കറൻ്റ് പോയാൽ ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട; പവർക്കട്ടിനെ നേരിടാൻ ഇതാ സ്മാർട്ട് വഴികൾ!
പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ മുതൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ വരെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പവർക്കട്ടിനെ ചെറുക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ...
Published : July 15, 2026 at 9:01 PM IST
കേരളത്തിൽ പവർക്കട്ട് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ മഴയുടെ കുറവും അന്തരീക്ഷ താപനില താരതമ്യേന ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നതും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി. ഇതുമൂലം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്ത് ഒരേസമയം വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചതിനാൽ, പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയിലും വലിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു.
പറയുമ്പോൾ നിസാരമായി തോന്നുമെങ്കിലും, പവർക്കട്ടിലൂടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ മുതൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ വരെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് വിവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചില മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ പവർക്കട്ട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അകറ്റാൻ നമ്മുക്ക് സാധിക്കും.
പവർക്കട്ട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തടയാൻ ചെലവ് കുറഞ്ഞ വഴികൾ ഇതാ
- അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യുക
ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, പവർ ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ ഉപകരണങ്ങൾ ഫുൾ ചാർജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പവർക്കട്ടിനെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പവർക്കട്ട് സമയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ഫോണുകളും പവർ ബാങ്കുകളും 100% ചാർജ് ചെയ്തു വെക്കുക. പവർക്കട്ടിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ചാർജ്ജ് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ജോലികളും പഠനവും തടസ്സമില്ലാതെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും.
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- ബാറ്ററി ഇൻവെർട്ടറുകൾ
ഫാനുകൾ, ലൈറ്റുകൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി മുഴുവൻ വീടും ബാക്കപ്പ് നൽകുന്നതിന് ഇൻവെട്ടറുകൾ സഹായിക്കുന്നു. നിശ്ചിത സമയം വരെ പവർക്കട്ടിനെ തടയാൻ ഇൻവെട്ടറുകൾ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ്.
- സോളാർ
ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുതിയെ പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മർഗ്ഗമാണ് സോളാർ. സാധാരണ വൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങളെപ്പോലെ പവർക്കട്ട് എന്ന പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വീട്ടിലേക്കാവശ്യമായ പൂർണ്ണ വൈദ്യുതിയും സോളാർ നിർമ്മിക്കുന്നു.
- ബാറ്ററിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ലൈറ്റുകള്
വൈദ്യുതിയിൽ ചാർജ് ആകുന്നതും, വൈദ്യുതി വിഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാറ്ററി എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ മേടിക്കുന്നതിലൂടെ പെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ തടയാം. മികച്ച പവർ ബാങ്കുകളോ അല്ലങ്കിൽ ഇൻവേട്ടറുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പവർക്കട്ടിനെ തടയാം.
- യുഎസ്ബി/റീചാർജ്ജബിൾ ഫാനുകൾ: പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ, ചാർജ് ചെയ്തോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ചെറിയ ഫാനുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും ഉറങ്ങാനും വലിയ സഹായമാകും.
- റൂട്ടർ യുപിഎസ് : കറൻ്റ് പോയാലും വൈഫൈ ഇൻ്റര്നെറ്റ് തടസ്സമില്ലാതെ കിട്ടാൻ 4 മണിക്കൂർ വരെ ബാക്കപ്പ് നൽകുന്ന ചെറിയ റൂട്ടർ യുപിഎസ് ഉപയോഗിക്കാം (പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുന്നവർക്ക്).
ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ പവർകട്ട് എന്ന വില്ലനെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ നമ്മുക്ക് സാധിക്കും.
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