ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം; മകരം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബപിന്തുണ, കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രശംസ
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം. ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം, മീനം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ് നേട്ടങ്ങൾ. 12 രാശിക്കാരുടെയും തൊഴിൽ, കുടുംബ, സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ വായിക്കാം.
Published : November 28, 2026 at 6:58 AM IST
തീയതി: 28-11-2026, ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: പുണർതം
അമൃതകാലം: 10:40 AM മുതൽ 12:07 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:00 AM മുതൽ 08:45 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:17 AM മുതൽ 10:40 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:32 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:35 PM
ചിങ്ങം
നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും സ്വാധീനവും കുറച്ചുകാണുന്നത് ഒട്ടും ഉചിതമല്ല. ഏത് നിഗൂഢതയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പൂർണ ശക്തിയോടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇതിലൂടെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് വലിയ ഇടപാടുകൾ നടത്താനും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കും.
കന്നി
നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകതയ്ക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസ ലഭിക്കും. സ്വന്തം വസ്തുവകകൾക്കായി വർഷങ്ങളായി നടത്തുന്ന നിരന്തര പ്രയത്നവും പഴയ ഓർമകളും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കരുത്തേകും. അനുയോജ്യമായ കരകൗശല വസ്തുക്കളോ ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് വീട് മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം
തിളക്കമാർന്നതും പ്രസന്നവുമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന്. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. വൈകുന്നേരത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സന്തോഷത്തോടെ ഷോപ്പിങ് നടത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. ഇതിനായി സാമാന്യം നല്ലൊരു തുക ചെലവാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം
സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏറെ ഗുണകരമാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് സാമാന്യം മികച്ച ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലിയിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി സാധാരണയിലുമധികം മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടിവരും. എങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സ്നേഹത്തിനും ഐക്യത്തിനും നടുവിലായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിക്കുക.
ധനു
ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് ഇന്ന് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും അഭിലാഷത്തിൻ്റെയും കരുത്തിൽ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം തെളിയിക്കാനാകും. വികാരങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവയെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും ഇന്ന് സാധിക്കും.
മകരം
കുടുംബബന്ധങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തവും പ്രധാനവുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദിനമാണിത്. വീട്ടുകാരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും വീടിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകും. കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയോടെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഇന്ന് സാധിക്കും.
കുംഭം
ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലനായി കാണപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയും പ്രശംസയും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും മികവ് തെളിയിക്കാനും പ്രേരണയാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ തൃപ്തി തോന്നണമെന്നില്ല. കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
മീനം
ഉത്സാഹവും ഊർജവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ദൂരെനിന്ന് സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ തേടിയെത്തുകയും അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഇടപാട് പ്രൊഫഷണൽ മികവോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്രകൾ ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം
കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണിത്. ജോലിയിൽ സാധാരണപോലെയുള്ള ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരം മനോഹരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. അതിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
ഇടവം
നിർണായകമായ ചില സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ ഇതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അൽപം കുറഞ്ഞേക്കാം. അതിനാൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം
നിങ്ങളുടെ ആക്രമണോത്സുകമായ സ്വഭാവവും വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യേകതകളും ഇന്ന് പ്രകടമായേക്കാം. ഇത് പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്ന് നല്ലൊരു വാർത്ത ലഭിക്കാനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.
കർക്കടകം
നിങ്ങളുടെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ബുദ്ധിപരമായ സമീപനവും ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ ഇന്ന് സഹായിക്കും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യക്തിത്വവും മറ്റ് കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം.