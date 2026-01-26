വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് മാതൃകയാകണം; സ്കൂളിലേക്ക് 110 കീമി സൈക്കിളില് താണ്ടും, വ്യത്യസ്തനാണ് ഈ പിടി മാഷ്
സ്വന്തം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ തന്റെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് മാതൃകയാവുക കൂടിയാണ് അധ്യാപകനായ റോബിൻ സുന്ദർ സിങ്.
Published : January 26, 2026 at 4:15 PM IST
അധ്യാപകര് എന്നും വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് മാതൃകയാണ്. ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങള് കൂടാതെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള പാതയും വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് മുന്നില് തുറന്നിടുന്നവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന ചൊല്ലിന് ജീവിതത്തില് ഏറെയും പ്രധാന്യമുള്ളതും. അധ്യാപകര് മാര്ഗ ദര്ശികളാണെന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ജീവിത രീതിയിലൂടെ അത് തെളിയിക്കുക കൂടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള അധ്യാപകനായ റോബിൻ സുന്ദർ സിങ്.
ശിവഗംഗയിലെ മാനാമജുദുരൈയിലെ സിഎസ്ഐ സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കല് എജ്യുക്കേഷന് അധ്യപകനാണ് ഇദ്ദേഹം. പഠനത്തോടൊപ്പം ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് ഈ അധ്യാപകന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില് ഇദ്ദേഹം സ്കൂളിലെത്തുന്നത് സ്വന്തം സൈക്കിളിലാണ്. അതും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല സൈക്കിളില് താണ്ടുന്നത് 110 കിലോമീറ്ററാണ്. സ്വന്തം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ തന്റെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് മാതൃകയാവുക കൂടിയാണിത്.
സൈക്കിളില് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദിവസം പുലര്ച്ചെ 5.30ന് വീട്ടില് നിന്നിറങ്ങും. മധുരയിൽ നിന്ന് മാനാമദുരൈയില് എത്തണം. അത്രയേറെ ദൂരമുണ്ട് സഞ്ചരിക്കാന്. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലെന്ന പോലെ കൃത്യ നിഷ്ഠതയിലും കണിശത പുലര്ത്തുന്നയാളാണ് ഈ 47കാരന്. കൊവിഡ് കാലത്ത് വാഹനങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതെയിരുന്ന സമയത്തും സൈക്കിളില് സ്കൂളിലെത്തി ഇദ്ദേഹം വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് കായിക പരിശീലനം നല്കിയിരുന്നു.
'സൈക്കിളില് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള് ഓട്ടോറിക്ഷ, ബസ് എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. മാത്രമല്ല യാത്രാ നിരക്കും ലാഭിക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു വ്യായാമം കൂടിയാണ്. ശാരീരിക ആരോഗ്യം തൃപ്തമാണെങ്കില് മാനസികാരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഇത് വിദ്യാര്ഥികളുടെ അക്കാദമിക് പെര്ഫോമന്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും' റോബിൻ സുന്ദർ സിങ് പറയുന്നു.
ഒരാഴ്ചയില് കുറഞ്ഞത് 300 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും സൈക്കിള് സവാരി നടത്തുന്നയാളാണ് ഇദ്ദേഹം. 47 വയസായെങ്കിലും അതിന്റേതായ യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നില്ല. പുതുതലമുറ സൈക്കിളിങ്ങില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കുകയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.
സൈക്കിളില് സ്കൂളിലെത്തുന്ന വിദ്യാര്ഥികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. സൈക്കിളിങ്ങില് ഏര്പ്പെടണമെന്ന് വിദ്യാര്ഥികളോട് ഉപദേശിക്കുന്നതിനേക്കാള് നല്ലത് മാതൃകയായി നമ്മള് അത് തുടരുന്നതാണ് റോബില് സുന്ദര് സിങ് പറയുന്നു.
'തന്റെ ഈ യാത്ര എന്റെ വിദ്യാർഥികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചാൽ അത് മതി എനിക്ക്. ഞാൻ ആദ്യമായി സ്കൂളിലെത്തുമ്പോള് നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ സൈക്കിളിലാണ് വന്നിരുന്നത്. അത് ക്രമേണ 10 സൈക്കിളുകളായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്നെ കണ്ടതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ 30ലധികം വിദ്യാർഥികൾ സൈക്കിളിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റോബിൻ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, വിദ്യാർഥികളുടെയും സഹപ്രവര്ത്തകരുടെയും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധാലുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടെല്ലാം സൈക്കിളിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയാറുണ്ട്.
'എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മധുരയിൽ നിന്ന് രാവിലെ 5:30ന് പുറപ്പെടും. തിരുപ്പച്ചേത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്നും 'പരുത്തി പാൽ' (Cottonseed Milk) വാങ്ങി കുടിക്കും. അതിനുശേഷം നേരെ സ്കൂളിലേക്ക്. രാവിലെ 8:15ന് ഞാൻ സ്കൂളിലെത്തും. കൈകാലുകളും ശരീരവും കഴുകിയ ശേഷം ഞാൻ വസ്ത്രം മാറി പതിവ് ജോലി ആരംഭിക്കും. ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല" അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
മറ്റ് പ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും രക്ഷിതാക്കളില് നിന്നും റോബിന് നല്ല പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാര്ഥികള് സ്കൂളിലെത്താന് സൈക്കിള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. സര്ക്കാര് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് അടക്കം സൈക്കിള് നല്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലര്ക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താന് മടിയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളില് കുറഞ്ഞത് 30 കിലോമീറ്റര് റോബിന് സൈക്കിളില് സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. 'സിറ്റി സൈക്ലിങ് ക്ലബ്ബിലെ' സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകും ആ യാത്രകള്. കൊടൈക്കനാൽ, കന്യാകുമാരി, തുവരൻകുറിച്ചി, തിരുപ്പട്ടൂർ, ദിണ്ടിഗൽ, ദേവകോട്ടൈ, ചിന്നമന്നൂർ, വരുസനാട്, വൈഗൈ ഡാം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം സൈക്കിളില് താണ്ടും.
സന്തോഷം പങ്കിട്ട് വിദ്യാര്ഥികള്: 'ഞങ്ങളെ സാറ് സൈക്കിളില് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോള് ഞങ്ങളും സൈക്കിളില് വരാന് തുടങ്ങിയെന്ന്' ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥികള് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഞങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോറിക്ഷയിലായിരുന്നു സ്കൂളിലെത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോള് സൈക്കിളിലാണ്. ഇത് ഞങ്ങള്ക്കൊരു വ്യായാമാണ്. അതുകൂടാതെ സ്കൂളില് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വ്യായാമ മുറകളെല്ലാം ഞങ്ങള് വീട്ടില് നിന്നും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് വിദ്യാര്ഥികള് പറഞ്ഞു.
