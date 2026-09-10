പല്ല് തേക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷ് വേണോ അതോ സാധാരണ ബ്രഷ് മതിയോ? വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം
ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടുകാലത്ത് മരച്ചില്ലകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പല്ല് വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് സാധാരണ ടൂത്ത് ബ്രഷുകളിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകളിലേക്കും ആളുകൾ മാറി
Published : September 10, 2026 at 10:37 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പല്ല് തേക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് വേണോ അതോ സാധാരണ ബ്രഷ് മതിയോ എന്ന സംശയം പലർക്കുമുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്ത് 370 കോടി ആളുകൾ ദന്ത രോഗങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിലാണോ പല്ല് തേക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുകയാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടുകാലത്ത് മരച്ചില്ലകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പല്ല് വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് സാധാരണ ടൂത്ത് ബ്രഷുകളിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകളിലേക്കും ആളുകൾ മാറി. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ പല്ലുകൾ പൂർണമായും വൃത്തിയാക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ അവകാശവാദം.
എന്നാൽ ഏത് ബ്രഷാണ് കൂടുതൽ മികച്ചത് എന്നതിനേക്കാൾ, വായുടെ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം ബോധവത്കരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് മൗലാന ആസാദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസസിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡെൻ്റിസ്ട്രി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വിക്രാന്ത് മൊഹന്തി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ശുചിത്വം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണോ എന്നതും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തെ ദന്ത രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ദേശീയ ഓറൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും താങ്ങാനാവുന്നതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇലക്ട്രിക് ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾക്ക് പല്ലിലെ കറ നീക്കം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഡോ. മൊഹന്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 56 പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധാരണ ബ്രഷുകളേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ പല്ലിലെ കറയും മോണരോഗങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രായത്തിനും വ്യക്തികളുടെ കഴിവിനും അനുസരിച്ച് കൈകളുടെ ചലനശേഷിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. സാധാരണ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പല്ല് തേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകൾ ഏറെ സഹായകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർക്കും ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. എന്നാൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകൾ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ കുഴൽക്കിണറുകളെയും ഭൂഗർഭ ജലത്തെയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും ദന്ത ശുചിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതിനാൽ സാധാരണ ബ്രഷിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകില്ല. ദന്ത രോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഓരോ ഘടകങ്ങളും പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോ. മൊഹന്തി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാങ്കേതികവിദ്യയും ദന്ത ശുചിത്വവും
സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വായുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഡെൻ്റൽ സർജൻ ഡോ. അരുണിമ സിംഗാൾ പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അമിതമായി അമർത്തി തേക്കുന്നതും തെറ്റായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പല്ലുകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും.
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മിക്ക ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രിക് ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ വാങ്ങുക എന്നത് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനാൽ സാധാരണ ടൂത്ത് ബ്രഷുകളാണ് കൂടുതൽ പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ ബ്രഷുകൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് ഇതിനർഥമില്ല. ശരിയായ രീതിയിൽ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധാരണ ബ്രഷ് കൊണ്ടും മികച്ച ദന്ത ശുചിത്വം നിലനിർത്താനാകും. പല്ല് തേക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകൾ സഹായിക്കുമെന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണമെന്നും ഡോ. അരുണിമ വ്യക്തമാക്കി.
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