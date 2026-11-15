ശൈത്യകാലത്ത് കുളിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം? ചർമം വരണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം??
തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പലതരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ ചില പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ.
Published : November 15, 2026 at 4:12 PM IST
തണുപ്പ് കാലം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനും മുഖം കഴുകാനുമെല്ലാം പലർക്കും മടിയായിരിക്കും. കുളിക്കാനും കൈ കാലുകൾ, മുഖം എന്നിവ കഴുകാനും പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കും. ശൈത്യകാലത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ശൈത്യകാലത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം? കുളിക്കുമ്പോൾ ഏതുതരം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പലരുടേയും മനസിലുണ്ടാവും. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ദിനചര്യ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഡോക്ടർമാർ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.
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കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളമോ തണുത്ത വെള്ളമോ?
ശൈത്യകാലത്ത്, അമിത ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഇപ്പോൾ സുഖകരമായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ പിന്നീട് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകും. അമിത ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമത്തിലെ സ്വാഭാവിക എണ്ണമയം ഇല്ലാതാക്കും. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ചർമം വരളുകയും ശൈത്യകാലത്ത് ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, അമിത ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്.
ശൈത്യകാലത്ത് കുളിക്കാൻ 37 മുതൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനിലയുള്ള വെള്ളമാണ് അനുയോജ്യമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഇത് ചർമത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് തെർമൽ ഷോക്ക് (താപനിലയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം മൂലം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക്) തടയുന്നു. കുളിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയോ ചർമത്തിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പായി മാറുകയോ ചെയ്താൽ, വെള്ളം വളരെ ചൂടാണെന്ന് മനസിലാക്കണം.
എത്ര നേരം കുളിക്കണം?
കുളിക്കുന്നത് സുഖകരമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ നേരം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഇത് ചർമത്തിലെ ഈർപ്പം കുറയ്ക്കുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത് അഞ്ച് മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ചർമത്തിൻ്റെ ഉപരിതലസംരക്ഷണ പാളി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചർമം വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത്, രാവിലെ കുളിക്കുന്നതിനുപകരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിനുശേഷം കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. രാവിലെയും രാത്രി വൈകിയും കുളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഈ സമയങ്ങളിൽ കുളിക്കുന്നത് സൈനസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഫംഗസ് അണുബാധയ്ക്കും കാരണമാകും. ധാരാളം വെയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തല കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് മുടി പൂർണമായും ഉണങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.
കഠിനമായ സോപ്പുകളോ ഷാംപൂകളോ ഉപയോഗിക്കരുത്
ശൈത്യകാലത്ത് വീര്യം കൂടിയ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ സോപ്പുകളോ ഷാംപൂകളോ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമത്തെ കൂടുതൽ വരണ്ടതാക്കും. പകരം, നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. സാധ്യമെങ്കിൽ, ഗ്ലിസറിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും പ്രകൃതിദത്ത എണ്ണകൾ അടങ്ങിയതുമായ സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ദിവസം പലതവണ കുളിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ശൈത്യകാലത്ത് അധികം വിയർക്കില്ല, അതിനാൽ ചൂട് കൊണ്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടില്ല.
ഉറക്കമുണർന്ന ഉടനെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്
ശൈത്യകാലത്ത്, ആളുകൾ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ബാത്ത്റൂമിലേക്ക് പോകുകയും തണുത്ത വെള്ളം ശരീരത്തിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രക്തസമ്മർദത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകും. പ്രായമായവർക്കും ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അപകടകരമാണ്. ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ശൈത്യകാലത്ത് കുളിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജേണൽ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ഡിസീസസിലെ പഠനമനുസരിച്ച് , കുളിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതുവഴി താപനിലയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദ്ദവും വർധിപ്പിക്കാം.
കൊടും തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കൊടും തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ തലയിൽ ഒരേപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ആദ്യം കൈകളും പിന്നീട് കാലുകളും നനയ്ക്കുക. പിന്നീട് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ പതുക്കെ നനയ്ക്കുക, ഒടുവിൽ തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ചിലർ കുളിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ഇത് ശരീര ദുർഗന്ധം, അണുബാധ, ചർമ സംബന്ധമായ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. ആവർത്തിച്ചുള്ള കുളി ചർമത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പാളിയെ നശിപ്പിക്കും. ശാരീരിക സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയും ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
ശൈത്യകാലത്ത് കുളികഴിഞ്ഞ് ചർമവും മുടിയും എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എന്നതും പ്രധാനമാണ്. തോർത്ത് കൊണ്ട് ചർമവും മുടിയും ശക്തമായി തടവരുത്. തോർത്തിൽ അധികമുള്ള വെള്ളം സൗമ്യമായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ചർമം നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ, ബോഡി ബട്ടർ തുടങ്ങിയവ പുരട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. ചർമം ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഇവ ചർമത്തിന് ആവശ്യമായ ഈർപ്പം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസറിൽ ഗ്ലിസറിൻ, മറ്റ് എണ്ണകൾ തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.
വായനക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക കുറിപ്പ്
ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പൊതുവായ വിവരങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ രീതിയോ നടപടിക്രമമോ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
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