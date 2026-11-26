'ഒറ്റപ്പെടൽ' 15 സിഗരറ്റുകൾ വലിക്കുന്നതിന് തുല്യം, പക്ഷേ മരുന്നില്ല, പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മിഷിഗൺ സർവകലാശാലയിലെ പുതിയ പഠനം
ഒറ്റപ്പെടൽ ഗുരുതരമാണ്, പക്ഷേ അതൊരു മെഡിക്കൽ പ്രശ്നമായി മാത്രം ചുരുക്കരുത്. പുതിയ പഠനം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
Published : November 26, 2026 at 8:44 PM IST
തിരക്കേറിയ ലോകത്ത് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദീർഘകാലമായുള്ള ഏകാന്തതയും സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മുൻപും പല ഗവേഷണങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ മുതൽ അകാല മരണത്തിന് വരെ ഏകാന്തത കാരണമായേക്കാം. എന്നാൽ, ഏകാന്തതയെ വെറുമൊരു 'ആരോഗ്യപ്രശ്നമായി' മാത്രം ചുരുക്കി കാണുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മിഷിഗൺ സർവകലാശാലയിലെ പുതിയ പഠനം.
ആശുപത്രികൾക്ക് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നം
പഠനത്തിന് പിന്നിൽ
മിഷിഗൺ സർവകലാശാലയിലെ ഡോക്ടറൽ വിദ്യാർഥിയായ സോഫിയ ഹിൽറ്റ്നറാണ് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പ്രമുഖ അക്കാദമിക് ജേണലായ 'സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്' ലാണ് പഠനറിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ അഭാവം ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം ദോഷകരമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠനം, ഒറ്റപ്പെടൽ ദിവസവും 15 സിഗരറ്റുകൾ വലിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. ഏകാന്തത, സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടൽ, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം അകാലമരണത്തിനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം 30 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതായി മറ്റൊരു പഠനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
"ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ അറിഞ്ഞതോടെ, ആളുകൾ ഏകാന്തതയെ ഒരു അടിയന്തിര പ്രശ്നമായി കാണാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇത് എന്നിലൊരു ചോദ്യമുയർത്തി, ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്?" സോഫിയ ഹിൽറ്റ്നർ പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യപരിപാലന സംവിധാനത്തിനപ്പുറം പരിഹാരങ്ങൾ
"ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല. ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗികളെ പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളുമായി അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും, എന്നാൽ അവർക്ക് സമൂഹികമായ ബന്ധങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാനോ ജോലി സമയം കുറയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല" സോഫിയ പറഞ്ഞു.
ഏകാന്തത പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര സമൂഹം തുടക്കത്തിൽ വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നതായി അവർ കണ്ടെത്തി. പകരം, ഏകാന്തതയെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും ഊർജ്ജം പകർന്നത് അക്കാദമിക് ഗവേഷകരും, സർക്കാർ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായിരുന്നു.
ഏകാന്തതയെ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ വിഷയമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് അവബോധം വർധിപ്പിക്കാനും ഇടപെടലുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാനും സഹായിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം. "ഏകാന്തതയെ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നമായി നിർവചിക്കുന്നത്, ഈ വിഷയത്തെ നേരിടാനുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങളെ തഴയാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം എന്നൊരു അപകടസാധ്യതയുണ്ട്" സോഫിയ പറഞ്ഞു.
സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നയരൂപകർത്താക്കൾ പുനർചിന്തനം നടത്തണമെന്നും, ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളായി മാറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവയുടെ മൂലകാരണങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ ആരായണമെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
വേണ്ടത് സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ
മരുന്നുകൾ കൊണ്ടോ ചികിത്സകൾ കൊണ്ടോ മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ. അതിന് കുടുംബവും അയൽപക്കങ്ങളും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഏകാന്തതയെ ഒരു രോഗമായി മാത്രം കണ്ട് ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം, സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യരെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് ഈ പഠനം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
REFERENCE: Loneliness is making us sick, but we may be treating it all wrongThe medicalization of loneliness: Addressing social ills through healthcare
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