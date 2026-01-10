ETV Bharat / lifestyle

ലബൂബുവിന് ഒരു എതിരാളി; തനിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ കൂട്ടാകും യാത്രയ്‌ക്ക് ഒപ്പം കൂടും, ഇനി ട്രെന്‍ഡാകാന്‍ 'മിറുമി'

ഉടമസ്ഥനോട് പ്രതികരിക്കും, നോക്കിയാല്‍ നാണത്തോടെ മുഖം താഴ്‌ത്തും അറിയാം മിറുമിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി....

MIRUMI FASHION FASHION TECHNOLOGY BAG TRENDS
Mirumi (Images courtesy Yukai Engineering)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 10, 2026 at 5:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

രിടയ്ക്ക് തരംഗമായിരുന്നു ലബൂബു. മിക്ക ആളുകളും മോഹ വിലയ്ക്ക് ലബൂബു സ്വന്തമാക്കി. ഒരു വില്ലന്‍ ചിരി മുഖത്ത് ഒളിപ്പിച്ച ക്യൂട്ട് പാവക്കുട്ടിയായിരുന്നു ലബൂബു. സെലിബ്രിറ്റികള്‍ ലബൂബു ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഈ പാവയുടെ റെയ്‌ഞ്ച് തന്നെ മാറിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ലബൂബൂവിനെ പോലെ അടുത്ത ഒരു പാവ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് കൂടി പറഞ്ഞാല്‍ ലബൂബുവിനൊരു എതിരാളി. ജപ്പാനില്‍ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റിയ പുതിയ പാവയാണ് 'മിറുമി'.

ജാപ്പനീസ് റോബോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ടോക്കിയോ ആസ്ഥാനമായുള്ള യുകായ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സൃഷ്‌ടിയാണ് മിറുമി. 2025ല്‍ നടന്ന സിഇഎസ് എന്ന വ്യാപാര പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ വച്ചാണ് മിറുമി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്. ഒരു 'ചാം റോബോട്ട്' ആണിത്. ബാഗുകളില്‍ തൂക്കിയിടാവുന്ന ഈ കൊച്ചു പാവയെ മിക്ക ആളുകളും ലബൂബുവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാല്‍ ലബൂബുവില്‍ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്‌തമാണ് മിറുമി. ചുമ്മാ ബാഗില്‍ ഇടാവുന്ന വെറുമൊരു പാവയല്ല മിറുമി. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളായി മിറുമിയോട് ഇടപെടാന്‍ കഴിയും. ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 'മിറുമി'ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും.

സ്‌നേഹിക്കാനായി അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോള്‍ തല ചരിക്കാനും തൊടുമ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കാനും മിറുമിക്ക് സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഈ അത്ഭുത പാവയുടെ പ്രത്യേകത. പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് വന്നാല്‍ തെന്നിമാറാനും ഈ റോബോട്ട് പാവയ്‌ക്ക് നന്നായി അറിയാം. എന്നാല്‍ ബാറ്ററി തീരാറായല്‍ തലയാട്ടി കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായ നിരവധി ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് മിറുമിയെ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ടെലിബിയറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപവും. ടെലി ബിയറിൻ്റെ ഒരു ക്യൂട്ടായ രൂപമെന്ന് തോന്നും. എന്നാല്‍ ടെലിബിയറിന് പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും പല ആളുകളും കാര്യം പറയുകയും ഒപ്പം കൂട്ടുന്നതും കാണാം. എന്നാല്‍ മിറുമി ഉടമസ്ഥനോട് എല്ലാ രീതിയിലും പ്രതികരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ പാവയോട് കൂടുതൽ വൈകാരികമായ അടുപ്പം തോന്നുന്നു. യാത്രകളില്‍ ഉടനീളം നിങ്ങള്‍ക്കൊരു കൂട്ടായി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പുഞ്ചിരിയോടെ നിങ്ങളെ മിറുമി നോക്കിയിരിക്കും.

എന്താണ് മിറുമി ?

"മിറുമി" എന്ന പേര് രണ്ട് ജാപ്പനീസ് പദങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ്. 'മിരു' (നോക്കുക), 'നുയിഗുരുമി' (പാവ) എന്നീ ജാപ്പനീസ് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് പാവയ്​ക്ക് ഈ പേര് വന്നത്. മിറുമിയുടെ മൃദുവായ രോമങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സെൻസറുകൾ, മോട്ടോറുകൾ, ചിപ്പുകൾ എന്നിവ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് മിറുമി.

ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കാനും ചെറിയ ചലനങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരണം നടത്താനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിലെ സെന്‍സറുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. ജാപ്പനീസ് നാടോടിക്കഥകളില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഇത് നിര്‍മിച്ചത്. നിഷ്‌കളങ്കതയും നിഗൂഢതയും തമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്‌മമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയെയാണ് ഈ പാവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്. മിറുമി എന്ന പാവ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉടമസ്ഥന് സന്തോഷം പകരുക. കൂടെ ആളുണ്ടെന്ന തോന്നല്‍ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്.

