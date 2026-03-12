ETV Bharat / lifestyle

ഗ്യാസ് തീർന്നോ? ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട; അടുക്കള പുകയാൻ ഇതാ മികച്ച ബദൽ മാർഗങ്ങൾ

എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വലിയ ക്ഷാമത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നത്. വീട്ടിനുള്ളില്‍ പാചകത്തില്‍ ഗ്യാസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം........

Smokeless Chulhas, gas (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 8:52 PM IST

പ്രഭാകരൻ അന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അര്‍ഥം ഇന്ന് മലയാളികള്‍ മനസിലാക്കുന്നു, സന്ദേശം എന്ന ചിത്രത്തില്‍ പ്രഭാകരനായി അഭിനയിച്ച ശ്രീനിവാസൻ്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറല്‍. ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോള്‍, എന്തിനാ അന്താരാഷ്‌ട്ര പൊളിറ്റിക്‌സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് ജയറാം ചോദിക്കുമ്പോള്‍, മനുഷ്യൻ്റെ കഥ ലോകത്തെവിടെയും ഒന്നാണെന്ന് പ്രഭാകരൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭാകരൻ്റെ ആ ഡയലോഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കേരളവും ചിന്തിക്കുന്നത്.

പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ നമുക്കെന്താ? അത് ഇറാനും ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷമല്ലേ, ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ലല്ലോ? എന്നായിരുന്നു പലരുടെ ചോദ്യവും ധാരണയും. എന്നാല്‍ വീട്ടിലെ അടുക്കളയില്‍ വരെ ഇതിൻ്റെ ആഘാതം എത്തിയപ്പോള്‍ വിഷയം എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും പിടികിട്ടി. അതായത് ഇറാൻ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ അടുക്കളയില്‍ വരെ തീ പുകയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാന പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഒടുവിലെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലയളവും കേന്ദ്രം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഗ്യാസ് റീഫില്ലിങ് കാലയളവ് ഇപ്പോള്‍ 45 ദിവസം കൂടെ വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിലിണ്ടര്‍ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാലയളവും ഇനി നീളും. ഇത് ബാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മുൻപന്തിയില്‍ തന്നെയാണ് കേരളവും. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക അടുക്കളകളും ഇന്ന് പാചകവാതകത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘർഷം മൂലം ഗ്യാസ് വിതരണം തടസപ്പെടുമ്പോൾ അത് കേരളീയരുടെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവര്‍ക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന ചില പ്രായോഗികമായ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

1. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകൾ

എൽ.പി.ജിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതും വേഗമേറിയതുമായ ബദലാണിത്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവുകൾ ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും ലഭ്യമാണ്.

Induction (Getty)

ഗുണങ്ങൾ: പാചകം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു, ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതമാണ്, ചൂട് പുറത്തേക്ക് അധികം വ്യാപിക്കില്ല.

ഉദാഹരണം: ചോറ് വയ്ക്കാനും കറികൾ ചൂടാക്കാനും ചായയുണ്ടാക്കാനും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ വളരെ ലാഭകരമാണ്.

2. പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകൾ

പരമ്പരാഗത വിറകടുപ്പുകളുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച രൂപമാണിത്. വിറക് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും പുക കുറവായതിനാൽ വീടിനകത്തും ഉപയോഗിക്കാം.

Smokeless Chulhas (ETV Bharat)

ഗുണങ്ങൾ: വിറകിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം, പാചകത്തിന് രുചി കൂടും.

ഉദാഹരണം: വലിയ അളവിൽ ചോറോ ഇറച്ചിയോ വേവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും.

3. ഇലക്ട്രിക് റൈസ് കുക്കറുകൾ

അരി വേവിക്കാൻ ഗ്യാസിനെക്കാൾ സൗകര്യപ്രദമാണ് ഇവ.

Rice cooker (ETV Bharat)

ഗുണങ്ങൾ: ചോറ് വെന്തു കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ 'വാം' മോഡിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ ചോറ് കരിഞ്ഞുപോകുമെന്ന പേടി വേണ്ട. പുഴുങ്ങാനും പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

4.മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ

ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനല്ലെങ്കിലും, ബാക്കിവന്ന ഭക്ഷണം ചൂടാക്കാൻ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.

Ovan (Getty)

ഉദാഹരണം: ഫ്രിഡ്‌ജിൽ വച്ച കറികൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കാൻ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓവനുകളിൽ സാധിക്കും.

5. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റുകൾ

സ്ഥലസൗകര്യമുള്ള വീടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. വീട്ടിലെ ജൈവമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാചകവാതകം ഉത്പാദിപ്പിക്കാം.

Biogas (ETV Bharat)

ഗുണങ്ങൾ: മാലിന്യ സംസ്‌കരണം നടക്കുന്നു, ഒപ്പം സൗജന്യമായി ഗ്യാസ് ലഭിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ ഗ്യാസിൻ്റെ പകുതിയോളം ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താം.

6. സോളാർ കുക്കറുകൾ

Solar (Getty)

വെയിൽ നന്നായി ലഭിക്കുന്ന വീടുകളിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന മാർഗമാണിത്. സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ചെലവ് തീരെയില്ല. എങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് ഒരു പരിമിതിയാണ്.

7. കരി അടുപ്പുകൾ

charcoal cooking (Getty)

വിറക് ശേഖരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും കരി അടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. വിറകിനെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ചൂട് നിലനിൽക്കും എന്ന പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്.

