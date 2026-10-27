ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മുഖക്കുരു മായുമോ? പിമ്പിൾ പാച്ചുകൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം
ചർമ്മത്തിലെ ചെറിയ രോമകൂപങ്ങളിൽ അധികമായി എണ്ണയും നിർജീവമായ കോശങ്ങളും ബാക്ടീരിയകളും അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത്
Published : October 27, 2026 at 10:29 AM IST
മുഖക്കുരു വന്നാൽ അത് തനിയെ മാറാൻ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു; ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മുഖക്കുരു മായ്ച്ചുകളയാൻ ജെൻസി തലമുറ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ മാന്ത്രികവിദ്യയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരം. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും മുൻപ് മുഖത്തൊരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചാൽ രാവിലെ തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മത്തോടെ ഉണരാമെന്ന അവകാശവാദവുമായി എത്തുന്ന 'പിമ്പിൾ പാച്ചുകൾ' ശരിക്കും ഫലപ്രദമാണോ? സൗന്ദര്യവർധക വിപണിയിലെ വെറുമൊരു തട്ടിപ്പാണോ അതോ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുള്ളതാണോ ഈ കുഞ്ഞൻ സ്റ്റിക്കറുകൾ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ചർമ്മത്തിലെ ചെറിയ രോമകൂപങ്ങളിൽ അധികമായി എണ്ണയും നിർജീവമായ കോശങ്ങളും ബാക്ടീരിയകളും അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുമൂലം ചർമ്മത്തിൽ വീക്കമുണ്ടാകുകയും ചുവന്നതോ പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞതോ ആയ കുരുക്കൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിലെ എണ്ണ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം കൗമാരക്കാരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 70 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ കൗമാരക്കാർക്ക് ഈ പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരുവും ആവർത്തിച്ച് പഴുത്ത് പൊട്ടുന്ന മുഖക്കുരുവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
എന്താണ് പിമ്പിൾ പാച്ചുകൾ?
മുഖക്കുരു ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം സ്റ്റിക്കറാണ് പിമ്പിൾ പാച്ച്. സൗന്ദര്യവർധക വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തമായി ഇത് തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലവിലുള്ളതാണ്. മുറിവുണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോകോളോയിഡ് എന്ന വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവ നിർമിക്കുന്നത്. ചർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം വലിച്ചെടുക്കാനും മുഖക്കുരുവുള്ള പ്രതലം സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സൗന്ദര്യ പ്രവണത ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും തരംഗമാണ്. നക്ഷത്രാകൃതിയിലും സുതാര്യമായതുമടക്കം പല വലുപ്പത്തിലും നിറങ്ങളിലും ഇവ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഇവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
ഉപരിതലത്തിലുള്ള മുഖക്കുരുക്കളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞവയിൽ നിന്നും ദ്രാവകം വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രോകൊളോയ്ഡ് പാച്ചുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ദ്രാവകം വലിച്ചെടുക്കുന്നതോടെ ഈ പാച്ചുകൾ വെളുത്തതോ മങ്ങിയതോ ആയ നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. മുഖക്കുരു നുള്ളിപ്പൊട്ടിക്കുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്ന് ഇത് നമ്മെ തടയുന്നു. മുഖക്കുരു ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് അഴുക്ക്, ഘർഷണം, ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്പർശം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാനും ഈ സ്റ്റിക്കറുകൾക്ക് കഴിയും. ചില പാച്ചുകളിൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ്, ടീ ട്രീ ഓയിൽ തുടങ്ങിയ ചേരുവകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാലിസിലിക് ആസിഡ് ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ അടയുന്നത് തടയുമ്പോൾ, ടീ ട്രീ ഓയിലിലെ ആൻ്റിമൈക്രോബയൽ ഗുണങ്ങൾ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ചേരുവകൾ സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മമുള്ളവരിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.
യഥാർഥത്തിൽ ഫലപ്രദമാണോ?
ഒരു പരിധിവരെ ഇവ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മുഖക്കുരുവിൽ വെളുത്ത പഴുപ്പ് ദൃശ്യമാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോകൊളോയ്ഡ് പാച്ചിന് അതിലെ ദ്രാവകം വലിച്ചെടുത്ത് കുരു പരന്നതാക്കാനും വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. വീക്കത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. മുഖക്കുരു ഞെക്കിപ്പൊട്ടിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകളും വടുക്കളും ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ പാച്ചുകൾ സഹായിക്കും. എന്നാൽ പാടുകൾ വരില്ലെന്ന് പൂർണമായി ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല. മുഖക്കുരുവിനുള്ള പൂർണമായ പരിഹാരമല്ല ഇത്.
ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി
മുഖം ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ പാച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നനവുള്ള ചർമ്മത്തിലോ മറ്റ് ലേപനങ്ങൾ പുരട്ടിയതിന് മുകളിലോ ഇത് ഒട്ടിക്കരുത്. ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനോ ഇത് മുഖത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പാച്ച് വെളുത്ത നിറത്തിലാകുമ്പോൾ മൃദുവായി ഇളക്കിമാറ്റി മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടുക. പാച്ച് ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിലോ ചുവപ്പോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് നീക്കം ചെയ്യണം.
ആരൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം? എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?
ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വലിയ മുഖക്കുരുക്കൾക്ക് പാച്ചുകൾ ഫലപ്രദമല്ല. സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മമുള്ളവർ മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ പാച്ചുകൾക്ക് പകരം സാധാരണ ഹൈഡ്രോകൊളോയ്ഡ് പാച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇന്ത്യൻ ചർമ്മപ്രകൃതിയുള്ളവരിൽ മെലാനിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് ശേഷം കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
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പതിവ് ചർമ്മ സംരക്ഷണം കൊണ്ടും മുഖക്കുരു മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കണം. ടോപ്പിക്കൽ റെറ്റിനോയിഡുകൾ, ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ശരിയായ ചികിത്സകൾ ഡോക്ടർക്ക് നിർദേശിക്കാൻ കഴിയും. ചുരുക്കത്തിൽ, ഉപരിതലത്തിലുള്ള മുഖക്കുരുക്കൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകാൻ പിമ്പിൾ പാച്ചുകൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും, അവയെ ഒരു ചർമ്മരോഗ വിദഗ്ധന് പകരമായി കാണരുത്.
റെഫറൻസ്
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11551885/
- https://www.jaad.org/article/S0190-9622(24)00002-1/fulltext
- https://www.mdpi.com/2077-0383/14/4/1345
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