മഴക്കാലത്ത് ഷൂസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
മഴക്കാലത്തെ പാദരക്ഷകൾ ഒരു സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അതൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം
Published : June 16, 2026 at 11:56 AM IST
മഴക്കാലം പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ പ്രതിഭാസമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പാദരക്ഷകൾക്ക് അതൊരു വില്ലനാണ്. വെള്ളക്കെട്ടുകളിലൂടെയും ചെളിയിലൂടെയുമുള്ള യാത്രകളിൽ വിലകൂടിയ ഷൂസുകൾ നശിച്ചുപോകുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. അതിനാൽ മഴക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പാദരക്ഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.
മഴക്കാലത്തെ പാദരക്ഷകൾ ഒരു സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അതൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഷോറൂമുകളിൽ കാണാൻ മനോഹരമായ സ്യൂഡ് ലോഫറുകൾ മഴയത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നനഞ്ഞ സ്പോഞ്ച് പോലെയാകും. ഹൈദരാബാദ് പോലെയുള്ള നഗരങ്ങളിലെ കനത്ത മഴയിൽ ഇത്തരം ഷൂസുകൾ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചുപോകും.
അനുയോജ്യമായ നിർമാണ വസ്തുക്കൾ
പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതും വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ പാദരക്ഷകളാണ് മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ വീണാലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാത്തവയായിരിക്കണം ഇവ. റബർ, ഇവിഎ, പിവിസി, പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന സിന്തറ്റിക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചവയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. തുകൽ, സ്യൂഡ്, വെൽവെറ്റ് തുടങ്ങിയവ മഴക്കാലത്ത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം.
സോൾ പരിശോധിക്കുക
മഴക്കാലത്ത് നനയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടം തെന്നിവീഴുന്നതാണ്. മിനുസമുള്ള സോളുകളുള്ള ഷൂസുകൾ ധരിച്ച് നനഞ്ഞ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ ആഴത്തിലുള്ള ഗ്രൂവുകളും ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത ഔട്ട്സോളുകളുമുള്ള ഷൂസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നനഞ്ഞ പ്രതലങ്ങളിൽ മികച്ച ഗ്രിപ്പ് നൽകാനും തെന്നിവീഴുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഇവ സഹായിക്കും. മികച്ച പാദരക്ഷകൾ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നവയായിരിക്കണം.
ഭാരം കുറഞ്ഞവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ഷൂസുകളുടെ ഭാരം വർധിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനാൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ പാദരക്ഷകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യാത്രകൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും. പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച സാൻഡലുകൾ, സ്പോർട്ടി സ്ലിപ്പ് ഓണുകൾ, ഭാരം കുറഞ്ഞ ട്രെയിനറുകൾ എന്നിവ മികച്ച ഓപ്ഷനുകളാണ്.
വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാത്ത ഡിസൈനുകൾ
ചില ഷൂസുകളിൽ വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ കയറുകയും അതിനുള്ളിൽ കെട്ടിനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നുപോകാനോ ഉണങ്ങാനോ സഹായിക്കുന്ന ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വായുസഞ്ചാരമുള്ള സിന്തറ്റിക് അപ്പറുകളുള്ള ഷൂസുകൾ ദിവസങ്ങളോളം നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാഡഡ് ഡിസൈനുകളേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. തലേദിവസത്തെ നനഞ്ഞ ഷൂസ് വീണ്ടും ധരിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും.
തുറന്നതോ അടഞ്ഞതോ?
തുറന്ന സാൻഡലുകൾ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നുപോകാനും ഉണങ്ങാനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ റോഡിലെ ചെളിയും അഴുക്കുവെള്ളവും കാലുകളിൽ നേരിട്ട് തട്ടാൻ ഇത് കാരണമാകും. അടഞ്ഞ ഷൂസുകൾ കാലുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടിനിന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന യാത്രകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇവ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള റോഡുകളിലൂടെയാണ് യാത്രയെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ള സാൻഡലുകളാണ് നല്ലത്. ദീർഘദൂരം നടക്കുകയോ കൂടുതൽ സമയം വീടിനുള്ളിൽ ചെലവഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന അടഞ്ഞ ഷൂസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
കംഫർട്ട് പ്രധാനമാണ്
മഴക്കാലത്ത് പാദരക്ഷകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പലരും കംഫർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇത് വലിയ തെറ്റാണ്. നനഞ്ഞ കാലുകൾക്ക് മികച്ച കുഷ്യനിങ്, ആർച്ച് സപ്പോർട്ട് എന്നിവ നൽകുന്ന ഷൂസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഷോറൂമിൽ വച്ച് തന്നെ ഷൂസുകൾ ധരിച്ച് നടന്നുനോക്കി കംഫർട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
നിറങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
മഴക്കാലത്ത് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പാദരക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇരുണ്ട നിറങ്ങൾ, പാറ്റേണുകളുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ, എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫിനിഷുകൾ എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികം. ചെളിയും അഴുക്കും പുരണ്ടാലും ഇവ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
പ്രധാന നിയമം
നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പാദരക്ഷകൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള വഴികൾ, തെന്നുന്ന നടപ്പാതകൾ, തിരക്കേറിയ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ, പെട്ടെന്നുള്ള മഴ എന്നിവ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാദരക്ഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഏറ്റവും വിലകൂടിയതോ ഫാഷനബിൾ ആയതോ അല്ല മികച്ച മഴക്കാല ഷൂസ്. കാലുകൾ നനയാതെയും അപകടങ്ങളില്ലാതെയും നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നവയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്.
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