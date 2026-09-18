കുട്ടികളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഇടപെടാറുണ്ടോ? ഈ ശീലം അവരുടെ ഭാവി തകർക്കും
'പ്രശ്നങ്ങൾ' കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എപ്പോൾ സഹായിക്കണം, എപ്പോൾ മാറിനിൽക്കണം എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് മാതാപിതാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി
Published : September 18, 2026 at 10:18 AM IST
കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഓടിയെത്തി പരിഹാരം കാണുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹപ്രകടനം അവരുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. കുട്ടികളെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കാൻ അവർ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉച്ചഭക്ഷണം എടുക്കാൻ മറക്കുമ്പോഴോ, കണക്കിലെ സമസ്യകൾ പരിഹരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴോ, വഴിതെറ്റുമ്പോഴോ മാതാപിതാക്കൾ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളോട് പൊരുതാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകണം. കാരണം പ്രശ്നപരിഹാരം എന്നത് നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു നൈപുണ്യമാണ്.
എപ്പോൾ സഹായിക്കണം, എപ്പോൾ മാറിനിൽക്കണം എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് മാതാപിതാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതും, അവർക്ക് ശ്രമിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, കാര്യങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകുക എന്നത് അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
കുട്ടിയുടെ പ്രായം, കഴിവുകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവരുടെ സ്വയംപര്യാപ്തത നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊള്ളാനും അടുത്തതായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടെത്താനും പഠിക്കുന്നതാണ് യഥാർഥത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഈ കഴിവുകൾ പരിശീലിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ നൽകാമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇടപെടുന്നതിന് മുൻപ് ചിന്തിക്കുക
വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് വലിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം കുട്ടികളുടെ ജീവിതം നിരീക്ഷിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്കും നിരവധി മാർഗങ്ങൾ നൽകുന്നു. കുട്ടികൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും, അവരുടെ മാർക്കുകൾ തത്സമയം അറിയാനും, അധ്യാപകർക്ക് ഉടൻ ഇമെയിൽ അയക്കാനും ഇന്ന് സാധിക്കും. ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനോ മുൻപ് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇടപെടാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു.
ഈ സൗകര്യത്തിന് അതിൻ്റേതായ ദോഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഷിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിലെ സർജറി, പീഡിയാട്രിക്സ് പ്രൊഫസറും ഹ്യൂമൻ റെയ്സ്ഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവുമായ ഡോ. ഡാന സസ്കിൻഡ് പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉത്തരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അത് സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള അനുഭവമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. മാതാപിതാക്കൾ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുമ്പോൾ, പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചിന്തിക്കാനും, മുൻപ് വിജയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനും, പുതിയ പരിഹാരങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.
കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് കടുത്ത ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മിനസോട്ട സർവകലാശാലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. സ്റ്റെഫാനി കാൾസൺ പറഞ്ഞു. യഥാർഥ അപകടമുള്ളപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ തീർച്ചയായും ഇടപെടണം. എന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് സാവധാനം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കാം. ഇതിനായി കുട്ടികളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നീ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്ത് സംഭവിക്കാം, നിനക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനാകും, മറ്റ് എന്തൊക്കെ വഴികൾ പരീക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
വിരസത അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക
കുട്ടികളെ വിരസത, നിരാശ, അക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമം എന്നിവ അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അവരുടെ പഠനത്തെ സഹായിക്കുമെന്നും മുതിർന്നവരാകാൻ അവരെ സജ്ജരാക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വിരസത കുട്ടികളിൽ സർഗാത്മകതയും കളിക്കാനുള്ള താത്പര്യവും വളർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ നാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് മ്യൂസിയം സിഇഒ കിറിൻ ഹോഫ്മാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും വളർത്തും.
മുൻ തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും, സ്വന്തമായി യാത്ര ചെയ്യാനും, മുതിർന്നവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് പുറത്ത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവസരങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞയായ ഡോ. ജീൻ ട്വെൻ്ജ് തൻ്റെ ടെൻ റൂൾസ് ഫോർ റെയ്സിങ് കിഡ്സ് ഇൻ എ ഹൈടെക് വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു. മുൻ തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നവരും, ഡേറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നവരും, ശമ്പളമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുമായ കൗമാരക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകുക
കുട്ടികൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾ കൃത്രിമമായി സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതില്ല. ദൈനംദിന ജോലികൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അരിസോണയിലെ ഫ്ലാഗ്സ്റ്റാഫിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കൗമാരക്കാരികളുടെ അമ്മയായ നിക്കോൾ നോത്ത്, തൻ്റെ പെൺമക്കൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അഞ്ച് വയസുള്ളപ്പോൾ കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അഞ്ച് ഡോളർ നൽകുകയും, നികുതിയും കിഴിവും ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കൗമാരക്കാരായ അവർ സ്വന്തമായി പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും, മൂത്ത മകൾ സ്വന്തമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുട്ടികൾ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടതിന് കൃത്യമായ ഒരു പ്രായമില്ലെന്ന് ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്നുള്ള നാല് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയായ ജെമിയ കണ്ണിങ്ഹാം എൽഡർ മനസ്സിലാക്കി. ഓരോ കുട്ടിക്കും എന്തൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും അത് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ അത് വിജയകരമായി ചെയ്താൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമായിരുന്നോ അതോ അവർ അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തും.
സ്വയംപര്യാപ്തത എന്നാൽ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക എന്നല്ല അർഥമാക്കുന്നത്. കണക്കിലെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അധ്യാപകനോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളും സ്വയംപര്യാപ്തതയാണ് പരിശീലിക്കുന്നത്. അസൈൻമെൻ്റുകൾ മറന്നുപോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെക്കൊണ്ട് അധ്യാപകരെ വിളിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഇതേ പാതയിലാണ്.
എപ്പോൾ ഇടപെടണമെന്ന് അറിയുക
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരേ സമീപനം പ്രായോഗികമല്ല. സുരക്ഷ, പക്വത, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ മാതാപിതാക്കൾ വിലയിരുത്തണം. തെക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ കാമ്പാനിയ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന 37-കാരിയായ കരോലിൻ ചിരിചെല്ല, തൻ്റെ എട്ട് വയസുകാരിയായ മകൾ ലൂസിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ റോഡിലെ തിരക്ക് കാരണം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പുറത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവളെ അനുവദിക്കാൻ അവർ മടിച്ചു.
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എന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ലൂസിയ അസൈൻമെൻ്റ് എഴുതാൻ മറന്നപ്പോൾ മറ്റ് മാതാപിതാക്കളെയോ അധ്യാപകരെയോ വിളിക്കുന്നത് താനും ഭർത്താവും അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് ചിരിചെല്ല പറഞ്ഞു. നിൻ്റെ ഗൃഹപാഠം നിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് അവർ മകളോട് പറഞ്ഞത്.
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