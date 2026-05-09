കൊച്ചി ബിനാലെ ഏഴാം പതിപ്പിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ ഇനി ഖാദർ അത്തിയ
2027 ഡിസംബർ 12-നാണ് ബിനാലെ ആരംഭിക്കുക. ചരിത്രം, ഓർമ, കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഖാദർ അത്തിയയുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
Published : May 9, 2026 at 9:44 AM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെ ഏഴാം പതിപ്പിൻ്റെ ക്യൂറേറ്ററായി പ്രമുഖ ഫ്രഞ്ച് കലാകാരൻ ഖാദർ അത്തിയയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വെനീസിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് കൊച്ചി ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജിതീഷ് കല്ലാട്ട് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
2027 ഡിസംബർ 12നാണ് ഏഴാം പതിപ്പ് ആരംഭിക്കുക. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമകാലീന കലാമേളയായ കൊച്ചി ബിനാലെയ്ക്ക് പുതിയ ക്യൂറേറ്ററുടെ നേതൃത്വം മികച്ച ദിശാബോധം നൽകുമെന്നാണ് കലാലോകത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി
ജിതീഷ് കല്ലാട്ട് അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതതല സമിതിയാണ് അത്തിയയെ പുതിയ ചുമതലയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കലാരംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ശിൽപ ഗുപ്ത, അമൃത ഝാവേരി, പൂജ സൂദ്, തസ്നീം സക്കറിയ മേത്ത, മറിയം റാം, റിർക്രിത് തിരവനിജ എന്നിവരായിരുന്നു സമിതി അംഗങ്ങൾ. സമകാലീന കലയിലുള്ള അഗാധമായ അറിവും സവിശേഷമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് പുതിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കാൻ കാരണമായത്. യോഗ്യരായ ഒട്ടേറെ കലാകാരന്മാരുടെ പേരുകൾ സമിതി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.
ആഗോള ശ്രദ്ധനേടിയ കലാകാരൻ
ഫ്രാൻസിലെ ഡഗ്നിയിൽ 1970ലാണ് ഖാദർ അത്തിയ ജനിച്ചത്. ഹാംബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ നിലവിൽ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം. ചരിത്രം, ഓർമ, കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ബെർലിൻ ബിനാലെയുടെ 12-ാം പതിപ്പ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തതും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു.
ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാ പുരസ്കാരമായ മാഴ്സൽ ദുഷാംപ് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. കലയെ നരവംശശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷ ശൈലിയാണ് അത്തിയയുടേത്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, സിനിമ എന്നിവ ഇതിനായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെയും ലോകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.
കൊച്ചിയുമായുള്ള ബന്ധം
ഇതാദ്യമായല്ല അത്തിയ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത്. 2014ൽ നടന്ന ബിനാലെയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അന്ന് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം. കൊച്ചിയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ തന്നെ കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തെ കലയിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
കലയെപ്പോലെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പുതിയ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മേൽ പരമാധികാരം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സമയവും സ്ഥലവുമാണ് ബിനാലെയും കേരളവും നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രപരവും സമകാലീനവുമായ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം ഉടൻ ഗവേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങും.
ജനങ്ങളുടെ ബിനാലെ
ഏഴാം പതിപ്പിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കും. ബിനാലെയുടെ ആറാം പതിപ്പ് സർഗാത്മകതയ്ക്ക് വലിയ വേദിയായിരുന്നുവെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോ. വേണു വി ഓർമിപ്പിച്ചു. നിഖിൽ ചോപ്ര, എച്ച്.എച്ച്. ആർട്ട് സ്പേസസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആറാം പതിപ്പ് 2026 മാർച്ച് 31നാണ് സമാപിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ അടുത്തതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ആഗോള ശബ്ദങ്ങളെ പ്രാദേശിക യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ക്യൂറേറ്റർക്ക് കഴിയും.
2010ൽ ആരംഭിച്ച കൊച്ചി ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് മേളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ബിനാലെ എന്ന പേര് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഏഴാം പതിപ്പിന് സാധിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേള രാജ്യത്തെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും കരുത്തേകും. ഫോർട്ടുകൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഒരുക്കുന്ന പ്രദർശനം കാണാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്താറുള്ളത്.
