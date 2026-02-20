ETV Bharat / lifestyle

ഓഫിസ് ഇൻ്റീരിയറുകൾ മാനസികാരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കും; വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി വിദഗ്‌ധര്‍

ചെറിയ അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ മാത്രമുള്ള ഓഫിസ് ഘടനകളിൽ നിന്ന്, മികച്ച ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനുകളുള്ള ഓഫിസ് ഘടനകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മാനസികമായി പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചെന്ന് വിഗദ്‌ധർ പറയുന്നു.

OFFICE INTERIOR DESIGN IMPORTANCE OFFICE WORK CULTURE MENTAL HEALTH IN OFFICE INTERIOR DESIGN AFFECTS MOODS
Office lighting and furniture (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 12:29 PM IST

4 Min Read
മ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ചെലവഴിക്കുന്നത് ജോലി സ്ഥലത്താണ്. പലതരത്തിൽ മനസിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളുള്ളയിടം. ദേഷ്യം, സന്തോഷം, സങ്കടം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വികാരങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്.

എന്നാൽ മനസിന് ഏറ്റവുമധികം ക്ഷീണവും തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇടവുമാണ് ജോലി സ്ഥലം. ദിവസവും 8 അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓഫിസില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇമെയിലുകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും ജോലിയും എല്ലാം തെല്ലൊന്ന് അലോസരപ്പെടുത്താം.

മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ക്ഷീണം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്താണ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലെ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനുകൾ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ഊർജത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എലഗൻസ് ഇൻ്റീരിയേഴ്‌സിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറും സിഇഒയുമായ സമ്മീർ പക്വാസ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലെ..

വെളിച്ചം, ശബ്‌ദം, വായു ഗുണനിലവാരം, എർഗണോമിക്‌സ്, സ്‌പേസ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ മാനസികാവസ്ഥ, ഊർജനില, ഉന്മേഷം എന്നിവയിൽ നേരിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് സമ്മീർ പക്വാസ പറയുന്നത്. ജോലി സ്ഥലത്തെ മോശം വെളിച്ചം, അന്തരീക്ഷം എന്നിവ ക്ഷീണവും സമ്മർദവും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. അതേസമയം ചിന്തിച്ച് യോജിച്ച രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഓഫിസ് ഇടങ്ങൾ ശ്രദ്ധ, സഹകരണം, വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ആയതിനാൽ ഓഫിസുകളിലെ ശരിയായ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനുകളാണ് മനസിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ബയോഫിലിക് ഘടനയിലുള്ള ഓഫിസ് (ETV Bharat)

ലൈറ്റിങ്, ശബ്‌ദശാസ്‌ത്രം, വായു ഗുണനിലവാരം

പ്രകൃതിദത്ത വെളിച്ചം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ചികിത്സ തന്നെയാണെന്നാണ് പക്വാസയുടെ വാദം. നിങ്ങൾ ജനലിനരികിലിരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് നിങ്ങളെ പ്രപഞ്ചവുമായി അടുപ്പിക്കുന്നു. തന്മൂലം ജോലിയില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാനിൻ്റെ പോലും ആവശ്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ശുദ്ധമായ വായുസഞ്ചാരം നിങ്ങളിൽ സന്തോഷം നിറയ്‌ക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം ശബ്‌ദശാസ്‌ത്രം ഓപ്പൺ- പ്ലാൻ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ജോലിയിലെ സഹകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കീബോർഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെയും ചർച്ചകളുടെയും ചിരികളുടെയും ശബ്‌ദം നമ്മളെ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയെന്നോണമാണ് നൂതന രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനുകളോടുകൂടിയുള്ള ഓപ്പൺ- പ്ലാൻ ഓഫിസ് രൂപപ്പെടുത്തൽ.

