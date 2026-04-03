പ്രായമേറുമ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കണോ? ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും ജനിതകഘടനയും തമ്മിലുള്ള നിർണായക ബന്ധമറിയാം
13,000-ത്തിലധികം ആളുകളിൽ അഡ്ലെയ്ഡ് സർവകലാശാല നടത്തിയ പഠനറിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തുവന്നത്. വ്യായാമവും മെഡിറ്ററേനിയൻ ശൈലിയും ശാരീരികക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും. മധ്യവയസ്സിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നത്.
Published : April 3, 2026 at 3:18 PM IST
ജീവിതശൈലിയും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകളും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് പുതിയ പഠനം. എന്നാൽ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളുടെ ഫലം ഓരോരുത്തരുടെയും ജനിതകഘടനയ്ക്ക് (ഡിഎൻഎ) അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അഡ്ലെയ്ഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
ഭക്ഷണരീതി, ശാരീരിക വ്യായാമം, ഉറക്കം, പുകവലി, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങിയവ വാർധക്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ ഫലം വ്യക്തികളുടെ ജനിതക സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഠനമാണിത്. കനേഡിയൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡി ഓൺ ഏജിങ്ങിൽ (സിഎൽഎസ്എ) പങ്കെടുത്ത 13,000ത്തിലധികം ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ദ ജേണൽസ് ഓഫ് ജെറൻ്റോളജി: ബയോളജിക്കൽ സയൻസസ് എന്ന ജേണലിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ആന്തരിക ശേഷിയും ജനിതകവും
ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന സൂചികയായ ആന്തരിക ശേഷി കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഗവേഷണം. ജീവിതത്തിലുടനീളം ആർജിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളുടെ ആകെത്തുകയാണിത്. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടുജോലികൾ, തൊഴിൽ, ആശയവിനിമയം, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങിയവ പരസഹായമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. മികച്ച വ്യായാമം, നല്ല ഭക്ഷണം, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ ഉയർന്ന ആന്തരിക ശേഷി നൽകുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
മറുവശത്ത് പുകവലിയും കൃത്യമല്ലാത്ത ഉറക്കവും ആന്തരിക ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമത ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങാത്തതും അമിതമായി ഉറങ്ങുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനിതക ഘടകങ്ങളും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണമായ ഇടപെടലുകളാണ് ആന്തരിക ശേഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് പഠനത്തിൻ്റെ സീനിയർ രചയിതാവും അഡ്ലെയ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ അസ്മെറാവ് അമാരെ വ്യക്തമാക്കി. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളും ജീവിതശൈലിയും ഒരു വ്യക്തിയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് അവരുടെ ജനിതകഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും നിർണായകം
കുറഞ്ഞ ഉറക്കവും അമിതമായ ഉറക്കവും വാർധക്യത്തിന് ദോഷകരമാണ്. എന്നാൽ ജനിതകമായി ഉയർന്ന ആന്തരിക ശേഷിയുള്ളവരിൽ ഉറക്കക്കുറവുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്. അതേസമയം 45 മുതൽ 64 വയസ്സുവരെയുള്ള മധ്യവയസ്കരിൽ അമിതമായ ഉറക്കം വലിയ ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇവർക്ക് ജനിതകമായി മികച്ച ആന്തരിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും അമിത ഉറക്കം ദോഷകരമായി മാറുന്നു.
പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ, ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ ശൈലിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നതും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതും ദീർഘായുസ്സിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ജനിതകപരമായി കുറഞ്ഞ ആന്തരിക ശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഇതിലൂടെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.
മധ്യവയസ്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ
വാർധക്യത്തേക്കാൾ മധ്യവയസ്സിലാണ് ജനിതക ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം രചയിതാവും പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിയുമായ മെൽകാമു ബെഡിമോ ബെയെൻ പറഞ്ഞു. പ്രായമേറുന്തോറും ആളുകളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത നിർണയിക്കുന്നതിൽ കാലക്രമേണയുള്ള ജീവിതശൈലിയും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ജീനുകളും പരിഷ്ക്കരിക്കാവുന്ന ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആന്തരിക ശേഷിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആദ്യ പഠനം കൂടിയാണിത്.
ചില ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല വാർത്തയാണെന്ന് ജെറിയാട്രിക് മെഡിസിൻ വിദഗ്ധയായ അഡ്ലെയ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ രേണുക വിശ്വനാഥൻ വിശദീകരിച്ചു. ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യത്തിനായി മികച്ച പ്രതിരോധ, ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഈ പഠനം സഹായിക്കും. രോഗങ്ങൾ വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് പകരം ശാരീരിക ക്ഷമത നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സ്വതന്ത്രവും മികച്ചതുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആരോഗ്യകരമായ ദീർഘായുസ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഗവേഷക സംഘം നിലവിൽ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ വാർധക്യ സഹജമായ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ, പൊതുജനാരോഗ്യ തന്ത്രങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
