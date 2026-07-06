'തലച്ചോറിനെ കൂടുതൽ ചെറുപ്പമാക്കാൻ പുതിയ ഭാഷ പഠിച്ചാൽ മതി'; 13 വയയസ് വരെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് പഠനം
യഥാർഥ പ്രായത്തെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രായവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നാല് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക്, ഏകദേശം 13 വയസ് വരെ കുറവായി കാണപ്പെടുന്നു.
Published : July 6, 2026 at 2:24 PM IST
കോടിക്കണക്കിന് നാഡീകോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രായമാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി വഷളാകുന്നു. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയും ചിന്തയുടെ വേഗതയും കുറയുന്നു. എന്നാൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്തോറും അവരുടെ തലച്ചോറ് പ്രായം കുറഞ്ഞതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ.
ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു അധിക ഭാഷ പഠിക്കുന്നതും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും തലച്ചോറിൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നുവെന്നും പഠനങ്ങള് പറയുന്നു. സ്പെയിനിലെ സാൻ സെബാസ്റ്റ്യനിലെ ബാസ്ക് സെൻ്റർ ഓൺ കോഗ്നിഷൻ, ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, ചിലിയിലെ യൂണിവേഴ്സിഡാഡ് അഡോൾഫോ ഇബാനെസിലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അർജൻ്റീനയിലെ യൂണിവേഴ്സിഡാഡ് ഡി സാൻ ആൻഡ്രസിലെ കോഗ്നിറ്റീവ് ന്യൂറോസയൻസ് സെൻ്റർ, അയർലൻഡിലെ ട്രിനിറ്റി കോളജ് ഡബ്ലിനിലെ ഗ്ലോബൽ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തി. ഡോ ലൂസിയ അമോറുസോ 2026 ലെ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ന്യൂറോസയൻസ് സൊസൈറ്റീസ് (FENS) ഫോറത്തിൽ ഈ ഗവേഷണം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ സാവധാനത്തിൽ വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നതായും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. പുതിയ പഠനത്തിൽ, സ്പാനിഷ്, ബാസ്ക്, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയുടെ സംയോജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്പെയിനിലെ ബാസ്ക് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലാണ് പഠനം നടന്നത്.
ബ്രെയിൻ ഏജിങ് ക്ലോക്ക്
ഒരു 'ബ്രെയിൻ ഏജിങ് ക്ലോക്ക്' സൃഷ്ടിക്കാൻ 728 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായി സംഘം പഠനം ആരംഭിച്ചു. മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ സജീവമാകുമ്പോൾ പ്രവർത്തനം അളക്കുന്ന മാഗ്നെറ്റോഎൻസെഫലോഗ്രഫി എന്ന സാങ്കേതികത അവർ ഉപയോഗിച്ചു. വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗവേഷകർ കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു. ഏത് പ്രായത്തിലും തലച്ചോറിൻ്റെ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ സാധാരണ നില എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു. തുടർന്ന് 144 പേരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ 'തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രായം' അളക്കാൻ സംഘം ഈ ക്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു.
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ആളുകളുടെ യഥാർഥ പ്രായത്തെ അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രായവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, രണ്ട് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഭാഷ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരേക്കാൾ ആറ് വയസ് കുറവുള്ള തലച്ചോറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. മൂന്ന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അവരുടെ തലച്ചോറിന് ഏകദേശം ഏഴ് വയസ് കുറവായിരുന്നു, നാല് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക്, അവരുടെ തലച്ചോറിന് ഏകദേശം 13 വയസ് കുറവായിരുന്നു.
“ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തലച്ചോറുകൾ പ്രായം കുറഞ്ഞതായി കാണപ്പെട്ടു. സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളുടെ എണ്ണവുമായി മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫലം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ഭാഷാ പ്രാവീണ്യവും രണ്ടാം ഭാഷയുടെ നേരത്തെയുള്ള സ്വായത്തീകരണവും കൂടുതൽ കാലതാമസം നേരിടുന്ന മസ്തിഷ്ക വാർദ്ധക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബഹുഭാഷാ അനുഭവം ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കേവലം ദ്വിഭാഷയാണോ അല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഭാഷാ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആഴത്തെയും ദൈർഘ്യത്തെയും കുറിച്ചാണ്,” എന്ന് ഡോ അമോറുസോ പറഞ്ഞു.
ആളുകളുടെ പ്രായം, ലിംഗഭേദം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഗവേഷകർ കണക്കിലെടുത്തെങ്കിലും, ജീവിതശൈലി, സാമൂഹിക ഇടപെടൽ തുടങ്ങിയ തലച്ചോറിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
References:
- https://www.nature.com/articles/s43587-025-01000-2
- https://fens2026.abstractserver.com/program/#/details/presentations/5474
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