സവിശേഷതകള്‍

1. ചുറ്റുപാടും നിരീക്ഷിക്കുന്നു

മിറുമി ചുറ്റുപാടിനെ നന്നായി സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുന്നു. ചില സമയത്ത് നിങ്ങള്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ നാണത്തോടെ മുഖം കുനിക്കുന്നതും കാണാം. പക്ഷേ ദിവസം മുഴുവൻ വൈകാരികമായി നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും. സ്‌നേഹത്തോടെ തലയില്‍ തൊടുന്നതും തലോടുന്നതും മിറുമി ആസ്വദിക്കുന്നു.

2. സെന്‍സറുകള്‍

മിറുമിയുടെ തലയിൽ ഒരു ടച്ച് സെൻസർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ തൊടുമ്പോള്‍ ആ സെന്‍സറുകള്‍ പ്രതികരിക്കും. ചുറ്റുപാടുകളിലെ ശബ്‌ദം, ചിരി എന്നിവ മിറുമി കേൾക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് തല തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ജീവിയെ പോലെ മിറുമി സ്വയം ചലിക്കുന്നു.

3. ആകര്‍ഷണം

ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തപ്പോൾ പോലും മിറുമി സ്വയം ചെറിയ ചലനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഉടമസ്ഥനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നു. മിറുമി വരുന്നതോടെ ബാഗ് ഒരു ആകർഷകമാക്കുന്നു.

നിലവില്‍ മിറുമി ബാഗുകളില്‍ തൂക്കിയിടുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ബാഗില്‍ തൂക്കിയിട്ടാല്‍ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ആളുകൾ നിങ്ങളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും. ഇത് മനഃപൂർവ്വം ആളുകളെ നോക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള കാരണം.

4. രൂപകല്‍പ്പന

മാറി വരുന്ന ആധുനിക ഫാഷന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് മിറുമിയെ രൂപകല്‍പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ബാഗ് സ്ട്രാപ്പുകൾ, തൂണുകൾ, കൈപ്പിടികൾ എന്നിവയിൽ സുരക്ഷിതമായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് മിറുമിയുടെ കൈകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ക്യൂട്ട് പാവയ്ക്ക് പിന്നിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചറിയാം

മിറുമിയുടെ ഉള്‍ഭാഗം എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ടച്ച് സെൻസറുകൾ, സൗണ്ട് സെൻസറുകൾ, ഒരു ഓൺബോർഡ് ഐസി ചിപ്പ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

റോബോട്ടിക് എന്നതിലുപരി സ്വാഭാവികമായി പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സെർവോ മോട്ടോറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. സോസ് യുകായ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി അൽഗോരിതം ആണ് ഇതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇത് മിറുമിയുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ ക്രമരഹിതമാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ മിറുമിയുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌തതോ ആയി തോന്നില്ല.

മിറുമിയുടെ രൂപകല്‍പ്പന

യുകായ് എഞ്ചിനീയറിങ് വർഷങ്ങളായി ആളുകൾക്ക് വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള റോബോട്ടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നവരാണ്. മിറുമി ആ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്‌തിയാണ്. ഏതൊരു വസ്‌തുവുമായും അടുപ്പത്തിലാകുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് മിറുമി.

ടൈപ്പ്-സി കേബിൾ വഴി ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബാറ്ററി കുറയുമ്പോൾ മിറുമി ക്ഷീണിതയായി തലയാട്ടാന്‍ തുടങ്ങും. ചാര്‍ജ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ "ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വൈകാരികമായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ്" എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ അത് ഊർജസ്വലമാകും.

ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളില്‍ ലഭിക്കും

ജാപ്പനീസ് മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്നാണ് മിറുമി നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ പിങ്ക്, ബീജ്, ഗ്രേ എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് 'മിറുമി' എത്തുന്നത്. കൈകൾ വളരെ ഇലാസ്‌തികമായ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും കഴിയുന്നത്ര വഴക്കമുള്ള രീതിയാണ്. എന്നാൽ എത്ര നേർത്ത സ്ട്രാപ്പുകളിലും ഉറപ്പിച്ച് പിടിക്കാന്‍ മിറുമിക്ക് കഴിയും.

വില

പക്ഷേ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും 'മിറുമി'യെ സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. താരം ഇതുവരെ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിന് 20,600 ജാപ്പനീസ് യെന്‍ (ഏകദേശം ₹11,849) ആണ് വില. ചിലപ്പോള്‍ വില ഇനിയും ഉയര്‍ന്നേക്കാം. 2026 ഏപ്രിൽ മുതല്‍ ഡെലിവറികൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌ത് പ്രീ-ഓർഡർ വഴി ലഭ്യമാകും.

Also Read:നേരമ്പോക്കിന് തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ വമ്പൻ ബിസിനസ്; ഗൂഗിൾ നോക്കി പഠിച്ചു, സിതാരയുടെ 'മുത്തു' വിദ്യ സൂപ്പർഹിറ്റ്

TAGGED:

MIRUMI
FASHION
FASHION TECHNOLOGY
BAG TRENDS
MIRUMI ROBOT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.