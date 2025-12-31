ETV Bharat / lifestyle

ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയൂ, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ...; പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാനിതാ ഉള്ളുതൊടുന്ന ആശംസകൾ

2025 വിടപറഞ്ഞ് 2026 ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നന്മനിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാനായി ഇതാ ചില ആശംസാ വാക്യങ്ങള്‍...

HAPPY NEW YEAR 2026 NEW YEAR 2026 MALAYALAM WISHES 2026 NEW YEAR WISHES NEW YEAR GREETINGS AND WISHES
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
രുപാട് സന്തോഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൂടി കടന്നുപോവുകയാണ്. ഇനി ഇതാ മറ്റൊരു വർഷം വരുന്നു. ഓരോ വർഷവും ഓരോ പ്രതീക്ഷകളാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടക്കാതെ പോകുന്നതും കൈവിട്ടു പോയതുമായ പല കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ.

2025 എന്ന വർഷം ചിലർക്ക് നല്ല വർഷമായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റ് ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാവണം എന്നില്ല. തളർന്ന് പോയ ഓരോ നിമിഷവും കൈപിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഈ 2025 വിടപറഞ്ഞ് 2026 ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നന്മനിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കാം.

Representative Image (ETV Bharat)

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാൻ പുതുവത്സരാശംസകൾ ഇതാ..

  • ഈ വർഷം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും വിഷമങ്ങളിലൂടെയും നീ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഇനി ഇതാ ഒരു പുതിയ വർഷം വരികയായി. പോയ വർഷം നിനക്കുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്‌നവും നിന്നെ തളർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച മനസോടെ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇനി വരുന്ന നാളുകൾ സന്തോഷം നിറഞ്ഞാതാകട്ടെ, ഹാപ്പി ന്യൂയർ.
  • പോയവർഷം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്‌നങ്ങളും തെറ്റിധാരണകളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ അതെല്ലാം മറന്ന് മുന്നോട്ട് നല്ല സുഹൃത്തുകളായി പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു.
  • ഈ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതെ ചിരിയും പ്രസരിപ്പും വരും വർഷങ്ങളിലും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ഒരു നല്ല വർഷം ആശംസിക്കുന്നു.
Representative Image (ETV Bharat)
  • ഒരുപാട് കാലത്തെ ആഗ്രഹം ഈ വർഷം നിനക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ. പ്രതിസന്ധികളെയും വിഷമങ്ങളെയും നിനക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു.
  • ഈ വർഷത്തേക്കാൾ മനോഹരമായ സൗഹൃദങ്ങൾ അടുത്ത വർഷവും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് നന്മകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു.
  • തെറ്റായ ചിന്തകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ, തെറ്റായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാതെ നല്ല ഒരു വർഷം നിനക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. സമാധാനവും നന്മയും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു.
  • മുൻ വർഷങ്ങളിലേതു പോലെ വരും വർഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ സൗഹൃദം ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കട്ടെ. നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയട്ടെ, ഹാപ്പി ന്യൂയർ.
Representative Image (ETV Bharat)
  • ഒരുപാട് നന്മകളും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ നല്ല ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു. എന്നെ മനസിലാക്കിയ എന്നെ സ്‌നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്മനിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു.
  • ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിനക്ക് സന്തോഷം നിറക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലതിന് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തികൊണ്ട് നല്ല ഒരു വർഷം ആശംസിക്കുന്നു.
  • പ്രതിസന്ധികൾ പലതും വന്നാലും കാലിടറാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. എല്ലാവരെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. നല്ല ഒരു വർഷം നേരുന്നു, ഹാപ്പി ന്യൂയർ.
Representative Image (ETV Bharat)

