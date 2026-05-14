വെറുമൊരു മൂക്കുത്തിയല്ല, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം; കാൻസിൽ വിസ്മയമായി 'നാഥ്' അണിഞ്ഞ ആലിയ
കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ആലിയ ഭട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പാശ്ചാത്യ വേഷത്തിന് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത ആഭരണം താരത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി.
Published : May 14, 2026 at 5:53 PM IST
ഫാഷൻ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ് കാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ ബോളിവുഡ് താരം ആലിയ ഭട്ട്. ആഗോള ഫാഷൻ ലോകത്ത് മിന്നിനിൽക്കുന്ന താരത്തിന്റെ ഫാഷൻ ശൈലി തന്നെയാണ് ഇതിനാധാരം. ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത സംസ്കാരവും തനിമയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള താരത്തിന്റെ വരവ് കാണികളെ ഒന്നടങ്കം ആകർഷിച്ചു.
മഹത്തായ വേദികളിലൊന്നായ കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇന്ത്യൻ ആഭരണ സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന 'നാഥ്' എന്ന മൂക്കുത്തിയണിഞ്ഞാണ് താരം തിളങ്ങിയത്. ഇതോടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ തനത് സംസ്കാരം കാൻസിൽ തിരിച്ചെത്തി.
കണ്ണുകൾ ഓടിയെത്തിയത് താരത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക്
കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ആലിയ ഭട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വളരെ നിശബ്ദമായി എത്തിയ താരം ചുരുങ്ങിയ നേരത്തിനുള്ളിൽ കാണികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. പാരാസോൾ കോർസെറ്റ് ഐവറി സാരിയോടൊപ്പം മുഖത്ത് അണിഞ്ഞ 'നാഥ്' എന്ന പരമ്പരാഗത മൂക്കുത്തി താരത്തിന് പുത്തൻ പരിവേഷം നൽകി.
വിദ്യ ബാലനും സോനം കപൂറിനും പിന്നാലെ ആലിയ
ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നാഥിന് സുപ്രധാന സ്ഥാനമാണുള്ളത്. വിവാഹങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായും നാഥ് അണിഞ്ഞിരുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് ഈ നാഥ് സിനിമകളിലേക്കും താരങ്ങളിലേക്കും ചേക്കേറി. വെറുമൊരു അലങ്കാരത്തിനപ്പുറം സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു ഇത്തരം മൂക്കുത്തികൾ.
13 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആലിയയിലൂടെ നാഥ് കാൻസിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആ ആഭരണത്തിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിക്കുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ. ആലിയയ്ക്ക് മുൻപ് രണ്ട് നടിമാർ മാത്രമേ കാൻസിൽ നാഥ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ—വിദ്യ ബാലനും സോനം കപൂറും. പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനൊപ്പം പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ആഭരണവും അണിഞ്ഞെത്തിയത് കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു.
പൈതൃകം വിളിച്ചോതി നാഥ്
ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തതരം നാഥുകളാണുള്ളത്. കാലത്തിനനുസരിച്ച് നാഥിന്റെ രൂപത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുത്തുകൾ കൊണ്ടുള്ള നാഥാണ് സ്ത്രീകൾ അണിയുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ള നാഥുകളാണ് സ്ത്രീകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്; വിവാഹത്തിനും ഇത്തരം വലിയ നാഥുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കശ്മീരിലെ നാഥുകളും സമാനമാണ്.
പൊതുവേ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പരിഷ്കരിച്ച രൂപത്തിലുള്ള നാഥുകളാണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. വിവാഹം, പൈതൃകം, ആഘോഷം, സ്ത്രീത്വം, അഭിരുചി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുമായും നാഥുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്തതരം നാഥുകൾ
ഇന്ത്യയിൽ പഹാഡി നാഥ്, മഹാരാഷ്ട്ര നാഥ്, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ബാഡ്ഡി, എത്നിക്-മോഡ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതികളുണ്ട്. ആധുനിക വേഷവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഇത്തരം ആഭരണങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ലോകം ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത സാരികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പഴയകാലത്തെ എംബ്രോയ്ഡറി മാതൃകകൾ പുതിയ ഡിസൈനുകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു. സെലിബ്രിറ്റികളിൽ ആഡംബരത്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ പൈതൃകത്തെയും കോർത്തിണക്കാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർക്ക് കഴിയുന്നു. ഇതിലൂടെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു.
ഫാഷൻ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം തിരിച്ചുവരവുകൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതും പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്. നാഥിനെപ്പോലെയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഇവിടെ കഥകൾ പറയുകയാണ്. ഭാഷ, ആചാരം, ഗൃഹാതുരത്വം, തലമുറകൾ എന്നിവയെല്ലാം കാലയവനികയ്ക്കപ്പുറവും നാഥ് എന്ന ലോഹം ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
