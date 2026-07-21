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യാത്രത്തിരക്കിൽ മൂത്രം പിടിച്ചുവെക്കാറുണ്ടോ? മഴക്കാലത്ത് ഈ ശീലം വൃക്കകളെ തകർക്കും

ഉയർന്ന ഈർപ്പം, നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ, നിർജലീകരണം, മോശം ശുചിത്വം എന്നിവയെല്ലാം ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ കാരണമാകുന്നു

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Urinary Tract Infection (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 11:15 AM IST

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കുളിർമയേകുന്ന മഴക്കാലം സന്തോഷത്തോടൊപ്പം നിശബ്ദമായി ശരീരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നത് കൊടിയ വേദന നൽകുന്ന അണുബാധകളെ കൂടിയാണ്. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ നീറ്റൽ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അത് വൃക്കകളെ കാർന്നുതിന്നുന്ന ഗുരുതര രോഗമായി മാറിയേക്കാം. മഴക്കാലത്തെ ഈ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെയും അതിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള ലളിതമായ വഴികളെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം.

ഉയർന്ന ഈർപ്പം, നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ, നിർജലീകരണം, മോശം ശുചിത്വം എന്നിവയെല്ലാം ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ കാരണമാകുന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാലോ പൊതുശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാലോ മൂത്രം പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന മോശം ശീലവും അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു.

ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കരുത്
ശരീരം നൽകുന്ന ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും അവഗണിക്കരുത്. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസഹനീയമായ നീറ്റലും പുകച്ചിലും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. വളരെ കുറച്ച് മൂത്രം മാത്രമാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുക, ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതോ രക്തം കലർന്നതോ ആയ മൂത്രം പോകുക, അടിവയറ്റത്തോ മുതുകിലോ വേദന അനുഭവപ്പെടുക എന്നിവയും ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഗുരുതരമായ അണുബാധയാണെങ്കിൽ പനിയും വിറയലും അനുഭവപ്പെടും.

ശരീരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിക്കുകയോ തനിയെ മാറുമെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യരുത്. നേരത്തെയുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ വൃക്കകളിലേക്ക് അണുബാധ പടരുന്നത് തടയാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതോടെ മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ തടയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് യൂറോളജിസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആ ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക
ശരീരത്തിൽ നന്നായി ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നത് ബാക്ടീരിയകളെ മൂത്രനാളിയിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്തരുത്
നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചി ഒരു സംഭരണശാലയല്ല. അതിനാൽ മൂത്രം കൂടുതൽ നേരം പിടിച്ചുനിർത്തരുത്. ഇത് ബാക്ടീരിയകൾ വളരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

വരണ്ടിരിക്കുക
നനഞ്ഞ ജീൻസുകൾ, വിയർത്ത ജിം വസ്ത്രങ്ങൾ, നനഞ്ഞ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുപാട് നേരം ധരിച്ചിരിക്കരുത്. ഇത് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വളരാൻ പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാൽ കഴിയുന്നതും ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക
അയഞ്ഞ കോട്ടൺ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. ഇത് മികച്ച വായുസഞ്ചാരം അനുവദിക്കുകയും ജനനേന്ദ്രിയം വരണ്ടിരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ശുചിത്വം പാലിക്കുക
മലദ്വാരത്തിൽനിന്നുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ മൂത്രനാളിയിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാൻ സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും മുന്നിൽനിന്ന് പിന്നിലേക്ക് വേണം തുടയ്ക്കാൻ. കൃത്യമായ ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം
പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷിയും മൂത്രാശയ ആരോഗ്യവും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പ്രമേഹം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കണം. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദമുള്ള ആളുകൾക്ക് മൂത്രനാളിയിൽ അണുബാധ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

സ്വയചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക
അവശേഷിച്ച ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുകയോ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാതെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽനിന്ന് നേരിട്ട് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യരുത്. എല്ലാ വേദനയും മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധയല്ലെന്നും എല്ലാ അണുബാധകൾക്കും ഒരേ ചികിത്സയല്ല ആവശ്യമെന്നും ഡോ. റഹാങ്‌ഡേൽ വ്യക്തമാക്കി. തെറ്റായ ആൻ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്നത് ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുകയും ആൻ്റിബയോട്ടിക് പ്രതിരോധത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. നല്ല വ്യക്തിശുചിത്വത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിലൂടെയും മൂത്രാശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും വരുതിയിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും.

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