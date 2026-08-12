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ഓണം അരി കുക്കറിൽ വേവിക്കല്ലേ...!! പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്

കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായി തോന്നാമെങ്കിലും റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് അധികൃതർ നൽകിയ കർശനമായ വാക്കാൽ നിർദ്ദേശം ഇതാണ് "അരി കുക്കറിലിട്ടാൽ വെന്തു കുഴയും!".

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Representative image (ETV Bhart)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 9:16 AM IST

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ണത്തിന് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 'ഓണം സ്പെഷ്യൽ' അരി അടുക്കളയിലെത്തിക്കുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം, കുക്കറ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വേവിക്കണം. കാരണം, സാധാരണ അരി പോലെ ഈ സ്പെഷ്യൽ അരിയുമെടുത്ത് കുക്കറിലിട്ട് വിസിൽ അടിപ്പിച്ചാൽ ചോറിന് പകരം 'പായസം പരുവത്തിലുള്ള കഞ്ഞി' കുടിക്കേണ്ടി വരും. ഓണത്തിന് റേഷൻ കടകള്‍ വഴി വിതരണം ചെയ്‌ത അരി കുക്കറില്‍ വേവിക്കരുതെന്ന നിര്‍ദേശവുമായി അധികൃതര്‍ രംഗത്തെത്തി. കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായി തോന്നാമെങ്കിലും റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് അധികൃതർ നൽകിയ കർശനമായ വാക്കാൽ നിർദ്ദേശം ഇതാണ് "അരി കുക്കറിലിട്ടാൽ വെന്തു കുഴയും!".

എന്താണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ അരിയുടെ രഹസ്യം?

ഓണക്കാലത്ത് റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രത്യേക അരി പെട്ടെന്ന് വെന്തുപോകുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ തുറന്ന പാത്രത്തിൽ (ചെമ്പിലോ കലത്തിലോ) വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ചോറ് ഒന്നിനൊന്ന് ഒട്ടാതെ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ഉചിതം. അധികം വെന്തുപോയാൽ ഓണത്തിന് ഇലയിൽ വിളമ്പാൻ പറ്റാത്ത പരുവത്തിലാകും എന്ന കാര്യം വീട്ടമ്മമാരും പാചകക്കാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഓണക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക് അധികവിഹിതമായാണ് ഈ പ്രത്യേക അരി എത്തുന്നത്. നിലവിലുള്ള റേഷൻ വിഹിതത്തിന് പുറമെയാണിത്. നീല, വെള്ള, പൊതുവിഭാഗം, സ്ഥാപന കാർഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പരമാവധി 10 കിലോ അരി വരെ 26 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. പിങ്ക് കാർഡുകാർക്ക് 10.90 രൂപ നിരക്കിൽ 3 കിലോ അരിയും ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഈ അരിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ഒന്നാണ് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വലിയ കലത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ചോറ് ഭംഗിയായി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ഉചിതം.

ഇത് 'ഫോർട്ടിഫൈഡ്' അരിയാണോ?

പലർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണിത്. നിലവിൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിളർച്ചയും വിറ്റാമിൻ കുറവും പരിഹരിക്കാനുള്ള 'സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച അരി' അല്ല ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി എന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രത്യേക ഇനം അരിയാണ്.

എന്താണ് സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച അരി?

സാധാരണ അരിപ്പൊടിയോടൊപ്പം ഇരുമ്പ്, ഫോളിക് ആസിഡ്, വിറ്റാമിൻ ബി-12 തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ പോഷകങ്ങൾ കൃത്രിമമായി ചേർത്താണ് സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച അരി നിർമ്മിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ വിളർച്ച, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, വിറ്റാമിൻ കുറവ് എന്നിവ പരിഹരിക്കുക.

സാധാരണ അരിയുടെ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ പോലെയുള്ള ചില അരിമണികൾ ഇതിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഇവ പ്ലാസ്റ്റിക്കല്ല, പോഷകക്കൂട്ടുകളാണ്. വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ഇവ പൊങ്ങിപ്പൂക്കും. കുക്കറിലോ സാധാരണ കലത്തിലോ വേവിക്കാം

എന്താണ് ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി?

ഓണക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് സദ്യവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ നൽകുന്ന അധികവിഹിതമാണിത്. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ വിളവെടുത്ത പ്രത്യേക ഇനം അരിയാണ്. ഉത്സവകാലത്ത് വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം തടയുക, സദ്യയ്ക്കായി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അരി ലഭ്യമാക്കുക. ഇതിൽ പ്രത്യേക വിറ്റാമിൻ കൂട്ടുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. സാധാരണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ അരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് 'പെട്ടെന്ന് വെന്തുപോകും' എന്നതാണ്.

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