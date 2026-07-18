കാലവര്ഷത്തില് ആരോഗ്യം കാക്കാം; കർക്കടക മാസത്തിൽ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവ...
10 വ്യത്യസ്ത തരം ചെടികളുടെ മൂപ്പെത്താത്ത ഇലകൾ കറി വച്ചും തോരൻ വച്ചും ഈ കർക്കടക മാസത്തിൽ കഴിക്കുന്നു.
Published : July 18, 2026 at 3:24 PM IST
കർക്കടക മാസം പഞ്ഞമാസം എന്നാണ് പൊതുവേ അറിയപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജസ്വലതയും ബലവും രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും ആർജിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാലം കൂടെയാണ് കർക്കടകം. കർക്കടക മാസമാകുന്നതോടെ പ്രത്യേക ഭക്ഷണ രീതികളായിരുന്നു പഴമക്കാർ പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇലക്കറികൾ.
തഴുതാമ, ചേമ്പില, മത്തനില, കുമ്പളയില, പയറില, ചീര, മുത്തിൾ, വേലിച്ചീര, മണിത്താക്കളിയില. ചേനയില തുടങ്ങിയ 10 വ്യത്യസ്ത തരം ചെടികളുടെ മൂപ്പെത്താത്ത ഇലകൾ കറി വച്ചും തോരൻ വച്ചും ഈ കർക്കടക മാസത്തിൽ കഴിക്കുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റ് ഇലകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പത്തിലക്കറി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ തൊടിയിലും പറമ്പിലുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഈ പത്തിലകൾ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി ഏറെ ഗുണകരമായ ഒന്നാണ്. മറ്റ് മാസങ്ങളിലും ഇലക്കറി കഴിക്കാമെങ്കിലും കർക്കടക മാസത്തിൽ ഇവ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. പത്തിലകറിയെ കുറിച്ച് കുടുതലറിയാം...
തഴുതാമയില
പുനർജനി എന്നും പുനർനവ എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൽ പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. പൊട്ടാസ്യം, നൈട്രേറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിത്തം, ചുമ, നീര്, പനി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണിത്.
ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദത്തിനും മൂത്ര വിസർജനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും തഴുതാമയില ഉത്തമമാണ്. സന്ധികളിലുണ്ടാകുന്ന നീരിനും വേദനയ്ക്കും വാതം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും താഴുതമയില കറി വച്ചോ തോരൻ വച്ചോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
ചേമ്പില
ചേമ്പിലയിലെ നാരുകളാണ് ഏറ്റവും ഗുണകരം. താളില എന്നാണ് പ്രധാനമായും ചേമ്പിലയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കൊളസ്ട്രോളിന് അറ്റവും നല്ല പ്രതിവിധിയാണ് ചേമ്പില. കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, നാരുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
മത്തനില
വിറ്റാമിൻ എ, സി, കെ എന്നിവയും കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ്, ഫൈബർ എന്നിവയെല്ലാം ധാരളം അടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്തമായ ഇലയാണ് മത്തനില. പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ മികട്ടതാണ് മത്തനില
കുമ്പളയില
കുമ്പളം പോലെ കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇലയും ഔഷാധഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇല വയറിളക്കം. ഛർദ്ദി എന്നിവക്ക് ഉത്തമമാണ് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ഇലകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുക്കുർബിറ്റാസിൻ എന്ന ഘടകം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷിയും കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
പയറില
വിറ്റാമിനുകൾ, അൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകൾ, നാരുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാഴ്ചശക്തി വർധിപ്പിക്കാനും, ദഹനശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും, കരൾ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് ഉത്തമമാണ്. കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പയറിൻ്റെ ഇലകൾ.
ചീര
ഇരുമ്പ്, കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ചീര ഇലകൾ. ഇവ വിളർച്ച തടയാനും എല്ലുകളുടെ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലെ നാരുകൾ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മുത്തിൾ
തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഓർമ്മശക്തിക്കും ഏറ്റവും മികച്ച ഒന്നാണ് മുത്തിൾ അഥവാ കുടങ്ങൽ. ആയുർവേദത്തിൽ മണ്ഡൂകപർണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഉറക്കമില്ലായ്മ മാറ്റാനും, മുറിവുകൾ ഉണക്കാനും ഏറെ ഫലപ്രദമാണ് ഇത്.
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വേലിച്ചീര
വേലിച്ചീര അഥവാ മധുരച്ചീര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ഗ്രീൻ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. വിളർച്ച തടയാനും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്.
മണിത്തക്കാളി
ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത, കഫ ദോഷങ്ങള് ചെറുക്കുന്ന ഒന്നാണ് മണിത്തക്കാളിയില.ഇതില് അയേണ്, റൈബോഫ്ളേവിന്, നിയാസിന്പ്രോട്ടീന്, കാല്സ്യം, തുടങ്ങിയ പലതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാതരോഗം, ചര്മ രോഗം, മഞ്ഞപ്പിത്തം, എന്നിവയ്ക്കു നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് മണിത്തക്കാളിയില.
ചേനയില
പ്രധാനമായും കിഴങ്ങായ ചേനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ പോഷകഗുണങ്ങൾ ചേനയുടെ ഇലകളിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, അൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകൾ, എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഇവ ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.
ആരോഗ്യം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താം കർക്കടകക്കഞ്ഞിയിലൂടെ
കർക്കടകത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് കർക്കടകക്കഞ്ഞി അഥവാ ഔഷധക്കഞ്ഞി. ർക്കടക ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി നവരഅരി, ഉലുവ, ജീരകം, വിവിധ ഔഷധങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന കഞ്ഞിയാണ് ഇത്.
മഴക്കാലത്ത് പിടിപെടുന്ന പനി, സന്ധിവാതം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അത്യുത്തമമാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി (കർക്കിടക കഞ്ഞി). മൺസൂൺ മാസത്തിൽ ഈ രൂചികരമായ വിഭവത്തിന് ആരാധകരേറെയാണ്. ചുവന്ന അരി ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടിമരുന്നുകൾ കിഴികെട്ടി തിളിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര, ഉള്ളി, ജീരകം എന്നിവ ചേർക്കുന്നത് കഞ്ഞിക്ക് കൂടുതൽ രുചിയേകും.
മരുന്നുണ്ട
കർക്കടക മാസത്തിൽ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരുന്നുണ്ട. ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി നൽകാനും, നടുവേദന, സന്ധിവാതം, നീർക്കെട്ട് എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ഏറെ ഉത്തമമാണ്. ദഹനപ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ പുറന്തള്ളാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ഉലുവ, എള്ള്, കശുവണ്ടി, അവൽ, ശർക്കര, ഏലക്കാ, എന്നിവയെല്ലാം പൊടിച്ച് നെയ്യിൽ ഇട്ട് വഴറ്റി പാകത്തിനാകിയെടുക്കുക. ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളായി ഉരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് ഇത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.
ഇത് കൂടാതെ റാഗി, ചെറുപയർ, തുടങ്ങിയവ കൂടുതലായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തനായി ചുക്കുവെഴ്ഴനും ജീരകവെള്ളവും കുടിക്കുക. അമിതമായി കൊഴുപ്പുള്ളതോ, എണ്ണയിൽ വറുത്തതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ ഒഴിവാക്കുക.
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