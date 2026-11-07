വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ അതിജീവിത ശ്രുതിക്ക് പുതിയ ജീവിതം; സന്ദീപിന് സ്വന്തം
Wayanad Landslide Survivor Sruthi: ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രനടയിൽ വച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം. രാവിലെ 6.15ഓടെയായിരുന്നു മുഹൂർത്തം
Published : November 7, 2026 at 7:53 AM IST
തൃശൂർ: കണ്ണീരിൻ്റെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും ഇരുൾവീണ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻവെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവൾ നടന്നു കയറുകയാണ്. ഉരുൾപൊട്ടൽ കവർന്നെടുത്ത ഉറ്റവർക്കും, വാഹനാപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ പ്രിയതമനും പകരം ഇനി അവൾക്ക് കൂട്ടായി സന്ദീപുണ്ട്. വയനാട് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിലെ അതിജീവിത ശ്രുതി പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ചു.
ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രനടയിൽ വച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം. രാവിലെ 6.15ഓടെയായിരുന്നു മുഹൂർത്തം. വയനാട് കലക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാരനും മാനന്തവാടി സ്വദേശിയുമായ സന്ദീപാണ് വരൻ. രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ശ്രുതിയെ മുൻ മന്ത്രിയും നിലവിലെ ഒല്ലൂർ എം.എൽ.എയുമായ കെ. രാജൻ സന്ദീപിൻ്റെ കൈപിടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും കലക്ടറേറ്റിലെ സഹപ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.
2024 ജൂലൈ 30ൻ്റെ കറുത്ത രാത്രിയിലാണ് ശ്രുതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തം പെയ്തിറങ്ങിയത്. മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അച്ഛൻ ശിവണ്ണൻ, അമ്മ സബിത, സഹോദരി ശ്രേയ എന്നിവരടക്കം കുടുംബത്തിലെ ഒൻപത് പേരെയാണ് ശ്രുതിക്ക് നഷ്ടമായത്. ആ മഹാദുരന്തം സമ്മാനിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അടുത്ത പ്രഹരം. പത്ത് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജെൻസൻ ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു. ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി ജീവിതം നൽകിയ തിരിച്ചടികൾ ശ്രുതിയെ പൂർണമായും തളർത്തിയെങ്കിലും കേരളം മുഴുവൻ അവൾക്കൊപ്പം നിന്നു.
ശ്രുതിയുടെ ജീവിതം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ അന്നത്തെ സർക്കാർ 2024 ഡിസംബറിൽ വയനാട് കലക്ടറേറ്റിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ക്ലർക്കായി ജോലി നൽകി. അവിടെ സഹപ്രവർത്തകനായി എത്തിയ സന്ദീപ് പിന്നീട് ജീവിതപങ്കാളിയായി മാറുകയായിരുന്നു. എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൈപിടിച്ച ആളാണ് സന്ദീപ് എന്നും, ഇനിയുള്ള ജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും വിവാഹശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ശ്രുതി പറഞ്ഞു. പുതിയ തുടക്കമാണ് ഇതെന്നും നല്ല മംഗളമായി നടക്കട്ടെ എന്നും സന്ദീപും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ശ്രുതിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഈ മനോഹര നിമിഷത്തിലും കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മുൻ മന്ത്രി കെ. രാജൻ പ്രതികരിച്ചു. ചൂരൽമലയുടെ നഷ്ടത്തിന് ശേഷം കേരളം മുഴുവൻ അവളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളായിരുന്നുവെന്നും, ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ സന്തോഷം കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നഷ്ടങ്ങളുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും അധ്യായങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ വഴിയിലേക്കാണ് ശ്രുതിയുടെ യാത്ര. ഒരിക്കൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറിയ ജീവിതം ഇന്ന് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്കും കടക്കുകയാണ്.
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