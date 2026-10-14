നവരാത്രി പൂജ വെപ്പ് ഞായറാഴ്ച; മൂന്ന് ദിവസം അവധി കിട്ടുമോയെന്ന ചിന്തയില് കുഞ്ഞുങ്ങള്
ഇത്തവണ കേരളത്തില് നവരാത്രി പൂജ വെപ്പ് ഞായറാഴ്ച. കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടര് പ്രകാരം അവധി മഹാനവമി വിജയ ദശമി ദിവസങ്ങളില് മാത്രം. എന്തു കൊണ്ട് മൂന്നു നാള് പൂജ വെപ്പ് ജ്യോതിഷികള് പറയുന്നതിങ്ങനെ
Published : October 14, 2026 at 11:10 AM IST
ഇത്തവണ പൂജ വെപ്പിന് മൂന്ന് ദിവസം അവധി കിട്ടുമോ ? കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്കൂള് കുട്ടികളുടേയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടേയും ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത ഇതാണ്. ഗ്രന്ഥ പൂജക്കായി പുസ്തകം വെക്കേണ്ടത് ഇത്തവണ ഒക്ടോബര് 18 ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളും അറിയിപ്പ് നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. അഷ്ടമി തിഥിയിലാണ് പൂജ വെക്കേണ്ടതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രമുഖ ജ്യോതിഷികളും ഇത് ശരിവെക്കുന്നു. അപ്പോള് പൂജ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്കൂളില് പഠിപ്പ് പാടില്ലല്ലോ എന്നാണ് കൊച്ചു മിടുക്കന്മാരുടേയും മിടുക്കികളുടേയും ചോദ്യം.
കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടര് പ്രകാരം മഹാനവമി വിജയ ദശമി ദിവസങ്ങളിലാണ് അവധി . മഹാനവമി ദിവസമായ ഒക്ടോബര് 20 ചൊവ്വാഴ്ചയും വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകള് നടക്കുന്ന വിജയദശമി ദിവസമായ ഒക്ടോബര് 21 നും. ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് തിങ്കളാഴ്ച കൂടി അവധി കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങള്.
പൂജ വെപ്പ് ഞായറാഴ്ച; മൂന്ന് ദിവസം അവധി കിട്ടുമോയെന്ന ചിന്തയില് കുഞ്ഞുങ്ങള്
എന്തു കൊണ്ടാണ് പൂജ വെപ്പ് ഇത്തവണ ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജ്യോതിഷികള് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്. "ഒക്ടോബർ 19-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുൻപായി അഷ്ടമി തിഥി അവസാനിക്കും. അന്ന് വൈകുന്നേരം നവമി തിഥി ആയതിനാലാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 18-ന് വൈകിട്ട് തന്നെ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത്."- പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി ഡോ എന് ആര് പൊതുവാള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 21 വരെയാണ് നവരാത്രി ആചരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ പൂജവയ്പ്പ് നടക്കുക. വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അന്ന് പുസ്തകങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളും തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളും പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കും. ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥിയിലാണ് ദുർഗാഷ്ടമി വരുന്നത്. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമാണ് ദുർഗാഷ്ടമി. ഒൻപത് രാത്രികളിലുമായി ദുർഗാദേവിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെ ഭക്തജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, എട്ടാം ദിനമായ ദുർഗാഷ്ടമിക്ക് കേരളത്തിൽ സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ദേവിയുടെ എട്ടാമത്തെ രൂപമായ ശ്രീ മഹാഗൗരിയെയാണ് ഈ ദിവസം പ്രധാനമായും ആരാധിക്കുന്നത്. ശുദ്ധിയെയും ശാന്തതയെയും ഐശ്വര്യത്തെയുമാണ് ഈ ദേവീഭാവം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്."ഡോ. എൻ.ആർ പൊതുവാൾ വിശദീകരിച്ചു.
തിഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തത വരുത്തിയ ഡോ എന് ആര് പൊതുവാള് നവരാത്രിയിലെ ആചരണങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്. "നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചടങ്ങാണ് പൂജവെപ്പ്. പൂജവെപ്പ് നാളില് വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുസ്തകങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളും തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളും പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നു. ദുർഗാഷ്ടമി, മഹാനവമി ദിനത്തിലെ ആയുധപൂജ, വിജയദശമി ദിനത്തിലെ വിദ്യാരംഭം എന്നിവയാണ് നവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ. 10-ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദിവസം ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള വിജയദശമിയായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ദുർഗാദേവി മഹിഷാസുരനുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയം വരിച്ചതിൻ്റെ പാരമ്യത്തെയാണ് ഈ ദിവസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ ദിനം സരസ്വതി പൂജയുടെ ആരംഭമായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റി അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകരുന്ന ദേവതയായ സരസ്വതിയെയാണ് ഈ ദിവസം പൂജിക്കുന്നത്."
(പയ്യന്നൂരിലെ പ്രസിദ്ധ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായിരുന്ന കെ.സി ശ്രീകണ്ഠപ്പൊതുവാളുടെ ചെറുമകനാണ് പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഡോ. എൻ.ആർ പൊതുവാൾ. പ്രമുഖ ജ്യോതിഷിയും സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും ഡോക്ടറും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും പിഎസ്പി നേതാവുമായിരുന്ന ഡോ. കെ.എം പൊതുവാളിന്റെ മകനാണ്.)
നവരാത്രിയിലെ ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിൽ ദേവിയെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാവങ്ങളിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായ ദുർഗാ ഭാവത്തിലും, അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ദാരിദ്ര്യമുക്തിയുടെയും പ്രതീകമായ ലക്ഷ്മി ഭാവത്തിലും, അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അറിവിൻ്റെയും വിദ്യയുടെയും പ്രതീകമായ സരസ്വതി ഭാവത്തിലുമാണ് ആരാധന നടക്കുന്നത്. ഈ ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിൽ ദേവി ശൈലപുത്രി, ബ്രഹ്മചാരിണി, ചന്ദ്രഘണ്ഡ, കൂഷ്മാണ്ഡ, സ്കന്ദമാതാ, കാത്യായനി, കാളരാത്രി, മഹാഗൗരി, സിദ്ധിദാത്രി എന്നീ നവദുർഗമാരായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു.
വിജയദശമി കേരളത്തിൽ അറിവിൻ്റെ ദേവതയായ സരസ്വതിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്ന പ്രധാന ദിനമാണ്. പനച്ചിക്കാട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രം, ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് വിദ്യാരംഭ ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളായ പനച്ചിക്കാട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രം, ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവരാത്രിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാരംഭ ദിനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകളാണ് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ ക്ഷേത്രസന്നിധികളിൽ എത്തിച്ചേരുക.
ജ്യോതിഷപരമായ തിഥി ക്രമവും പൂജാചടങ്ങുകളും പരിഗണിച്ച് ഒക്ടോബർ 19ന് കൂടി അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. നിലവിലെ സർക്കാർ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 20നും 21നും പൊതുഅവധിയുണ്ട്. എന്നാൽ പൂജവെപ്പ് വൈകുന്നേരം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ 19ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അന്നും അവധി അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ആവശ്യം ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ വിചാര സംഘം സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സര്ക്കാര് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.
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