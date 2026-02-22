ETV Bharat / lifestyle

വമ്പൻ ഹിറ്റായി ഫിറ്റ് ഹോഗാ ഹെൽത്ത് ചാലഞ്ച്; അവസാന ദിവസവും വൻ ജനപ്രവാഹം

ഭക്ഷണരീതികളിലും ജീവിതശൈലിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഇടിവി ഭാരതും ഫ്രീഡം ഹെൽത്തി കുക്കിംഗ് ഓയിലും ചേർന്ന് ഈ പരിപാടി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.

ETV Bharat's Fit Hoga Bharat: Last Ground Meet Of 30-Day Health Challenge Ends With Great Success (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 22, 2026 at 8:36 PM IST

Updated : February 22, 2026 at 8:58 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആരോഗ്യപ്രേമികള്‍ക്കായി ഇടിവി ഭാരത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഫിറ്റ് ഹോഗാ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചിൻ്റെ' അവസാന ദിവസമായ ഇന്നും വൻ ജനപ്രവാഹമാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഹൈദരാബാദ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിന് എതിർവശത്തുള്ള ബീഗംപേട്ടിലെ മയൂരി ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്‌സ് ഓഫിസിൽ വച്ച് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഫിറ്റ് ഹോഗ ചലഞ്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

ജനുവരി 19 നാണ് ഇടിവി ഭാരത് ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച് ആരംഭിച്ചത്. 30 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ സെലബ്രിറ്റികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. വൈവിധ്യമാർന്നതും പുതിയതുമായ വാർത്തകൾ നൽകി ജനപ്രീതി നേടുന്ന ഇടിവി ഭാരത് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാധരണക്കാർക്ക് വളരെ ഉപകാര പ്രദമാണെന്ന് യോഗയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവർ പറഞ്ഞു.

ETV Bharat's Fit Hoga Bharat: Last Ground Meet Of 30-Day Health Challenge Ends With Great Success (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ അവസാന ഗ്രൗണ്ട് മീറ്റായിരുന്നു ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 22) ബീഗംപേട്ടിലെ മയൂരി ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്‌സ് ഓഫിസിൽ വച്ച് നടന്നത്. ഇടിവി ഭാരതും ഫ്രീഡം ഹെൽത്തി കുക്കിങ് ഓയിലും ചേർന്നാണ് ഞായറാഴ്‌ച ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ 6 മുതൽ 8 വരെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത്.

ETV Bharat's Fit Hoga Bharat: Last Ground Meet Of 30-Day Health Challenge Ends With Great Success (ETV Bharat)
ETV Bharat's Fit Hoga Bharat: Last Ground Meet Of 30-Day Health Challenge Ends With Great Success (ETV Bharat)

റാഷിദ സിദ്ധ്പൂർവാലയാണ് യോഗ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.യോഗയിലെ പല ആസനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം യോഗയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ വിശദീകരിച്ചു. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണമായ സമ്മർദ്ദത്തെ മറികടക്കാൻ യോഗ പതിവായി പരിശീലിക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ETV Bharat's Fit Hoga Bharat: Last Ground Meet Of 30-Day Health Challenge Ends With Great Success (ETV Bharat)

വിജയ തുപുരാണിയുടെയും വനശ്രീ ശർമ്മയുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സുംബയും ഫിറ്റനസ് ഡാൻസ് പരിശീലനവും നടന്നത്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല മാനസികമായും ഫിറ്റായിരിക്കണമെന്ന് വിജയ തുപരാണി പറഞ്ഞു.

തിരക്കേറിയ ഈ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുക എന്നത് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണെന്ന് ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ചലഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റ സ്പോൺസറായ ഫ്രീഡം ഹെൽത്തി കുക്കിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ വക്താവ് ഹരീഷ് പറഞ്ഞു. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ജിവിതശൈലിയിൽ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണശൈലിയിലും മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്ത് അസുഖം വരുമ്പോഴും ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒടുന്നത് കുറക്കാൻ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ പല അസുഖങ്ങളും നമ്മുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ മെഡിക്കോവർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞു.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭക്ഷണരീതികളിലും ജീവിതശൈലിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഇടിവി ഭാരതും ഫ്രീഡം ഹെൽത്തി കുക്കിംഗ് ഓയിലും ചേർന്ന് ഈ പരിപാടി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.

വ്യായാമമില്ലാത്ത ദിനചര്യകൾ, സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവ അമിതവണ്ണം, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും നേരിടുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹെല്‍ത്തി ചാലഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

നേരിട്ട് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ തത്സമയം ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് യോഗ, ഏഴ് മണിക്ക് സൂംബ, 7.30 ന് ഡാൻസ് ഫിറ്റ്‌നെസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സെഷനുകൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഇടിവി ഭാരത് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പരിശീലക വിജയ തുപുരാണി പറഞ്ഞു.

Last Updated : February 22, 2026 at 8:58 PM IST

