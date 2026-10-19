പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങാം, ആരോഗ്യത്തോടെ കഴിക്കാം; പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്
പ്രകൃതിയുമായി ഇടപഴകുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള സമീപനത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗവേഷണമാണിത്
Published : October 19, 2026 at 11:39 AM IST
പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെപ്പോലും സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് കേട്ടാൽ ഒരുപക്ഷേ അദ്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ, പ്രകൃതിയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജിലുള്ള ആംഗ്ലിയ റസ്കിൻ സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പഠനത്തിലാണ് ഈ കൗതുകകരമായ കണ്ടെത്തൽ. 'ബോഡി ഇമേജ്' എന്ന ജേണലിലാണ് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുമായി ഇടപഴകുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള സമീപനത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗവേഷണമാണിത്.
യുകെയിലെ അഞ്ഞൂറോളം മുതിർന്ന പൗരന്മാരിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തിയത്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇവർ പ്രകൃതിയുമായി എത്രത്തോളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയെ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള ഇവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം, അവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്ഷണരീതി (ഇൻ്റ്യൂട്ടീവ് ഈറ്റിങ്) എന്നിവയും സർവേയിലൂടെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കർശനമായ ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ പിന്തുടരുന്നതിന് പകരം, ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കി വിശപ്പിനും ആരോഗ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇൻ്റ്യൂട്ടീവ് ഈറ്റിങ്.
അവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്ഷണരീതി
പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലവും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്. ഒന്നാമതായി, പ്രകൃതിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മതിപ്പും ആദരവും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ആളുകളെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനും പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിരിച്ചറിവ് സ്വാഭാവികമായും മികച്ച ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.
സ്വയം സ്നേഹിക്കാം, സമ്മർദം കുറയ്ക്കാം
രണ്ടാമത്തെ ഘടകം സ്വയം അനുകമ്പയാണ് (സെൽഫ് കംപാഷൻ). പ്രകൃതിയുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നത് ആളുകളിൽ സ്വയം സ്നേഹിക്കാനും പരിഗണിക്കാനുമുള്ള പ്രവണത വർധിപ്പിക്കുന്നു. മാനസിക സമ്മർദങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ചിന്തകളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്ന് (ഇമ്പൽസീവ് ഈറ്റിങ്) പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പകരം, ശരീരത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പോഷകാഹാരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനിക ജീവിതശൈലിയിൽ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ പലരും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള മടക്കം ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം ആളുകളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവാണ് ഈ പഠനമെന്ന് ആംഗ്ലിയ റസ്കിൻ സർവകലാശാലയിലെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറും മുഖ്യ ഗവേഷകനുമായ വിരേൻ സ്വാമി വ്യക്തമാക്കി. പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതും പച്ചപ്പുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും കുറയ്ക്കുമെന്നും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും നേരത്തെ തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
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എന്നാൽ, ഇത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യമായാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർവേയിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനമായതിനാൽ ഇതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ടെന്നും, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഗവേഷകർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, പ്രകൃതിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരവും സുസ്ഥിരവുമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.
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