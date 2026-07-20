ഓപ്ഷനുകൾ കൂടുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം കൂടുന്നുണ്ടോ?; കാരണമിതാണ്
കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആളുകളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരും തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമാക്കുമെന്ന് സ്വാർത്ത്മോർ സർവകലാശാലയിലെ എമരിറ്റസ് സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറും ദി പാരഡോക്സ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവുമായ ബാരി ഷ്വാർട്സ്
Published : July 20, 2026 at 1:10 PM IST
ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മെ കൂടുതൽ സന്തോഷവാന്മാരാക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? എന്നാൽ ഷോപ്പിങ് മുതൽ പ്രണയത്തിൽ വരെ ഓപ്ഷനുകൾ കൂടുന്നത് മനുഷ്യനെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലേക്കും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്കുമാണ് തള്ളിവിടുന്നതെന്നാണ് പെരുമാറ്റ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.
കൂടുതൽ ചോയ്സുകൾ നല്ലതാണെന്ന ആശയം പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആളുകളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരും തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമാക്കുമെന്ന് സ്വാർത്ത്മോർ സർവകലാശാലയിലെ എമരിറ്റസ് സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറും ദി പാരഡോക്സ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവുമായ ബാരി ഷ്വാർട്സ് വ്യക്തമാക്കി. അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം കുറവായിരിക്കുമെന്നും ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ അമിതമാകുന്നതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പഠനങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും
കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ആളുകളെ മോശം അവസ്ഥയിലാക്കിയതിൻ്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഷ്വാർട്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മെഡികെയർ പാർട്ട് ഡി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ് പ്ലാനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചോയ്സുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകൾ അവയൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 401(കെ) നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഒരു കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തൊഴിലുടമ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ പോലും ജീവനക്കാർ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഒരു പലചരക്ക് കടയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 24 ഫ്ലേവറുകൾക്ക് പകരം ആറ് ഫ്ലേവറുകൾ നൽകിയപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ജാമുകൾ വാങ്ങിയതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 30 വിഷയങ്ങൾക്ക് പകരം ആറ് വിഷയങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ അവർ അസൈൻമെൻ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ തയാറായതായും കണ്ടെത്തി.
ഈ പ്രതിഭാസത്തോടുള്ള വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായി ഷ്വാർട്സിൻ്റെ ഗവേഷണം ഈ കണ്ടെത്തലുകളെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ സ്വതന്ത്രരാകുന്നതിന് പകരം ആളുകൾ നിശ്ചലരാകുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ കൂടുതൽ മോശമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴും മോശം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാ സാധ്യതകളിൽനിന്നും ഒരാൾ ഒടുവിൽ തീരുമാനമെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ മികച്ചൊരു ബദൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ നല്ലൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും അവർക്ക് സംതൃപ്തി കുറവായിരിക്കും. ഏറ്റവും മികച്ചത് നേടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സംതൃപ്തിയുടെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ഷ്വാർട്സ് പറഞ്ഞു. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവരെ മാക്സിമൈസറുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മാക്സിമൈസറുകളായ ആളുകൾ ഓപ്ഷനുകളുടെ പെരുപ്പം കാരണം പ്രത്യേകം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നും മികച്ചത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ പ്രവണത ശരിയല്ലെന്നും ഷ്വാർട്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാർ പ്രേമികൾ പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ പരിധിയില്ലാത്ത ചോയ്സുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കടക്കും. എന്നാൽ ജാം വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തലച്ചോറിന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ താത്പര്യമില്ല
ചിന്തിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് തലച്ചോറ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നതെന്നും വിർജീനിയ സർവകലാശാലയിലെ സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറും ന്യൂറോ സയൻസ് ഗവേഷകനുമായ ഡാനിയൽ വില്ലിങ്ഹാം പറഞ്ഞു. ഓർമയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. പരിണാമപരമായ അതിജീവന മോഡിൽ വേരുകളുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണിതെന്നും വില്ലിങ്ഹാം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഭീഷണിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഉടനടിയുള്ള ആവശ്യമായാലും അഭയം കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ദീർഘകാല ആവശ്യമായാലും മനസ്സ് ആദ്യം തിരയുന്നത് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രശ്നപരിഹാര ഭാഗം അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ.
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ അവരുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഓട്ടോപൈലറ്റിൽ നീങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നൂറുകണക്കിന് സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ മിക്കവാറും ഒരേ വഴിയിലൂടെയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്.
എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ചോയ്സുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി എളുപ്പത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗത്തിൽ ചോയ്സുകളുടെ പെരുപ്പം ഐഡൻ്റിറ്റിയുമായി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷ്വാർട്സ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലീസും ലെവിസും മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അവർ വാങ്ങുന്ന ജീൻസ് തികച്ചും അനുയോജ്യമാകുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ 2000 ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീൻസ് തികച്ചും അനുയോജ്യമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചോയ്സുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുക
ഇൻസൈഡ് ദി ബോക്സ്: ഹൗ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ്സ് മേക്ക് അസ് ബെറ്റർ എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകം ഗവേഷണം ചെയ്തതിന് ശേഷം താൻ മാക്സിമലിസ്റ്റ് പ്രവണതകളിൽനിന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങിയതായി ഡേവിഡ് എപ്സ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള തൻ്റെ അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള 10 ടി ഷർട്ടുകൾ വാങ്ങിയത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. മൂന്ന് ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റും 1978ലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ ജേതാവുമായ ഹെർബർട്ട് സൈമണിൻ്റെ മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്നത്. തീരുമാനങ്ങൾക്കായി മതിയായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യുക എന്നർഥം വരുന്ന സാറ്റിസ്ഫൈസിങ് എന്ന പദം സൈമൺ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിങ് നടത്തുമ്പോൾ വാങ്ങലിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എപ്സ്റ്റൈൻ തനിക്കായി തൃപ്തികരമായ നിയമങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നു. എല്ലാ അവലോകനങ്ങളും വായിച്ച് മറ്റ് സവിശേഷതകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം തൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് വാങ്ങുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചില തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വില്ലിങ്ഹാമും ഷ്വാർട്സും നിർദേശിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഫോൺ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോണിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്തി അത് വാങ്ങുക. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം പോലെയുള്ള വലിയ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് വില്ലിങ്ഹാം പറഞ്ഞു. താനൊരു മിടുക്കനാണെന്നും അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10ൽ ഒമ്പത് തവണയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ വിഡ്ഢിയാക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാറ്റം പ്രയാസകരമാണെന്ന് ഷ്വാർട്സ് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ അത് മൂല്യമുള്ളതാണ്. കാലക്രമേണ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംതൃപ്തരാകുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി രണ്ട് മണിക്കൂർ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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