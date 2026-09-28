ശമ്പളത്തേക്കാൾ വലുതോ ഓഫിസിലെ ഭക്ഷണം? കോർപറേറ്റ് ലോകത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ഓഫിസുകൾ, ഫാക്ടറികൾ, കാമ്പസുകൾ, ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ആളുകൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നത് അവരുടെ ഊർജത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും സ്വാധീനിക്കും
Published : September 28, 2026 at 12:37 PM IST
വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും മൊബൈൽ ആപ്പുകൾക്കും അപ്പുറം ജീവനക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഓരോ ഓഫിസിലുമുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ജീവനക്കാർ ദിവസവും ആശ്രയിക്കുന്ന ഓഫിസ് കാൻ്റീനുകളാണ്. കേവലം വിശപ്പകറ്റാനുള്ള ഇടം എന്നതിലുപരി മികച്ച തൊഴിൽ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ കാൻ്റീനുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തെ ഒരു സാധാരണ കാര്യമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിരുന്നത്. ജീവനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം, കമ്പനികൾ അത് നൽകണം എന്നതായിരുന്നു രീതി. കഫറ്റീരിയ, കാൻ്റീൻ, മീൽ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നിവയിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് തൊഴിൽ രീതികൾ മാറി. ജീവനക്കാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഓഫിസിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്.
ഹൈബ്രിഡ് തൊഴിൽ രീതികൾ ആളുകൾ എവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല. ഓഫിസുകൾ, ഫാക്ടറികൾ, കാമ്പസുകൾ, ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ആളുകൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നത് അവരുടെ ഊർജത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും സ്വാധീനിക്കും. അതിനാൽ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം ജീവനക്കാരുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ മാറ്റത്തെ ഗൗരവമായി കണ്ടുതുടങ്ങി.
അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആനുകൂല്യം
ഒരു സാധാരണ പ്രവൃത്തിദിനം പരിഗണിക്കുക. മീറ്റിങ് വൈകുന്നു, കാൻ്റീനിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തീർന്നുപോകുകയും ബാക്കിയുള്ളവ ആകർഷകമല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലർ ഉച്ചഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നു, മറ്റുചിലർ പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ ഊർജസ്വലരായിരുന്നവർ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി തോന്നില്ലെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്നു.
ജീവനക്കാർ അവരുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ജോലിസ്ഥലത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നതിനാൽ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം മികച്ച പ്രകടനത്തിനുള്ള ഘടകമായി മാറുമെന്ന് റാവത്ത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എംഡി പങ്കജ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മോശം ഭക്ഷണക്രമീകരണം, നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്, പരിമിതമായ ചോയ്സുകൾ എന്നിവ ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഊർജം കെടുത്തും. എന്നാൽ മികച്ച ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അവരെ ഊർജസ്വലരായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെൽനസ് പ്രോഗ്രാം
കോർപറേറ്റ് വെൽനസ് ഇന്ന് വലിയൊരു വ്യവസായമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, കൗൺസലിങ്, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് സെഷനുകൾ, വെൽനസ് ആപ്പുകൾ എന്നിവ കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം വിലപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമും ഭക്ഷണവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ജീവനക്കാർ യോഗ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തെന്നുവരില്ല, വെൽനസ് ആപ്പ് തുറക്കാൻ മറന്നേക്കാം. എന്നാൽ അവർ തീർച്ചയായും ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പങ്കജ് റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപോലെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ക്ഷേമം യഥാർഥത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭക്ഷണം. പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം, ശുചിത്വം, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പാചകരീതികൾ, വൈവിധ്യം എന്നിവ വെൽനസിനെ ജീവനക്കാർക്ക് ദിവസവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.
സംസ്കാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാഫറ്റീരിയ
മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ടീമുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഇടമാണ് കാഫറ്റീരിയ. ഒരു ജൂനിയർ ജീവനക്കാരന് സീനിയർ ലീഡറുടെ അടുത്തിരിക്കാനും പുതിയ ജീവനക്കാരന് ആദ്യത്തെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താനും ഇവിടെ സാധിക്കും.
ചുരുക്കത്തിൽ ഭക്ഷണം സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സാലഡ് ഡെയ്സിൻ്റെ വിപിൻ നായർ തൻ്റെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ബ്ലോഗിൽ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തെ വിവിധ വിപണികൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിലെ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭക്ഷണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ പൂജ്യം ദശാംശം അഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ്.
എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും കമ്പനികൾ സബ്സിഡിയുള്ള കാഫറ്റീരിയകൾ വഴിയോ ഭക്ഷണ പരിപാടികൾ വഴിയോ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ ചെലവഴിക്കുന്നു. കമ്പനികൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത് അതിനെ അവർ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ്.
ഉത്പാദനക്ഷമത മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം
തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തെ ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായി മാത്രം കാണരുത്. ജീവനക്കാർ യന്ത്രങ്ങളല്ല. ഭക്ഷണം എന്നത് സന്തോഷം, സംസ്കാരം, ഐഡൻ്റിറ്റി, ബന്ധം എന്നിവ കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഭക്ഷണ സംസ്കാരമുണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ മെനു എന്നതിനർഥം പച്ചക്കറികൾ മാത്രം നൽകുക എന്നല്ല. വൈവിധ്യം, പ്രാദേശിക ഭക്ഷണം, വെജിറ്റേറിയൻ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ചോയ്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
ജീവനക്കാർക്ക് അവർക്ക് താത്പര്യമുള്ള ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം. ഒരാൾക്ക് സാലഡ് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ചോറും കറിയും ആയിരിക്കും താത്പര്യം. ചിലർക്ക് ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ആവശ്യമായി വരാം. ജീവനക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ മികച്ച ഓപ്ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശുചിത്വവും വിശ്വാസവും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അടുക്കളയും ചേരുവകളും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകണം. ഒരു മോശം അനുഭവം സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ തന്നെ ബാധിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാവി കാഫറ്റീരിയകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഭക്ഷണ സബ്സിഡികൾ, ആരോഗ്യകരമായ ഡെലിവറി ഓപ്ഷനുകൾ, പ്രാദേശിക മെനുകൾ, പോഷകാഹാര വിവരങ്ങൾ, മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ, ജീവനക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിവ കമ്പനികൾക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനും അത്താഴത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്താനുള്ള ഒന്നായി മാത്രം ഓഫിസ് ഭക്ഷണത്തെ കാണുന്ന രീതി ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. മികച്ച പ്രകടനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ബന്ധമായി ഇത് മാറണം.
Also Read: മുതിർന്നവരിൽ മൂന്നിലൊരാൾക്കും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം; ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി പുതിയ പഠനം