ഇത് ഒരു തുറന്ന സ്‌പേസാണ്. കാണാൻ കാഴ്‌ചകളും നല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങളും ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ അലോസരപ്പെടുത്താതെ ഏകാഗ്രതയോടെ നിലനിർത്തുന്നു. മറ്റ് ശബ്‌ദങ്ങളിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ കുറക്കുന്നു. പൊതുവിൽ കാലങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്ന ഓഫിസ് ഇൻ്റീരിയറുകൾ നമ്മെ മടുപ്പിക്കുന്നു. ഇടുങ്ങിയ മുറിയും പഴകിയ തടിക്കസേരകളും വെള്ളം നിറച്ച കൂജയുമൊന്നും മനസിന് സുഖം പകരില്ല. പഴകിയതും തുരുമ്പിച്ചതുമായ മേശയും വസ്‌തുക്കളും എന്തിന് വായുപോലും നമ്മൾഅറിയാതെ നമ്മെ മടിയനാക്കും എന്നാണ് വിഗദ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സഹചര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റമാണ് ഓഫിസുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യമെന്ന് പക്വാസ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

എർഗണോമിക്‌സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

ഹ്യൂമൻ ഫാക്‌ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫാക്‌ടേഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങെന്നും (HFE) ഇതിന് പറയുന്നു. മനുഷ്യനും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്‌റ്റങ്ങളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളെയും പൊരുത്തപ്പെടലുകളെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ഇത് ശരീരവുമായി അഭേദ്യബന്ധം പുലർത്തുന്നു.

ഓഫിസിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന രീതി, മേശയുടെ ഉയരം, സ്‌ക്രീനിങ് ആംഗിൾ ഇതെല്ലാം നട്ടെല്ലിനെയും നമ്മുടെ ഊർജത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ഇടയ്‌ക്കിടയ്‌ക്ക് തലവേദനയും നടുവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും ഉളവാക്കുന്നു. ഇതൊരുപക്ഷേ സഹപ്രവർത്തകരോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദേഷ്യത്തിനും കാരണമാകാം. ഇവിടെയാണ് എർഗണോമിക്‌സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കടന്നുവരുന്നത്.

ജോലി സംസ്‌കാരങ്ങൾ വികസിച്ചതോടെ ഓഫിസ് ഇൻ്റീരിയറുകളെ ഘടനകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഘടനാവിഷ്‌കാരം. ആകർഷകമായ മേശകൾ, ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റിങ് സംവിധാനം എന്നിവ ഓഫിസുകളിൽ ഒരുങ്ങി. ഓഫിസ് ഡിസൈനുകളുടെ യഥാർഥ ഉപയോക്താക്കൾ, എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ അവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് കമ്പനികൾ പതുക്കെ മനസിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റം കടന്നുവന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ ഫ്ലെക്‌സിബിൾ ലേഔട്ടുകൾ, നിശബ്‌ദ മുറികൾ, വെൽനസ് റൂമുകൾ, ബയോഫിലിക് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ആഢംബരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും കൂടുതൽ ആവശ്യകതയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്‌തു. ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നോവലിലെ വാക്കാണ് ബയോഫിലിക്. പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. സസ്യങ്ങൾ, പ്രകൃതിദത്ത വസ്‌തുക്കൾ, പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കാഴ്‌ചകൾ, ശുദ്ധവായു സഞ്ചാരം എന്നിവയുടെ സംയോജനം ഇതിലുണ്ട്. ഈ ശാന്തമായ സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് ഓഫിസുകളെയും സ്വാധീനിച്ചത്. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ജോലി രീതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രേരകമായെന്നും പക്വാസ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ഇൻ്റീരിയർ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളിൽ വെൽനസ് റൂമുകൾ മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ സംഭവവികാസമാണ്. പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓഫിസ് വേളകളിലെ വിശ്രമത്തിനും മാനസിക പുനസജ്ജീകരണത്തിനും ആളുകൾ അവനവൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തെത്തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. എന്നാൽ വെൽനസ് റൂമുകളുടെ പ്രധാന്യം കമ്പനികൾ മനസിലാക്കിയപ്പോൾ പുത്തൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനിൻ്റെ പങ്ക് നിർണായകമായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്താൻ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

