പ്രവാചകന്മാരുടെ അദ്ഭുത രക്ഷപ്പെടലുകൾ മുതൽ കർബല വരെ; മുഹറം പത്ത് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നത്
മുഹറം ഒൻപത്, പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നബിചര്യയിൽപ്പെട്ടതാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ഈ നോമ്പിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം
Published : June 25, 2026 at 8:27 AM IST
മുനീറ ഫാസിൽ
ത്യാഗത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ഓർമപ്പെടുത്തലുകളുമായി ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിലെ മറ്റൊരു പുതുവർഷം കൂടി പിറന്നിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏകാധിപതിയായ ഫറോവയുടെ പതനത്തിനും പ്രവാചകന്മാരുടെ അദ്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലുകൾക്കും സാക്ഷ്യംവഹിച്ച മുഹറം പത്താം തീയതിയായ ആശൂറാ ദിനത്തിൻ്റെ പുണ്യങ്ങളിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിംകൾ. പ്രാർഥനകളും ദാനധർമങ്ങളും നോമ്പുമായി വിശ്വാസികൾ ഈ ദിനത്തെ വരവേൽക്കുന്നു.
മുഹറം ഒൻപത്, പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നബിചര്യയിൽപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ മുഹറം ഒൻപത് വ്യാഴാഴ്ചയും പത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ഈ നോമ്പിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യംവഹിച്ച മാസമാണ് മുഹറം.
ഫറോവയുടെ പതനവും പ്രവാചകന്മാരുടെ അതിജീവനവും
ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഏകാധിപതിയായിരുന്ന ഫറോവയുടെ ക്രൂരപീഡനങ്ങളിൽനിന്ന് മൂസാനബിയും അനുയായികളും രക്ഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ആശൂറാ. ഫറോവ കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ആഴ്ന്നുപോയതും ഈ ദിനത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിൻ്റെ പതനവും മൂസാനബിയുടെ ജനതയുടെ പുതുജീവിതവും ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ സ്മരണകൾ ഈ ദിനത്തിനുണ്ട്. മഹാപ്രളയത്തിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാൻ നൂഹ് നബിയും അനുയായികളും കപ്പലിൽ യാത്രചെയ്ത് സുരക്ഷിതയിടത്ത് ചെന്നിറങ്ങിയതും ഈ ദിവസമാണ്. സ്വർഗം, നരകം, അർശ് (അല്ലാഹുവിൻ്റെ സിംഹാസനം), ഖലം (പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച പേന), ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂള് (പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഫലകം) എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആദം നബിയുടെ പശ്ചാത്താപം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചതും മുഹറം പത്തിനാണ്.
ഇബ്രാഹീം നബിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ നംറൂദും സംഘവും തീക്കുണ്ടാരത്തിലെറിഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട നാൾ കൂടിയാണിത്. മൂസാനബിക്ക് തൗറാത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും യഅ്ഖൂബ് നബിയുടെ കാഴ്ച തിരികെ കിട്ടിയതും ദേഹമാസകലം വ്രണമുണ്ടായിരുന്ന അയ്യൂബ് നബിയുടെ അസുഖം ഭേദമായതും ഈ ദിനത്തിലാണ്. മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽനിന്ന് യൂനുസ് നബി രക്ഷപ്പെട്ടതും സുലൈമാൻ നബി ലോക ചക്രവർത്തിയായതും മുഹറം പത്തിനാണ്. സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മുഹമ്മദ് നബിയെയും ജനതയെയും ഏറെ ദുഃഖിപ്പിച്ച സംഭവവും ഈ ദിനത്തിലുണ്ടായി. ഹുസൈൻ കർബല യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായത് മുഹറം പത്തിനാണ്. സ്രഷ്ടാവ് കനിഞ്ഞേകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് സുന്നത്താക്കിയത്.
ജൂതന്മാരുടെ നോമ്പും നബിചര്യയും
പ്രവാചകൻ മൂസയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോത്രമായ ബനൂഇസ്രായേല്യരും ഫറോവയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ജൂതന്മാരും മുഹറം പത്തിന് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജൂതന്മാർ നോമ്പെടുക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ കാരണം തിരക്കിയ നബിയോട്, മൂസയും അനുയായികളും ഫറോവയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ദിനമാണിതെന്നും അതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണ് ആ ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ നബി വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
സ്രഷ്ടാവ് പവിത്രമാക്കിയ നാല് മാസങ്ങളിലൊന്നാണ് മുഹറം. ഈ മാസത്തെ അല്ലാഹുവിനോട് ചേർത്തുപറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയായി കണക്കാക്കുന്നു. റമദാൻ നോമ്പിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാസമായ മുഹറം മാസത്തിലെ നോമ്പാണെന്ന് അബൂഹുറൈറയിൽനിന്നുള്ള നിവേദനത്തിൽ നബി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസത്തിൽ റമദാനിലേതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നും നബി അരുളിയിട്ടുണ്ട്.
അല്ലാഹുവിൻ്റെ മതചിഹ്നങ്ങളെയും പവിത്രമായ മാസത്തെയും അനാദരിക്കരുതെന്ന് ഖുർആൻ സത്യവിശ്വാസികളെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. വിലക്കപ്പെട്ട മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നവരോട്, ആ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപരാധമാണെന്ന് പറയാനും ഖുർആൻ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസം കൂടിയാണ് മുഹറം.
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