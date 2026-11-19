2035 ഓടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതമായി ഇസ്ലാം മാറും, പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്റര് പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തല്
2070-ഓടെ ആഗോളതലത്തിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ 360 കോടിയിലധികമായി ഉയരുമെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യ 300 കോടിയിൽ താഴെയായിരിക്കുമെന്നും പ്യൂ റിപ്പോർട്ട്. Muslims outnumber Christians by 2035
Published : November 19, 2026 at 9:00 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: നിലവിലെ ജനസംഖ്യാപരമായ വളർച്ചാ നിരക്ക് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, 2035-ഓടെ ഇസ്ലാം മതം ക്രിസ്തുമതത്തെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതമായി മാറുമെന്ന് പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്റര് ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പ്രവണത തുടരുകയാണെങ്കിൽ, 2070-ഓടെ ആഗോളതലത്തിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ 360 കോടിയിലധികമായി ഉയരുമെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യ 300 കോടിയിൽ താഴെയായിരിക്കുമെന്നും പ്യൂ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ആഗോളതലത്തിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ അതിവേഗം വർധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
1. ഉയർന്ന പ്രസവ നിരക്ക്
അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ വർധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ കാരണം ഉയർന്ന പ്രസവ നിരക്കാണ്. പ്യൂ റിസർച്ചിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ശരാശരി 3.1 കുട്ടികൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ജനന നിരക്കുള്ളത്.
ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളിൽ ഇത് 2.5 ഉം, ഹിന്ദു വിശ്വാസികളിൽ 1.6 നും 2.1 നും ഇടയിലുമാണ്. ഒരു തലമുറയ്ക്ക് പകരം അടുത്ത തലമുറ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഗോള ശരാശരി നിരക്ക് 2.1 ആണ് എന്നതിനാലാണ് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ മറ്റ് മതങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നത്.
2. പ്രായം കുറഞ്ഞ ജനവിഭാഗം
മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മതവിഭാഗം ഇസ്ലാമാണ്. മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുടെ ശരാശരി പ്രായം വളരെ കുറവായതിനാൽ, വരും ദശകങ്ങളിൽ കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഈ വിഭാഗത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നേരെമറിച്ച്, യൂറോപ്പിലും മറ്റുമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രായമായവരുടെ നിരക്ക് കൂടുകയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു.
3. മെച്ചപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യരംഗവും കുറയുന്ന ശിശു മരണനിരക്കും
മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക, ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ) മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ശിശു മരണനിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ജനനനിരക്കിനൊപ്പം മരണനിരക്ക് കുറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ജനസംഖ്യ അതിവേഗം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.
ആഗോള ജനസംഖ്യയും ഹിന്ദു ജനസംഖ്യാ നിരക്കും
ഇന്ത്യയിലും ആഗോളതലത്തിലുമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ആകെ എണ്ണം 2020-ലെ 120 കോടിയിൽ നിന്ന് 2070-ഓടെ 140 കോടിയായി ഉയരുമെന്നും പ്യൂ റിസര്ച്ച് പ്രവചിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ലോകത്തിലെ മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങൾ (ഹിന്ദു ഇതര മതസ്ഥർ) ഇതിലും വേഗതയേറിയ നിരക്കിൽ വളരും. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി, ആഗോള ജനസംഖ്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിഹിതം 2020-ലെ 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2070-ഓടെ 14 ശതമാനമായി നേരിയ തോതിൽ കുറയും. 2020-നും 2070-നും ഇടയിൽ ലോകത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 29 ശതമാനം വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഈ കാലയളവിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ 30 ശതമാനവും മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയിൽ 80 ശതമാനവും വളർച്ചയുണ്ടാകും.
വളർച്ചയുടെ പ്രധാന കാരണം
മതങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം മുതിർന്നവർ മതം മാറുന്നതല്ല, മറിച്ച് ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്ന് പ്യൂ പ്രൊജക്ഷനുകൾ കണ്ടെത്തി. 2020-2025 കാലയളവിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ശരാശരി പ്രസവ നിരക്ക് 3.1 ആയിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടേത് 2.5 ഉം. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരാശരി പ്രസവ നിരക്ക് 1.6 ആണ്. ഒരു തലമുറയ്ക്ക് പകരം അടുത്ത തലമുറ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ നിരക്കായ 2.1-നേക്കാൾ താഴെയാണിത്.
ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലം
നിലവിലെ ജനസംഖ്യാപരമായ പ്രവണത തുടർന്നാൽ, 2020-നും 2070-നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ 17.6 കോടിയുടെ വർധനവുണ്ടാകും. സമീപകാല ദശകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുവായ പ്രസവ നിരക്ക് അതിവേഗം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്യൂ ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
പ്യൂ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകാരം, 2020-ൽ ഇന്ത്യയിലെ മതപരമായ ഘടനയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ 79.4 ശതമാനമായിരുന്നു, ഇത് 2070-ഓടെ 75.8 ശതമാനമായി കുറയും. 2020-ൽ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ 15.2 ശതമാനമായിരുന്നു, ഇത് 2070-ഓടെ 19.6 ശതമാനമായി ഉയരും.
മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര മാറ്റങ്ങൾ
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത്, ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വളർച്ച പാകിസ്താനിൽ നിന്നും (50 ലക്ഷത്തിലധികം) അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമായിരിക്കും (40 ലക്ഷത്തിലധികം). ഈ പ്രവചനം അനുസരിച്ച്, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായി അമേരിക്ക മാറും.
നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും മാത്രമായിരിക്കും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഏക രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി തുടരുക. ചൈന, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാ തകർച്ച കാരണം ബുദ്ധമതക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും ആഗോള വിഹിതത്തിലും കുറവുണ്ടാകും.
2070-ഓടെ ലോകത്തിലെ പകുതിയിലധികം ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളും സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കും ജീവിക്കുക. അമേരിക്കയെ മറികടന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം. കൂടാതെ അമേരിക്കയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും, അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മതവിഭാഗമായി അവർ തുടരും.
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം പാകിസ്ഥാനായി മാറും. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇന്ത്യ, നൈജീരിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഇന്തോനേഷ്യ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറും.
'മതമില്ലാത്തവരുടെ' വളർച്ച
ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ, യുക്തിവാദികൾ, അജ്ഞേയവാദികൾ എന്നിവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർധനവുണ്ടാകും. ലോകത്ത് മതമില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം 2070-ഓടെ 18 കോടിയിലധികം വർധിക്കും. നിലവിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ജപ്പാൻ, നെതർലാൻഡ്സ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഉറുഗ്വേ, വിയറ്റ്നാം, ചൈന ഉൾപ്പെടെ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ മതമില്ലാത്തവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം. 2070-ഓടെ ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഫ്രാൻസ്, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം (യുകെ) എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ചേരുമെന്ന് പ്യൂ റിസർച്ച് പ്രവചിക്കുന്നു.
പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്ററിനെ കുറിച്ച്....
അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടണ് ഡി.സി. ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകപ്രശസ്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ ഒരു വസ്തുതാന്വേഷണ സ്ഥാപനമാണ് പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്റർ. ആഗോളതലത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രവണതകൾ, മതപരമായ മാറ്റങ്ങൾ, ജനസംഖ്യാ വ്യതിയാനങ്ങൾ, പൊതുജനാഭിപ്രായം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളും സർവേകളും നടത്തുന്നതിൽ ഇവർ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2004-ലാണ് പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്റര് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് (എങ്കിലും ഇതിന്റെ പല ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകളും 1990-കൾ മുതൽക്കേ സജീവമായിരുന്നു). 'ദി പ്യൂ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്സ്എന്ന പ്രമുഖ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത്.
ലോകത്തെ വിവിധ മതങ്ങളുടെ വളർച്ച, ജനസംഖ്യാ മാറ്റങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന് വരും വർഷങ്ങളിലെ മുസ്ലിം-ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യാ വ്യതിയാനങ്ങൾ), വിശ്വാസികളുടെ ചിന്താഗതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക പഠനങ്ങൾ. യു.എസ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും ആഗോള ജനാധിപത്യ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സർവേകൾ.
സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം എന്നിവ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന പഠനം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പരസ്പരമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നിവയിലുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായം. വിവാഹം, കുടുംബം, ലിംഗസമത്വം, വംശീയത തുടങ്ങിയവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് ആ സെൻ്റര് പഠനം നടത്തുന്നത്.
Reference: https://www.pewresearch.org/religion/2026/11/18/the-future-of-world-religions-population-growth-projections-2020-2070/
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