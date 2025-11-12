"ഉത്തരവാദികളെ വെറുതെ വിടില്ല, നീതി ഉറപ്പാക്കും", ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തി സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
രണ്ട് ദിവസത്തെ ഭൂട്ടാന് സന്ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് ഡല്ഹിയില് മടങ്ങി എത്തിയ നരേന്ദ്ര മോദി തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്.
Published : November 12, 2025 at 5:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഡൽഹിയിലെ എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിലെത്തി സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഭൂട്ടാന് സന്ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് ഡല്ഹിയില് മടങ്ങി എത്തിയ നരേന്ദ്ര മോദി തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്.
ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി പരിക്കേറ്റവരെ കാണുകയും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിലാണ് പരിക്കേറ്റവർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.
'എല്എന്ജെപി ആശുപത്രി സന്ദര്ശിക്കുകയും ഡല്ഹി സ്ഫോടനത്തില് പരിക്കേറ്റവരെ കാണുകയും ചെയ്തു. അവര് വേഗത്തില് സുഖം പ്രാപിക്കാന് പ്രാര്ഥിക്കുന്നു' എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശന വേളയിൽ, ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഉണ്ടായ മാരകമായ കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അഗാധമായ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടാവുന്നത്.
Went to LNJP Hospital and met those injured during the blast in Delhi. Praying for everyone’s quick recovery.— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2025
Those behind the conspiracy will be brought to justice! pic.twitter.com/HfgKs8yeVp
സംഭവത്തിൽ 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 'ഡൽഹിയിൽ ഒരു ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ വേദന എനിക്ക് മനസിലാകുമെന്ന് ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏജൻസികൾ വിഷയം സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കും, ഉത്തരവാദികളായ എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി.
അന്വേഷിക്കാൻ എൻഐഎ
ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപ നടന്ന സ്ഫോടനം അന്വേഷിക്കാൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) പത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഫരീദാബാദ് ഭീകരസംഘവുമായി ബന്ധമുള്ള ഡോക്ടറും ചാവേര് ബോംബറുമായ ഉമര് നബിയുമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. സംഘത്തിൽ ഒരു ഐജി, രണ്ട് ഡിഐജിമാർ, മൂന്ന് എസ്പിമാർ, ഡിഎസ്പി തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരാണുള്ളത്.
എൻഐഎയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ. ഈ സംഭവവും എൻഐഎക്ക് കൈമാറിയതിലാണ് സർക്കാർ ഇതൊരു ഭീകരാക്രമണമായി കണകാക്കുന്നു എന്ന സൂചന വരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലെയും സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വിലയിരുത്തി.
എന്താണ് സംഭവം
അക്ഷരാർഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വൻ സ്ഫോടനം. അതീവ സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തേണ്ട ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നതും ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനമുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
തലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെങ്കോട്ട. നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് പുറത്താണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഇതുവരെ എട്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി മെഡിക്കോ-ലീഗൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടത്തും.
