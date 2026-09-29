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ഉറക്കം ആറ് മണിക്കൂറിൽ താഴെ, 40 ശതമാനം പേർക്കും കടുത്ത സമ്മർദം; നഗരവാസികളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ പഠനം

ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ദാതാക്കളായ ലൂപ്പ് ഹെൽത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടാണിത്

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The sunshine vitamin is missing in urban Indians who work long hours indoors in metro cities, reports WHI 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 7:44 AM IST

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ന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ലൂപ്പ് ഹെൽത്ത് പുറത്തുവിട്ട വർക്ക്ഫോഴ്സ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡക്സ് 2026 പ്രകാരം മുപ്പതുകളിലുള്ളവരിൽ പോലും പ്രമേഹം, വിറ്റാമിൻ കുറവ്, വിളർച്ച, ഉറക്കമില്ലായ്മ, കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം എന്നിവ വ്യാപകമാണ്.

ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ദാതാക്കളായ ലൂപ്പ് ഹെൽത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടാണിത്. എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ലാബ് പരിശോധനകൾ, 11,400 ആരോഗ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഒൻപതിനായിരം സർവെ പ്രതികരണങ്ങൾ, 74,000 ആശുപത്രി ക്ലെയിമുകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചത്. പരിശോധന നടത്തിയ ജീവനക്കാരിൽ 31.3 ശതമാനം പേർക്കും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ വ്യതിയാനമുണ്ട്. 81.4 ശതമാനം പേർക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെയും 73.9 ശതമാനം പേർക്ക് വിറ്റാമിൻ ബി 12ൻ്റെയും കുറവുണ്ട്.

വിറ്റാമിൻ കുറവും വിളർച്ചയും
നഗരവാസികളിൽ സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നമായി മാറുകയാണ്. വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവുള്ള 81.4 ശതമാനം പേരിൽ 60.1 ശതമാനത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ ഗുരുതരമാണ്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിറ്റാമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 26.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 20.4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. വിളർച്ചയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം. പരിശോധന നടത്തിയ 4,375 സ്ത്രീകളിൽ 34.6 ശതമാനം പേർക്കും ഹീമോഗ്ലോബിൻ 12ൽ താഴെയാണ്. 5,210 പുരുഷന്മാരിൽ 8.9 ശതമാനം പേർക്ക് ഇത് 13ൽ താഴെയാണെന്നും കണ്ടെത്തി. മുംബൈയിലെ സ്ത്രീകളിൽ 52.3 ശതമാനം പേർക്കും വിളർച്ചയുള്ളപ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിൽ ഇത് 23.2 ശതമാനമാണ്.

ഉറക്കമില്ലായ്മയും മാനസിക സമ്മർദവും
ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മയും മാനസിക സമ്മർദവും. സർവെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 30.7 ശതമാനം പേർക്കും ദിവസം ആറ് മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നത്. 40.4 ശതമാനം പേർ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളിൽ ഇത് യഥാക്രമം 36.3 ശതമാനവും 47.4 ശതമാനവുമാണ്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉറക്കമില്ലായ്മയും മാനസിക സമ്മർദവും വർധിച്ചു. കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യാത്തവരുടെ എണ്ണം 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 30.9 ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയും എഐ ഉപയോഗവും
നഗരങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതകളും നേരത്തെ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തിയവരിൽ 62.6 ശതമാനം പേർക്കും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ (എൽഡിഎൽ) 100ന് മുകളിലാണ്. 47.3 ശതമാനം പേർക്ക് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ (എച്ച്ഡിഎൽ) 40ൽ താഴെയാണെന്നും കണ്ടെത്തി. ഹൈദരാബാദിലാണ് എച്ച്ഡിഎൽ കുറവുള്ളവർ കൂടുതലുള്ളത് (50.6 ശതമാനം). പുണെ (47.8), മുംബൈ (46.3), ബെംഗളൂരു (41.8), ഡൽഹി എൻസിആർ (39.1) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ. ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾക്കായി 19.8 ശതമാനം പേർ ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള എഐ ടൂളുകളെയും 19.7 ശതമാനം പേർ ഗൂഗിളിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. 54 ശതമാനം പേർ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശം തേടുന്നവരാണ്.

നഗരങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സൂചിക
പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. മുംബൈയിലാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ കൂടുതലുള്ളത് (46.8 ശതമാനം). ഡൽഹി എൻസിആറിൽ 34.4 ശതമാനം പേർക്ക് കരൾ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ കുറവാണെങ്കിലും (30.7 ശതമാനം) വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവുള്ളവർ കൂടുതലാണ് (83.9 ശതമാനം). പുണെയിലാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് (26.2 ശതമാനം).

ആശുപത്രി ചെലവുകളും പ്രതിരോധവും
ആശുപത്രി ക്ലെയിമുകളിൽ 36.9 ശതമാനവും ജീവനക്കാരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ജീവനക്കാർക്ക് ഇത് 32.2 ശതമാനമാണ്. പനി, അണുബാധ എന്നിവയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ക്ലെയിമുകൾ (11.7 ശതമാനം). ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ശരാശരി ക്ലെയിം തുക 1.10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പ്രസവ സംബന്ധമായ ക്ലെയിമുകളിൽ 73.4 ശതമാനവും സിസേറിയനാണ്. രോഗപ്രതിരോധ പരിശോധനകളിൽ വലിയ വീഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്.

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കഴിഞ്ഞ വർഷം 24.3 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് സമ്പൂർണ ശരീര പരിശോധന നടത്തിയത്. വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരിൽ 15.6 ശതമാനം പേർ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ 40 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവരിൽ ഇത് 54.3 ശതമാനമാണ്.

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