി വരികയും, ചോറിനും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കർ പഴയതായോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പുതിയതൊന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുക്കറിൻ്റെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഗ്യാസ്കറ്റ് പരിശോധിക്കുക
പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ്. കുക്കറിനുള്ളിൽ മർദം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സീലിങ് റിങ്ങാണ്. ഗ്യാസ്കറ്റ് കട്ടിയാവുകയോ പൊട്ടുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വശങ്ങളിലൂടെ ആവി പുറത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഭക്ഷണം വേവാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അതിനാൽ റബ്ബർ റിങ്ങിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ പുതിയത് വാങ്ങി മാറ്റണം.
പ്രഷർ റിലീസ് വാൽവ്
കുക്കറിന് മുകളിലുള്ള ചെറിയ വാൽവിന് വലിയ റോളാണുള്ളത്. ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുടുങ്ങി വാൽവ് അടഞ്ഞുപോയാൽ മർദം കൃത്യമായി പുറത്തുപോകില്ല. അതിനാൽ വാൽവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കണം. വാൽവിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ കത്തി പോലെയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പകരം പുതിയ വാൽവ് വാങ്ങി മാറ്റുകയോ വിദഗ്ധരെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണം.
വശങ്ങളിലൂടെ ആവി പോകുന്നുണ്ടോ?
കുക്കറിനുള്ളിൽ മർദം രൂപപ്പെടുന്നതിന് പകരം അടപ്പിന് ചുറ്റും ആവി പുറത്തുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീലിങ് സംവിധാനം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഗ്യാസ്കറ്റ് കൃത്യമായി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അടപ്പ് ശരിയായ രീതിയിലാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം. അടപ്പിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ചെറിയൊരു തരി പരിപ്പ് ഇരുന്നാൽ പോലും അടപ്പ് കൃത്യമായി അടയുന്നതിന് തടസമാകും.
അമിതമായി ഭക്ഷണം നിറയ്ക്കരുത്
കുക്കറിൽ കൊള്ളുന്നത്രയും ഭക്ഷണം നിറച്ച് വേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവിക്കും ഭക്ഷണത്തിനും വികസിക്കാൻ കുക്കറിനുള്ളിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രം വെള്ളവും സാധനങ്ങളും നിറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ വികസിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമിക്കണം.
വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്
ആവി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രഷർ കുക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണം കരിഞ്ഞുപോകാനും വേവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം അമിതമായി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പാചക സമയത്തെയും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയെയും ബാധിക്കും. അതിനാൽ പാചകക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്ന കൃത്യമായ അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക.
ബർണറിലെ തകരാറുകൾ
ചിലപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിന് യാതൊരു തകരാറും ഉണ്ടാകില്ല. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ പ്രശ്നമാകാം പാചകം വൈകാൻ കാരണം. തീ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പാചകത്തിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. മറ്റ് ബർണറുകൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. തീ കുറവാണെങ്കിൽ ബർണർ വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലെ ബർണർ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. എന്നാൽ മൂർച്ചയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
കുക്കർ കൃത്യമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ?
സ്റ്റൗവിന് മുകളിൽ പ്രഷർ കുക്കർ കൃത്യമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൃത്യമായി ലഭിക്കില്ല. താഴെ വീഴുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗം വളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കുക്കർ സ്റ്റൗവിൽ കൃത്യമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അടിഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിപ്പിക്കുകയോ പുതിയ കുക്കർ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യണം.
ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും വ്യത്യസ്ത സമയം
എല്ലാത്തരം പരിപ്പുകളും ഒരേ സമയം കൊണ്ട് വേവണമെന്നില്ല. അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. കടല, രാജ്മ തുടങ്ങിയവ വേവിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്. പയറുവർഗങ്ങളുടെ പഴക്കവും ഗുണനിലവാരവും അവ വേവുന്ന സമയത്തെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം വേവാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുത്താൽ കുക്കറിന് തകരാറുണ്ടെന്ന് കരുതരുത്. കടലയും രാജ്മയും പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് പാചക സമയം കുറയ്ക്കാനും വേഗത്തിൽ വേവാനും സഹായിക്കും.
പെട്ടെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കുക്കറിൽ ഭക്ഷണം വേവാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബർണറിലെ തീ, വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്, ഗ്യാസ്കറ്റ് എന്നിവ പരിശോധിക്കണം. വശങ്ങളിലൂടെ ആവി പുറത്തുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് കൃത്യമായി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. വാൽവിലൂടെ ആവി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ അണച്ച് മർദം പൂർണ്ണമായും പോയതിന് ശേഷം വാൽവിൽ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.
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ഭക്ഷണം വേവുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും പാചക സമയവും ശ്രദ്ധിക്കണം. അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൃത്യമാണോ എന്ന് നോക്കുകയും അമിതമായ തീ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. അടപ്പ് അടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീലിങ് റിങ്ങും അടപ്പും പരിശോധിക്കണം. കുക്കർ കൃത്യമായി ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ തകരാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഗ്യാസ്കറ്റ് കട്ടിയാവുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്താൽ പുതിയത് വാങ്ങി മാറ്റണം. വാൽവ്, അടപ്പ്, ഹാൻഡിൽ എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ താത്കാലികമായി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ പുതിയത് വാങ്ങുകയോ വിദഗ്ധരെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണം.
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