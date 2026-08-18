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ഈ ഓണത്തിന് ഇതാണ് ട്രെൻഡ്; പൂക്കളത്തിന് പറ്റിയ പുത്തൻ ഡീസൈനുകൾ ഇതാ

ഓണപ്പുക്കളം വ്യത്യസ്‌തവും ഭംഗിയുള്ളതുമാക്കാൻ പറ്റിയ ചില ഡിസൈനുകൾ ഇതാ....

ONAM POOKALAM DESIGNS 2026 ONAM POOKALAM ONAM 2026 VARIETY ONAM POOKALAM DESIGNS
Onam pookalam (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 4:58 PM IST

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ശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദിയുടെ നല്ല നാളുകളാണ് ഓണക്കാലം എന്നത്. ഓണക്കാലമെന്നാൽ മലയാളികൾക്ക് ആഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്. സദ്യയും, ഓണക്കോടിയും പൂക്കളവുമെല്ലാമായ ഒരു ഉത്സവം. ഇവയെല്ലാം പ്രധാനമാണെങ്കിലും ഓണത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തത് പൂക്കളം തന്നെയാണ്. ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഇടുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഓണാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക.

തുമ്പ, തുളസി, മുക്കുറ്റി, കൊങ്ങിണി, തൊട്ടാവാടി, വിവിധ തരം ഇലകള്‍ ഫലവര്‍ഗങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് പൂക്കളത്തില്‍ അണിനിരക്കുക. പൂക്കളത്തിനായി ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്‌നം. എന്നാൽ ഇനി അത് ഓർത്ത് ടെൻഷനടിക്കേണ്ട. ഓണപ്പുക്കളം വ്യത്യസ്‌തവും ഭംഗിയുള്ളതുമാക്കാൻ പറ്റിയ ചില ഡിസൈനുകൾ നോക്കാം...

ONAM POOKALAM DESIGNS 2026 ONAM POOKALAM ONAM 2026 VARIETY ONAM POOKALAM DESIGNS
ഓണപ്പുക്കളം (Getty Images)

സിംപിളാണ് പക്ഷെ പവർഫുൾ ആണ്

ഓണപ്പുക്കളം ഒരുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സിമ്പിളായി പൂക്കളം ഒരുക്കുക എന്നത്. സിമ്പിളാണെങ്കിലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആര് കണ്ടാലും അത് ഇഷ്‌ടപ്പെടുകയും വേണം. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. മധ്യ ഭാഗത്തായി ഒരു വട്ടവും ഇതിന് ചുറ്റും മറ്റ വട്ടങ്ങളും.

ONAM POOKALAM DESIGNS 2026 ONAM POOKALAM ONAM 2026 VARIETY ONAM POOKALAM DESIGNS
ഓണപ്പുക്കളം (Canva)

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പൂക്കളം ഒരുക്കുമ്പോൾ അധികം പൂക്കൾ ഇല്ലാതെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എന്നാൽ നല്ല ആകൃഷ്‌ടമായ നിറമുള്ള പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂക്കളം ഒരുക്കമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടെ ഭംഗി തോന്നിപ്പിക്കും. ഉദാഹരത്തിന് മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, വയലറ്റ് പോലുള്ള നിറങ്ങള്ളുള്ള പൂക്കൾ കളത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടും.

ചെറിയ പൂക്കളം

ONAM POOKALAM DESIGNS 2026 ONAM POOKALAM ONAM 2026 VARIETY ONAM POOKALAM DESIGNS
ഓണപ്പുക്കളം (Canva)

എല്ലാവർക്കും വലിയ മുറ്റമോ ഒരുപാട് സ്ഥലമോ പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത്തരക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു പൂക്കളമാണ് ഇത്തരം ചെറിയ പൂക്കളങ്ങൾ. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്‌ത പറ്റേണുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയിലോ ഈ പൂക്കളം തയ്യാറാക്കാം. ഇതിലും പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറുന്നത് പൂക്കൾ തന്നെയാണ്. ഭംഗിയുള്ളതും കളത്തിന് അനുയോജ്യവുമായ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ കൂടെ ചേരുന്നതോടെ അതിന് ഭംഗി വർധിക്കും.

ഇലകളുടെ പൂക്കളം

ONAM POOKALAM DESIGNS 2026 ONAM POOKALAM ONAM 2026 VARIETY ONAM POOKALAM DESIGNS
ഓണപ്പുക്കളം (ETV Bharat)

പൂക്കൾ മാത്രമല്ല ഇലകളും പൂക്കളത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. ഓണം സീസണാവുമ്പോൾ പൂവിന് വില വർധിക്കുന്നത് സാധരണമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിൽ വാങ്ങിയ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പുക്കളം തയ്യറാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്‌ഷനാണ് ഇല കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളം. ചുവന്ന ചീര, പച്ച ചീര തുടങ്ങി വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ പൂക്കളത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം.

വെറൈറ്റി പൂക്കളം

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രൂപം. ഉദാഹരണത്തിന് കഥകളി, മഹാബലി തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങൾ വരച്ച് പൂക്കളമിടാം. സാധാരണ പൂക്കളക്കളിൽ നിന്ന് വെറൈറ്റി പൂക്കളം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഡിസൈൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. കളർപ്പൊടികളും പൂക്കളും ഇലയുമെല്ലാം ഈ ഡിസൈനിൽ ഒരു പോലെ പ്രധാനമാണ്.

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ONAM POOKALAM DESIGNS 2026
ONAM POOKALAM
ONAM 2026
VARIETY ONAM POOKALAM DESIGNS
ONAM POOKALAM DESIGNS

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