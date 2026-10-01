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ഒരു വളർത്തു നായയെ സമ്മാനിക്കൂ..! സാമൂഹിക ഉത്കണ്‌ഠ കുറയ്‌ക്കാനും പ്രശ്‌നങ്ങളെ നേരിടാനും കൗമാരക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു

'ജേണൽ ഓഫ് അഡോലസെൻസിൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പഠനം, 13 മുതൽ 17 വരെ പ്രായമുള്ള 514 യുഎസ് കൗമാരക്കാരുടെയും അവരുടെ ഓരോ രക്ഷിതാവിൻ്റെയും സർവേ പ്രതികരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്‌ത് തയാറാക്കിയതാണ്.

Teens Cope Teens Stress anxiety social anxiety social anxiety Teenage
Representative Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 8:23 AM IST

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ളർത്തുനായകള്‍ കൗമാരക്കാരുടെ സാമൂഹിക ഉത്കണ്‌ഠ അഥവാ സോഷ്യൽ അങ്‌സൈറ്റി കുറയ്‌ക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. സമപ്രായക്കാരുമായുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നേരിടാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുമെന്നും ടഫ്റ്റ്‌സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ കമ്മിംഗ്‌സ് സ്‌കൂൾ ഓഫ് വെറ്ററിനറി മെഡിസിനിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കൗമാരക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് തന്നെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് വളർത്തുനായകള്‍ നിർണായ റോള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

'ജേണൽ ഓഫ് അഡോലസെൻസിൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പഠനം, 13 മുതൽ 17 വരെ പ്രായമുള്ള 514 യുഎസ് കൗമാരക്കാരുടെയും അവരുടെ ഓരോ രക്ഷിതാവിൻ്റെയും സർവേ പ്രതികരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്‌ത് തയാറാക്കിയതാണ്. സ്‌നേഹം, കൂട്ടുകെട്ട്, നായയുടെ പരിചരണം, വൈകാരിക പിന്തുണ, അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ, നായയെ മനുഷ്യർക്ക് പകരമായി കാണുക തുടങ്ങിയ കൗമാരക്കാരും നായയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ, സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടുന്ന വ്യത്യസ്‌ത രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചു.

Teens Cope Teens Stress anxiety social anxiety social anxiety Teenage
Representative Image (Getty Images)

കൗമാരക്കാരും അവരുടെ നായയും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്‌മമായ വശങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയിൽ കൗമാരക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിലാകാമെന്നും പഠനഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നായയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈകാരിക പിന്തുണ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നതുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. വൈകാരിക പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാകും എന്ന് കരുതിയ ഗവേശകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ കൗമാരക്കാർ തരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

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സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി നേരിടാൻ നായ്ക്കൾ കൗമാരക്കാരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് ഗവേഷകർ ഈ പഠനം നടത്തിയത്. "കൗമാരപ്രായത്തിൽ, തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വബോധം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു," കമ്മിംഗ്‌സ് സ്‌കൂളിലെ കമ്പാരറ്റീവ് പാത്തോബയോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ മുള്ളർ പറയുന്നു.

"മാതാപിതാക്കൾക്ക് പകരം സമപ്രായക്കാർ പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക മാറ്റത്തിലൂടെ കൗമാരക്കാർ കടന്നുപോകുന്നു. ഈ മാറ്റത്തിനിടയിൽ സ്വാഭാവികമായും ചില വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ചില കുട്ടികളിൽ വലിയ ഉത്കണ്‌ഠയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.

കുടുംബവും സമപ്രായക്കാരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് പല തരത്തിൽ നികത്താൻ നായ്ക്കൾക്ക് കഴിയുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് നായ്ക്കളുമായുള്ള ബന്ധം, സാമൂഹിക പിന്തുണയിലൂടെയും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയും സമ്മർദ്ദത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാകുമോ എന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പഠനത്തിനായി, ഉയർന്ന തോതിൽ സാമൂഹിക ഉത്കണ്‌ഠയുള്ള കൗമാരക്കാരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്,'' കമ്മിംഗ്‌സ് സ്‌കൂളിലെ 'പെറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൽബീയിംഗ്' (PAW) ലാബിൻ്റെ ഡയറക്‌ടർ കൂടിയായ മുള്ളർ വ്യക്തമാക്കി.

Teens Cope Teens Stress anxiety social anxiety social anxiety Teenage
Representative Image (Getty Images)

നായയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ, സമ്മർദ്ദം നേരിടാനുള്ള ഫലപ്രദമായതോ അല്ലാത്തതോ ആയ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. നായയുമായുള്ള സൗഹൃദവും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതും, സമപ്രായക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ നേരിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. പ്രശ്‌നപരിഹാരം, ക്രിയാത്മക ചിന്ത, വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കൽ, വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കൽ എന്നിവയായിരുന്നു അത്തരം ആരോഗ്യകരമായ രീതികൾ.

നായയോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നത്, സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന ആരോഗ്യകരമായതോ അല്ലാത്തതോ ആയ രീതികളുമായി കാര്യമായ ബന്ധമൊന്നും കാണിച്ചില്ല. എന്നാൽ, നായ ഷൂസ് കടിച്ചുനശിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ, സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നതിലെ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത രീതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുക, യാഥാർഥ്യം നിഷേധിക്കുക, ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അമിതമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നിങ്ങനെ.

(കടപ്പാട്: ടഫ്റ്റ്സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി)

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